Канадские вратари провалились в КХЛ. Это отличный шанс для россиян проявить себя

Вратари в хоккее всегда играли огромную роль. КХЛ не исключение, особенно с ростом конкуренции и уровня лиги. Претендовать на высокие места со слабым голкипером в обойме просто бессмысленно. А бывает и так, что в целом уровень иностранного вратаря неплохой, но привыкнуть к реалиям лиги и стать её частью у человека не получается. Не прижился, как говорят в таких случаях.

«Вратари в лиге выходят на первый план. Чем качественнее голкипер — тем больше шанс, что команда удачно выступит как в регулярном чемпионате, так и потом в плей-офф, если она туда попадёт. Именно поэтому мы видим много трансферов именно с участием вратарей», — верно заметил известный тренер Андрей Назаров.

На календаре начало ноября, а с канадскими голкиперами в нашем чемпионате беда: их игра не устраивает ни болельщиков, ни тренерские штабы, ни руководство клубов. Приходится принимать непростые решения.

Луи Доминге, 33 года, покинул «Сибирь»

11 игр, 89,2% отражённых бросков, 3,83 коэффициент надёжности

С Доминге расторгли контракт в «Сибири» и отпустили домой в связи с семейными обстоятельствами: подобным образом уход канадца преподнесли в клубе. Однако, помимо семейных обстоятельств, очевидно, что Луи попросту не готов стать первым номером в клубе КХЛ и тащить на себе команду. Как раз это от него и требовалось в «Сибири», но мы видели лишь горы пропущенных шайб, неуверенность и нервозность в действиях. Держать в составе иностранца такого уровня нет никакого смысла, лучше уж дать шанс молодому и перспективному россиянину либо сделать ставку на опытного соотечественника. Посмотрим, как себя проявит в Новосибирске российский тандем Красоткин — Волков.

Луи Доминге Фото: hcsibir.ru

Спенсер Мартин, 30 лет, в списке отказов ЦСКА

14, 90,5%, 2,69

Интересно, что на предсезонных матчах канадец выглядел очень прилично, однако затем по непонятным причинам начал сдавать и перестал выручать. Последней каплей терпения армейского руководства стала решающая шайба от Максима Мамина, пропущенная Мартином в столичном дерби с «Динамо». В итоге ЦСКА проиграл ту встречу в основное время. Вообще, с вратарями красно-синим в последнее время не везёт: ни вернувшийся из армии Федотов, ни Просветов, ни Мартин себя должным образом не проявили. Зато есть талантливая молодёжь в лице Гамзина и Андреянова. А теперь – ещё и опытный Александр Самонов, который должен придать надёжности вратарской линии коллектива Игоря Никитина. Плюс Самонова и его возможности прекрасно знает тренер вратарей армейцев Рашит Давыдов, а это тоже большой плюс.

Крис Дриджер, 31 год, пока в составе «Трактора»

17, 90,1%, 2,91

«Игра у Дриджера не получилась», — сетовал главный тренер челябинцев Бенуа Гру после вчерашнего поражения от «Нефтехимика». Некоторые журналисты уже успели прозвать Криса «пылесосом», но дело, конечно, не только в канадце, а во всей команде, где сейчас слабо выглядят практически все.

В любом случае ответственности с Дриджера никто не снимает, а на свои деньги он в Челябинске точно не играет. Мало того, что легионер «съедает» приличную часть платёжки, так ещё и место под иностранца занимает. Думается, что терпение менеджмента «Трактора» уже на исходе, однако с одним Мыльниковым (ещё и травмированным) по сезону не пойдёшь, а на рынке сильных голкиперов нет.

Вообще же всё происходящее в очередной раз доказывает, что российская школа вратарей является лучшей в мире, а канадцы нам, мягко говоря, не ровня. В Европе в нынешние непростые времена найти сильного вратаря и привезти его в Россию почти нереально, а шансов угадать с канадцем или американцем из АХЛ всё меньше. Так что можно и нужно делать ставку на наших российских голкиперов. Достаточно посмотреть на примеры «Локомотива», московского «Динамо», «Авангарда», «Металлурга» или «Ак Барса».