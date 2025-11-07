СКА выиграл принципиальный матч у «Шанхая», а «Спартак» уступил «Локомотиву» за 15 минут.

ЦСКА напрочь забыл о победах, «Динамо» спасло свою серию в самой концовке. Итоги дня в КХЛ

6 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось шесть встреч. Коротко подводим итоги матчей.

«Локомотив» дома обыграл «Спартак», забросив пять шайб

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и московским «Спартаком». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. Во втором периоде железнодорожники забросили четыре шайбы. Голы на свой счёт записали Максим Шалунов, Максим Берёзкин, Байрон Фрейз и Александр Полунин. Четыре точных броска игроков хозяев уложились в 15-минутный интервал времени.

В третьем периоде Максим Шалунов довёл счёт до разгромного, оформив дубль и сделав счёт – 5:2. На 13-й минуте третьего периода забросил шайбу форвард красно-белых Адам Ружичка. В конце периода Ружичка установил окончательный счёт во встрече, оформив дубль.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В следующей игре «Локомотив» встретится с «Ак Барсом» дома 8 ноября. «Спартак» сыграет с «Сибирью» дома 10 ноября.

Минское «Динамо» забросило две шайбы в концовке и одержало волевую победу над «Ак Барсом»

В Минске (Беларусь) на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и казанским «Ак Барсом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

На 19-й минуте первого периода Александр Хмелевски открыл счёт во встрече. На четвёртой минуте второго периода Станислав Галиев восстановил равенство в счёте. На 12-й минуте периода Артём Галимов вновь вывел казанский клуб вперёд. В середине третьего периода Тай Смит сделал счёт 2:2. Через полторы минуты Михаил Фисенко вновь вывел казанский клуб вперёд. В концовке периода Сергей Кузнецов и Вадим Шипачёв забросили две шайбы и принесли «Динамо» победу.

В следующей игре минское «Динамо» встретится с «Ладой» дома 8 ноября. «Ак Барс» в этот же день сразится с «Локомотивом».

Московское «Динамо» спаслось за 14 секунд до конца третьего периода и победило «Ладу»

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и тольяттинской «Ладой». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам — 4:3.

На 10-й секунде первого периода Райли Савчук открыл счёт во встрече. На 13-й минуте периода Иван Романов удвоил преимущество гостей. На 17-й минуте первого игрового отрезка Дилан Сикура забил первый гол «Динамо» в игре. На шестой минуте второго периода Джордан Уил восстановил равенство в счёте. Спустя две минуты Андрей Чивилёв вновь вывел «Ладу» вперёд. За 14 секунд до конца третьего периода Даниил Пыленков перевёл встречу в овертайм. В серии буллитов лучше оказались хозяева, победный бросок на счету Никиты Гусева.

В следующей игре московское «Динамо» встретится со СКА дома 8 ноября. «Лада» в этот же день сыграет в Минске с местным «Динамо». Благодаря победе над «Ладой» подопечные Алексея Кудашова продлили рекордную для себя в нынешнем сезоне победную серию до шести матчей.

СКА отыгрался с 0:2 и победил дома «Шанхайских Драконов», защитник Мёрфи оформил дубль

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Шанхайскими Драконами». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

На третьей минуте первого периода Кевин Лабанк открыл счёт во встрече. На 19-й минуте периода Владимир Кузнецов удвоил преимущество китайского клуба. В начале второго периода Тревор Мёрфи забросил первую шайбу СКА в игре. За 27 секунд до конца второго периода Матвей Поляков сделал счёт 2:2. В овертайме Мёрфи принёс СКА победу, оформив дубль.

В следующей игре СКА встретится с московским «Динамо» в гостях 8 ноября. «Шанхайские Драконы» в этот же день сразятся дома с «Северсталью».

ХК ЦСКА потерпел четвёртое поражение подряд, уступив дома «Торпедо»

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и нижегородским «Торпедо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В первом периоде команды голов не забили. На 13-й минуте второго периода Никита Охотюк с передач Даниэля Спронга и Ретта Гарднера открыл счёт во встрече. На 54-й секунде третьего периода Сергей Гончарук с передач Алексея Кручинина и Бобби Нарделлы восстановил равенство в счёте. На 18-й минуте третьего периода Егор Виноградов принёс «Торпедо» победу.

В следующей игре ЦСКА встретится с «Сибирью» дома 8 ноября. «Торпедо» 10 ноября дома сыграет с «Локомотивом».

Дубль Аймурзина помог «Северстали» победить «Сочи» в игре с девятью шайбами

В Сочи на стадионе «Большой» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК «Сочи» и череповецкой «Северсталью». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.

В составе победителей голы забили Илья Рейнгардт, Давид Думбадзе, Данил Аймурзин (дубль) и Михаил Ильин (победная шайба в овертайме). У «Сочи» шайбами отметились Ноэль Хёфенмайер, Даниил Сероух, Денис Венгрыжановский и Жан-Кристоф Боден.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сочи» встретится с минским «Динамо» в гостях 10 ноября. «Северсталь» 8 ноября сразится в гостях с «Шанхайскими Драконами».

Матчи на 7 ноября:

