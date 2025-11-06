И снова ВЕЛИКИЙ! Овечкин первым в истории НХЛ забил 900 голов!

После неплохого старта сезона «Вашингтон» угодил в серьёзный кризис. «Столичные» потерпели четыре поражения подряд и рухнули на предпоследнее место в конференции. Более того, они опережали аутсайдера Востока «Флориду» только по дополнительным показателям.

Лидер «Кэпиталз» Александр Овечкин за 12 матчей в НХЛ забил всего два гола, повторив личный антирекорд. Два года назад Великая восьмёрка также сумела лишь дважды поразить ворота соперников в первых 12 встречах сезона. В 13-м, правда, Ови отличился, поэтому в матче с «Сент-Луисом» он имел возможность обновить личный худший результат. А ведь один гол позволил бы ему не только прервать неудачную серию, но и наконец покорить отметку в 900 шайб. Первым в истории!

Что примечательно, так это тот факт, что дела «Сент-Луиса» шли не сильно лучше. «Блюзмены» выиграли всего однажды в последних восьми встречах и прочно осели на дне Запада. Более того, подопечные Джима Монтгомери шли предпоследними во всей НХЛ.

«Вашингтон» с первых минут почувствовал, что соперник даёт играть, и запер «Сент-Луис» в своей зоне. Около трёх минут «столичные» не позволяли «блюзменам» выйти со своей трети. Хозяева погрузили Джордана Биннингтона под град бросков, а некоторые хоккеисты «Блюз» не могли смениться на протяжении более чем двух минут.

«Режим выживания» прямо сейчас!» — восклицал комментатор.

Трибуны также постепенно нагнетали обстановку. Но самый громкий рёв был услышан, когда Овечкин получил шайбу недалеко от синей линии и бросил. Шайба задела Дилана Строума и, пройдя под Биннингтоном, каким-то чудом не заползла в ворота.

«Сент-Луис» в итоге не выдержал — нарушил правила. Колтон Парэйко отправился отдыхать за толчок клюшкой.

И всё-таки «Вашингтон» открыл счёт. Причём довольно просто: Джон Карлсон щёлкнул от синей линии, а Том Уилсон на пятачке классно подставил клюшку — 1:0!

После гола давление «столичных» несколько спало. «Сент-Луис» перехватил инициативу и даже извлёк из этого выгоду — Мэтт Рой нарушил правила и оставил команду в меньшинстве. Впрочем, несмотря на несколько хороших бросков, «Блюз» забить не сумели.

На 18-й минуте Овечкин вновь оказался в центре внимания. Александр подхватил шайбу слева от ворот и, развернувшись, бросил — штанга!

А на 23-й минуте капитан «Вашингтона» всё-таки сделал это! Гол! 900!!!

Причём он сам и создал этот гол! Овечкин запрессинговал Биннингтона и успел клюшкой прервать его передачу. В ходе атаки Джейкоб Чикран подхватил шайбу и из района синей линии нанёс мощный бросок. Голкипер «Сент-Луиса» спас, однако шайба отскочила направо. Там караулил Овечкин, который с разворота, не глядя, бросил с неудобной. Гол! Александр стал первым хоккеистом в истории НХЛ, забросившим 900 шайб.

Браво, Ови!

