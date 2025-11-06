«Неизведанный ранее подвиг». Реакция Америки на эпохальный 900-й гол Овечкина в НХЛ

Александр Овечкин достиг очередного великого рубежа. На этот раз — уникального. Капитан «Вашингтона» стал первым хоккеистом в истории НХЛ, сумевшим забить 900 голов в регулярных чемпионатах.

Ови поразил ворота «Сент-Луиса» и отпраздновал историческое событие с одноклубниками. Забавно, что голкиперу «блюзменов», видимо, не очень понравился этот момент, поскольку он попытался похитить юбилейную шайбу Александра. Но ему всё равно пришлось вернуть её.

Примечательно также и то, что свой 900-й гол Овечкин забил в 1504-м матче.

Конечно же, в Северной Америке это стало главным событием дня. Как за океаном отреагировали на историческую шайбу капитана «Вашингтона»?

«Овечкин открыл «клуб 900»

Журналист Грант Паульсен отметил необычность гола Ови.

«Алекс Овечкин открыл «клуб 900» голом, забитым не глядя. Не могу представить, чтобы хотя бы часть из 900 шайб он забросил, не кинув ни взгляда на ворота», — написал Паульсен.

Журналист ESPN Арда Окал намекнул на новую цель нападающего: «900. Надеюсь, мы увидим, как Ови достигнет 1000 голов».

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер обратила своё внимание на поведение вратаря «Сент-Луиса».

«Кэпитал Уан-Арена» разразилась аплодисментами, когда капитан «Вашингтон Кэпиталз» Алекс Овечкин праздновал свой 900-й гол в НХЛ, и в этот момент Биннингтон попытался омрачить момент, забрав юбилейную шайбу.

Не сумев остановить бросок Овечкина с неудобной — бросок, сделавший того единственным игроком в истории НХЛ, забившим 900 голов, — Джордан во время празднования «Кэпиталз» у борта забрал шайбу и спрятал её в штаны.

Александр Овечкин Фото: Nick Wass/AP Photo/ТАСС

Линейный судья Мишель Кормье нашёл Биннингтона и вернул шайбу Алексу.

Овечкин известен тем, что коллекционирует все памятные вещи, связанные с его различными важными моментами в карьере, поэтому для 40-летнего игрока было жизненно важно заполучить шайбу. Он единственный игрок в истории НХЛ, преодолевший отметку в 900 голов», — написала Сильбер.

Журналист Дэн Риччио, напротив, посчитал, что вратарь «блюзменов» был рад пропустить эту шайбу: «Я всегда буду верить, что Джордан Биннингтон хотел оказаться в воротах, когда Овечкин забьёт 900-й гол».

«Он сделал это! Александр Овечкин — первый игрок, забивший 900 голов!» — написала пресс-служба НХЛ в социальной сети Х.

«Следующим достижением для него станет создание «клуба 1000»

Пресс-служба канала Monumental Sports Network отреагировала так: «Ещё один день, который Великой восьмёрке стоит запомнить. Ови забивает 900-й гол красивым броском с неудобной!»

Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис также не остался в стороне и посвятил Овечкину пост на своей странице в соцсетях.

«900 голов. Только Алекс Овечкин мог сделать так, что достижение этого числа стало казаться неизбежным. Талант поколения, преданный лидер и сердце хоккея округа Колумбия. Поздравляю, Ови. Какой невероятный момент для вас, «Кэпиталз», и болельщиков по всему миру», — написал Леонсис.

Журналист The Score Джош Вегман подсветил новую цель нападающего «столичных».

«Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Алекс Овечкин совершил неизведанный ранее подвиг, став первым игроком в истории НХЛ, вошедшим в «клуб 900».

Теперь Овечкину не хватает 10 очков, чтобы сравняться с Джо Сакиком и выйти на 10-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ за всю историю. Следующим достижением для него станет создание «клуба 1000», — написал Вегман.

Пресс-служба «Вашингтона» опубликовала трогательный видеоролик, который сопроводила следующей надписью: «Когда ты уже покорил все вершины этой лиги, какие слова ещё могут выразить твои достижения? Поздравляем с 900-м голом, Ови!»

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Чемп.НХЛ». Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Трудно поверить, что у него 900 голов. Теперь мы хотим 1000, Ови. Вот чего мы желаем!» — сообщил известный комментатор Крейг Лафлин.

Обозреватель Russian Machine Never Breaks Иан Оланд описал, что происходило на льду сразу после исторической шайбы.

«Алекс Овечкин сотворил историю в матче с «Сент-Луисом», причём невероятным образом.

Ови нашёл золотую жилу, добив шайбу после сочного отскока. Алекс развернулся и не глядя, практически с нулевого угла с неудобной нанёс бросок, достигший своей цели. Пока Овечкин праздновал у стекла, вся скамейка запасных «Кэпиталз» опустела, и одноклубники, дружно подпрыгивая, поздравили его.

«Кэпиталз» опубликовали видеообращение к Алексу во время следующего телевизионного тайм-аута. Трибуны бурно приветствовали капитана «Кэпиталз», скандируя «Ови», — написал Оланд.

