Гол СКА в овертайме вошёл в историю КХЛ! Армейцы показали, кто в Петербурге хозяин

В Петербурге теперь тоже есть своё дерби. «Шанхай» нагло и уверенно перетягивает на себя внимание как в медийном, так и в игровом плане. Команда в этом сезоне стала резко интересной – новое руководство, новый именитый тренер, новое название, новая форма, новое место прописки, новые амбиции. Какое-то время «драконы» даже лидировали в чемпионате, хотя с середины октября в их игре и наметился спад, но они всё ещё чувствуют себя лучше, чем традиционная команда Петербурга – СКА.

Волею календаря именно в очном противостоянии «Шанхай» и СКА открывали регулярку на «СКА-Арене», выдав фееричный матч с 11 шайбами и победой «драконов». Сегодня, но уже на проспекте Большевиков, состоялась вторая встреча. Болельщики «Шанхая» столкнулись с трудностями уже на подступах к «Ледовому» — стюарды не хотели пускать их из-за отсутствия нотариального перевода китайских иероглифов на джерси, ссылаясь на технический регламент КХЛ! Впрочем, без поддержки «Шанхай» не остался – на гостевой трибуне они всё же оказались, и даже в форменных джерси.

Первую встречу армейцы, разумеется, не забыли. Андрей Локтионов перед игрой заверял, что команда заряжена до предела, а главный тренер Игорь Ларионов пошёл дальше, заявив: «Мы должны дать понять, кто в городе хозяин. Не хотим громкого слова «дерби», потому что есть команда СКА, у которой глубочайшие традиции. Это было сказано ребятам на общем собрании».

Но то ли слова Ларионова не дошли до игроков в полной мере, то ли «драконы» оказались более заряженными, однако первый период безоговорочно остался за гостями. Уже на второй минуте Тревор Мёрфи схватил две минуты, и вскоре Кевин Лабанк точным броском реализовал большинство.

Моментов за этот период СКА насоздавал достаточно – классный шанс был у Никиты Недопёкина, первый гол в КХЛ мог забивать Игнат Лутфуллин, а Николай Голдобин вообще сам залетел в ворота Рыбара, но шайбу туда не запихнул. Армейцы успели и «5 на 3» поиграть, и в целом перебросали соперника в два раза, но в концовке «Шанхай» увеличил преимущество. Со знаком минус «отличился» Игорь Ларионов-младший – замешкался, потерял шайбу у борта, и Грег Маккегг выдал идеальную передачу на Владимира Кузнецова.

Во втором периоде СКА удалось полностью выправить ситуацию. Тревор Мёрфи, не мудрствуя лукаво, заехал в зону и от души пальнул по воротам, сократив отставание, а незадолго до второго перерыва всё тот же канадский защитник нанёс ещё один бросок. Рыбар шайбу отбил, она улетела в лицевой борт, а Матвей Поляков классно «доел» отскок.

Третий период вышел безголевым. У СКА была отличная возможность решить исход встречи в основное время, когда за полторы минуты до конца удаление получил Кузнецов. До сирены не успели, однако на третьей секунде овертайма Тревор Мёрфи богатырским броском поставил точку. Защитник сегодня стал настоящим героем армейцев, поучаствовав во всех трёх голах, а также вошёл в историю КХЛ, забросив самую быструю шайбу в овертайме в регулярке. СКА сдержал слово, данное Ларионовым, — показал, кто в городе хозяин.