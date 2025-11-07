Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ за 6 ноября 2025 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание, календарь

ЦСКА напрочь забыл о победах, «Динамо» спасло свою серию в самой концовке. Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ за 6 ноября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
СКА выиграл принципиальный матч у «Шанхая», а «Спартак» уступил «Локомотиву» за 15 минут.

6 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось шесть встреч. Коротко подводим итоги матчей.

«Локомотив» дома обыграл «Спартак», забросив пять шайб

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и московским «Спартаком». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2025, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 2
Спартак
Москва
1:0 Шалунов (Берёзкин, Черепанов) – 23:47 (5x5)     2:0 Берёзкин (Гернат, Каюмов) – 25:14 (5x4)     3:0 Фрейз (Черепанов, Кузин) – 29:41 (5x5)     4:0 Полунин (Алексеев, Фрейз) – 35:04 (5x5)     5:0 Шалунов (Гернат, Каюмов) – 41:03 (5x5)     5:1 Ружичка (Тодд, Пашин) – 52:35 (5x5)     5:2 Ружичка (Тодд, Кин) – 59:47 (5x4)    

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. Во втором периоде железнодорожники забросили четыре шайбы. Голы на свой счёт записали Максим Шалунов, Максим Берёзкин, Байрон Фрейз и Александр Полунин. Четыре точных броска игроков хозяев уложились в 15-минутный интервал времени.

В третьем периоде Максим Шалунов довёл счёт до разгромного, оформив дубль и сделав счёт – 5:2. На 13-й минуте третьего периода забросил шайбу форвард красно-белых Адам Ружичка. В конце периода Ружичка установил окончательный счёт во встрече, оформив дубль.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В следующей игре «Локомотив» встретится с «Ак Барсом» дома 8 ноября. «Спартак» сыграет с «Сибирью» дома 10 ноября.

Материалы по теме
«Было видно, что «Спартак» растерялся». Жамнов — о втором периоде игры с «Локомотивом»

Минское «Динамо» забросило две шайбы в концовке и одержало волевую победу над «Ак Барсом»

В Минске (Беларусь) на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и казанским «Ак Барсом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2025, четверг. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Хмелевски (Барабанов, Денисенко) – 18:51 (5x4)     1:1 Галиев (Усов) – 23:45 (5x5)     1:2 Галимов (Марченко) – 31:02 (5x5)     2:2 Смит (Галиев, Энас) – 49:17 (5x5)     2:3 Фисенко (Дыняк, Терехов) – 50:53 (5x5)     3:3 Кузнецов (Стась, Сотишвили) – 54:37 (5x5)     4:3 Шипачёв (Хенкель) – 56:15 (5x5)    

На 19-й минуте первого периода Александр Хмелевски открыл счёт во встрече. На четвёртой минуте второго периода Станислав Галиев восстановил равенство в счёте. На 12-й минуте периода Артём Галимов вновь вывел казанский клуб вперёд. В середине третьего периода Тай Смит сделал счёт 2:2. Через полторы минуты Михаил Фисенко вновь вывел казанский клуб вперёд. В концовке периода Сергей Кузнецов и Вадим Шипачёв забросили две шайбы и принесли «Динамо» победу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В следующей игре минское «Динамо» встретится с «Ладой» дома 8 ноября. «Ак Барс» в этот же день сразится с «Локомотивом».

Московское «Динамо» спаслось за 14 секунд до конца третьего периода и победило «Ладу»

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и тольяттинской «Ладой». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам — 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
Б
Лада
Тольятти
0:1 Савчук (Белоусов, Сёмин) – 00:10 (5x5)     0:2 Романов (Кугрышев, Савчук) – 12:13 (5x5)     1:2 Сикура (Комтуа, Сергеев) – 16:55 (5x5)     2:2 Уил (Пыленков, Гусев) – 25:03 (5x4)     2:3 Чивилёв (Кугрышев, Романов) – 25:17 (5x5)     3:3 Пыленков (Комтуа, Ожиганов) – 59:46 (5x4)     4:3 Гусев – 65:00    

На 10-й секунде первого периода Райли Савчук открыл счёт во встрече. На 13-й минуте периода Иван Романов удвоил преимущество гостей. На 17-й минуте первого игрового отрезка Дилан Сикура забил первый гол «Динамо» в игре. На шестой минуте второго периода Джордан Уил восстановил равенство в счёте. Спустя две минуты Андрей Чивилёв вновь вывел «Ладу» вперёд. За 14 секунд до конца третьего периода Даниил Пыленков перевёл встречу в овертайм. В серии буллитов лучше оказались хозяева, победный бросок на счету Никиты Гусева.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В следующей игре московское «Динамо» встретится со СКА дома 8 ноября. «Лада» в этот же день сыграет в Минске с местным «Динамо». Благодаря победе над «Ладой» подопечные Алексея Кудашова продлили рекордную для себя в нынешнем сезоне победную серию до шести матчей.

