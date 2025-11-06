Скидки
Что происходило на льду после 900-го гола Овечкина в НХЛ, реакция Овечкина и Вашингтона на 900-ю шайбу, уникальное достижение

Вратарь чуть не похитил историческую шайбу Овечкина! Что происходило после 900-го гола
Владимир Лаевский
Овечкин забил 900-й гол в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии
Вся команда выскочила поздравлять капитана, а тот эмоционально отреагировал на своё достижение.

Александр Овечкин всё-таки забросил историческую, 900-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Капитан «Вашингтона» стал первым хоккеистом за всё время существования лиги, кому удалось добиться подобного достижения.

Материалы по теме
И снова ВЕЛИКИЙ! Овечкин первым в истории НХЛ забил 900 голов!
Видео
И снова ВЕЛИКИЙ! Овечкин первым в истории НХЛ забил 900 голов!

На старте второго периода матча с «Сент-Луисом» Ови первым подоспел на добивание и умело, не глядя, с неудобной, практически сотворив спин-о-раму, отправил шайбу в сетку. Потрясающий гол.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Сам Александр эмоционально отреагировал на свою шайбу. И это неудивительно, учитывая масштаб события. Овечкин кинулся на заградительное стекло, разделив момент с болельщиками.

После этого, естественно, вся команда выскочила на лёд, чтобы поздравить своего капитана. Первым к Алексу подоспел Энтони Бовиллье, но и остальные не отстали.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Чемп.НХЛ». Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Сам Овечкин также отдал должное болельщикам. Нападающий «Кэпиталз» ответил им на аплодисменты своими похлопываниями. А на трибунах Александра поддерживали его жена Анастасия и старший сын Сергей.

Анастасия Шубская и Сергей Овечкин поддерживают Александра

Анастасия Шубская и Сергей Овечкин поддерживают Александра

Фото: Кадр из трансляции

Самый примечательный момент: пока все праздновали, главный пострадавший, голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон попытался похитить историческую шайбу Овечкина. Камеры уловили, как вратарь намеренно засовывает её куда-то в глубины своей амуниции. Правда, нужно отдать должное судье: тот подъехал в незадачливому похитителю и попросил его вернуть украденное.

Биннингтону не осталось ничего, кроме как пойти на сделку с представителем власти. Джордан достал шайбу и передал её в надёжные руки.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Чемп.НХЛ». Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

После этого страсти немного поутихли, а «Вашингтон» пошёл дальше разрывать «Сент-Луис». А чуть позже объявил дату церемонии в честь 900-го гола Ови (а вместе с тем и 1500-го матча в НХЛ). Она состоится 27 ноября по московскому времени перед домашним матчем с «Виннипегом».

Больше интересного от автора — в его личном телеграм-канале «Цельнометаллический журналист»
Комментарии
Новости. Хоккей
