Топ-события пятницы: Малкин против Овечкина, футбол, теннис и Формула-1

За чем следить 7 ноября: Бундеслига, Примера и Лига 1, «Тампа» Кучерова и «Флорида» Бобровского в НХЛ, Кудерметова на Итоговом и волейбол!

🏒 3:30: «Питтсбург Пингвинз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: каким получится новое противостояние Овечкина и Малкина?

Минувшей ночью капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал первым игроком в истории Национальной хоккейной лиги, сумевшим добраться до отметки в 900 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах. Времени на празднование и долгое отмечание своего успеха у россиянина нет, ведь уже спустя сутки его команде предстоит принципиальное противостояние с «Питтсбург Пингвинз». Какой получится новая встреча Овечкина и Евгения Малкина?

🏒 6:00: «Вегас Голден Найтс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: когда наконец проснётся «Тампа-Бэй»?

Команда Джона Купера неудачно стартовала в регулярном чемпионате, одержав всего шесть побед в 13 встречах. Крайне непривычно видеть Никиту Кучерова и Ко лишь на пятом месте в Атлантическом дивизионе, которое сейчас как раз и занимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». Неудачным образом сложился и последний матч команды в Колорадо. Получится ли у Кучерова и партнёров проявить себя в Лас-Вегасе?

🏒 6:00: «Лос-Анджелес Кингз» — «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: восстановится ли Бобровский после грандиозного провала?

Несколько дней назад вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский пропустил семь шайб во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (3:7). 37-летний россиянин отразил 25 из 32 бросков (78,1%) по воротам в игре с «Дакс». Матч с семью или более пропущенными шайбами в рамках регулярных чемпионатов НХЛ стал для Бобровского четвёртым в карьере и первым с декабря 2018 года. Тогда российский голкипер пропустил восемь шайб от «Калгари» (6:9), когда выступал за «Коламбус». Сможет ли Бобровский моментально реабилитироваться после такого провала?

🏒 12:15: «Амур» — «Металлург» Магнитогорск, регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: чья победная серия продлится, а чья — прервётся?

Хабаровский и магнитогорский коллективы подходят к предстоящей встрече с идентичными двухматчевыми победными сериями. Одна из серий точно прервётся в пятницу, а другая точно продлится. Кто же одержит третью победу подряд, а кто из команд познает вкус поражения?

🎾 15:00*: Тэйлор Таунсенд/Катержина Синякова (США/Чехия, 2) — Элисе Мертенс/Вероника Кудерметова (Бельгия/Россия, 4), Итоговый чемпионат WTA, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: улучшит ли Кудерметова прошлогодний результат на Итоговом?

Вероника Кудерметова второй сезон подряд вышла на Итоговом чемпионате WTA из группы в плей-офф. Только в прошлом году россиянка выступала в паре с Чань Хаочин и остановилась на стадии полуфинала. А теперь Вероника выступает вместе с Элисе Мертенс, с которой они уже побеждали на турнире в 2022-м. Сейчас соперницами Вероники и Элисе в битве за место в финале станут Тэйлор Таунсенд и Катержина Синякова. Соперницы уже пересекались в этого году в полуфинале US Open, и тогда успешнее были Тэйлор и Катержина. Победители нового поединка далее померятся силами за место в финале с кем-то из матча Се Шувэй/Елена Остапенко — Тимя Бабош/Луиза Стефани.

🏐 19:00: «Динамо-ЛО» — «Локомотив», мужская Суперлига, 5-й тур

Интрига: первая проверка для «Локо»

«Локомотив» пока идёт без очковых потерь, но с серьёзными соперниками команда Пламена Константинова ещё не встречалась. К таковым вполне можно отнести «Динамо-ЛО». Сосновоборцы пока проиграли только дерби «Зениту» из Петербурга, в остальных встречах победили, хоть и не слишком уверенно. На своей площадке команда Александра Климкина готова дать бой. Пройдёт ли эту проверку «Локомотив»?

🏎 21:30: Формула-1, этап 21, Гран-при Бразилии, спринт-квалификация

Интрига: кто начнёт с преимуществом решающий отрезок сезона?

До конца нынешнего чемпионата Формулы-1 осталось всего четыре Гран-при, а на титул в личном зачёте всё ещё три серьёзных претендента – пилоты «Макларена» и Макс Ферстаппен. Первой важной сессией этапа в Бразилии станет спринт-квалификация, которая покажет, кто из претендентов начнёт заключительную стадию сезона в оптимальной форме. Намекнёт ли Макс на продолжение погони? Может, придёт в себя Пиастри? А может, в схватку лидеров вмешаются пилоты «Феррари» или «Мерседеса»? На спринтерских уикендах по пятницам бывает всякое…

⚽️ 22:30: «Вердер» — «Вольфсбург», Бундеслига, 10-й тур

Интрига: бременцы «уволят» Симониса?

«Вольфсбургу» плохо. Команда проиграла пять из шести последних матчей Бундеслиги, имея после девяти туров лишь восемь очков и скромное 12-е место — зона вылета совсем близко. Если Паул Симонис допустит очередную осечку, тренерское место «волков» явно станет вакантным. Бременцы вот не уступают уже в четырёх встречах кряду, как раз набрав неплохой ход. Продолжится ли он и в битве с испытывающим явные проблемы соперником?

⚽️🎦 22:45: «Париж» — «Ренн», Лига 1, 12-й тур

Интрига: две грозы авторитетов друг против друга

Команды притаились в середине таблицы и синхронно победили в предыдущем туре. Было бы неплохо продолжить серию, тем не менее кому-то придётся потерять очки. И ведь соперники были не из простых: «Париж» расправился с «Монако» (1:0), «Ренн» — вообще разгромил «Страсбург» (4:1). Фаворитов здесь нет, а вот яркий футбол наверняка будет. Оценить его можно будет в нашей бесплатной трансляции.

⚽️ 23:00: «Эльче» — «Реал Сосьедад», Примера, 12-й тур

Интрига: баски окончательно ожили?

«Реал Сосьедад» бездарно начал сезон, даже опускавшись не просто в зону вылета, а вообще на последнее место. Тем не менее баски потихоньку выправляют ситуацию: семью очками в трёх последних турах катапультировались на 14-ю строчку. 1:1 с «Сельтой», 2:1 с «Севильей» и 3:2 с «Атлетиком» — ещё и противники были не самыми простыми. «Эльче» тоже пострадает? Захарян, увы, скорее всего, не сыграет из-за очередной травмы. Но матч всё равно интригует.