Материалы по теме
Кудашов — о победе над «Ладой»: один величайший тренер говорил: «Радуйся тому, что есть»

СКА отыгрался с 0:2 и победил дома «Шанхайских Драконов», защитник Мёрфи оформил дубль

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Шанхайскими Драконами». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
ОТ
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Лабанк (Кленденинг, Куинни) – 02:26 (5x4)     0:2 Кузнецов (Маккегг) – 18:12 (5x5)     1:2 Мёрфи (Плотников, Сапего) – 21:18 (5x5)     2:2 Поляков (Мёрфи, Хайруллин) – 39:33 (5x5)     3:2 Мёрфи (Гримальди, Воробьёв) – 60:03 (4x3)    

На третьей минуте первого периода Кевин Лабанк открыл счёт во встрече. На 19-й минуте периода Владимир Кузнецов удвоил преимущество китайского клуба. В начале второго периода Тревор Мёрфи забросил первую шайбу СКА в игре. За 27 секунд до конца второго периода Матвей Поляков сделал счёт 2:2. В овертайме Мёрфи принёс СКА победу, оформив дубль.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В следующей игре СКА встретится с московским «Динамо» в гостях 8 ноября. «Шанхайские Драконы» в этот же день сразятся дома с «Северсталью».

Материалы по теме
Ларионов — о матче с «Шанхаем»: важно, кто здесь хозяин. Естественно, это СКА

ХК ЦСКА потерпел четвёртое поражение подряд, уступив дома «Торпедо»

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и нижегородским «Торпедо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Охотюк (Спронг, Гарднер) – 32:19 (5x5)     1:1 Гончарук (Alexei Kruchinin, Нарделла) – 40:54 (5x5)     1:2 Виноградов (Белевич) – 57:18 (5x5)    

В первом периоде команды голов не забили. На 13-й минуте второго периода Никита Охотюк с передач Даниэля Спронга и Ретта Гарднера открыл счёт во встрече. На 54-й секунде третьего периода Сергей Гончарук с передач Алексея Кручинина и Бобби Нарделлы восстановил равенство в счёте. На 18-й минуте третьего периода Егор Виноградов принёс «Торпедо» победу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В следующей игре ЦСКА встретится с «Сибирью» дома 8 ноября. «Торпедо» 10 ноября дома сыграет с «Локомотивом».

Дубль Аймурзина помог «Северстали» победить «Сочи» в игре с девятью шайбами

В Сочи на стадионе «Большой» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК «Сочи» и череповецкой «Северсталью». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
4 : 5
ОТ
Северсталь
Череповец
0:1 Рейнгардт (Аймурзин, Ильин) – 09:33 (5x4)     0:2 Думбадзе (Веряев, Щучинов) – 09:58 (5x5)     1:2 Хёфенмайер (Тянулин) – 19:18 (5x5)     2:2 Сероух (Биттен, Ли) – 24:03 (5x4)     3:2 Венгрыжановский (Мокрушев, Поляков) – 35:38 (5x5)     3:3 Аймурзин (Камалов, Ильин) – 38:25 (5x5)     4:3 Боден (Биттен, Сероух) – 41:28 (5x5)     4:4 Аймурзин (Фомин, Ильин) – 58:14 (5x5)     4:5 Ильин (Аймурзин, Калдис) – 60:55 (3x3)    

В составе победителей голы забили Илья Рейнгардт, Давид Думбадзе, Данил Аймурзин (дубль) и Михаил Ильин (победная шайба в овертайме). У «Сочи» шайбами отметились Ноэль Хёфенмайер, Даниил Сероух, Денис Венгрыжановский и Жан-Кристоф Боден.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сочи» встретится с минским «Динамо» в гостях 10 ноября. «Северсталь» 8 ноября сразится в гостях с «Шанхайскими Драконами».

Матчи на 7 ноября:

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2025, пятница. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2025, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2025, пятница. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2025, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android