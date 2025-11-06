Что творит Селебрини! В 19 лет побил рекорд «Сан-Хосе» и идёт лучшим бомбардиром НХЛ

Сразу два из пяти матчей очередного игрового дня НХЛ закончились с одинаковым счётом 6:1. К первому из них было приковано внимание чуть ли не всего хоккейного мира, ведь там свою 900-ю шайбу в лиге забросил великий Александр Овечкин. А «Вашингтон» поддержал своего легендарного форварда и отметил это событие разгромом «Сент-Луиса».

В другом Вашингтоне – не в том, что находится в округе Колумбия, а в том, который штат – тоже творилась история. Хоть и чуть менее значительная в масштабах лиги.

Там «Сиэтл» на своём льду принимал «Сан-Хосе». «Кракен» под руководством нового главного тренера Лэйна Ламберта начали сезон куда лучше ожидаемого – после 12 встреч команда находилась в зоне плей-офф и шла на серии из пяти игр с очками (три победы и два поражения в овертаймах).

«Акулы» после провального начала регулярки начали приходить в себя – если в первых шести матчах подопечные Райана Варсофски набрали всего два очка, ни одержав ни одной победы, то в следующих семи им удалось выиграть сразу в четырёх случаях и ещё однажды – уступить в дополнительное время.

Очная встреча этих команд стала первой в этом сезоне. И, как вы могли понять из открывающего абзаца, она получилась абсолютно односторонней.

Предпосылок к этому в начале встречи было не очень-то и много – разве что быстрый гол Маклина Селебрини мог стать звоночком для болельщиков домашней команды. Но первый период для «Кракен» закончился относительно неплохо с учётом такого старта – пусть хозяева и сравняли счёт ближе к исходу 20 минут, они получили ещё один гол в раздевалку и ушли на перерыв при минимальном отставании.

Надежды «Сиэтла» отыграться стали меньше во втором периоде, а в третьем и вовсе были разбиты. И всё «благодаря» Селебрини – в середине встречи он ассистировал Йону Клингбергу в большинстве, а в начале финальной трети помог отличиться и партнёру по звену Уиллу Смиту.

При этом первый голевой пас Маклина в этой игре стал особенным для «Сан-Хосе» – канадец установил рекорд франшизы по скорости достижения отметки в 50 ассистов в НХЛ. На это ему потребовалось 84 матча – на 27 меньше, чем предыдущему рекордсмену Сандису Озолиньшу.

А второй пас вывел Селебрини на первое место в списке бомбардиров НХЛ – молодой нападающий набрал 21-е очко в сезоне и потеснил Коннора Макдэвида, который при равном количестве результативных действий провёл на одну встречу больше.

Вскоре после четвёртой пропущенной шайбы «Сиэтл» получил шанс сократить отставание – Тайлер Тоффоли отправился на две минуты в штрафной бокс. Но всё обернулось для «Кракен» ещё большим кошмаром – сначала в меньшинстве отличился Тай Делландреа, а затем Тоффоли установил окончательный счёт спустя считаные секунды после своего освобождения – и сделал это после шикарного паса от Шакира Мухамадуллина.

6:1 в пользу «Сан-Хосе» – «Шаркс» не без помощи Ярослава Аскарова, который отразил 28 бросков и стал третьей звездой матча, одержал разгромную победу в гостях и поднялся на 13-е место Запада, опередив «Миннесоту». До кубковой восьмёрки – три очка.