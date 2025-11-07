Шикарный концерт в исполнении живых легенд НХЛ. У Кросби дубль из голов, у Ови – из передач, а «Питтсбург» обыграл «Вашингтон».

Овечкину рукоплескала арена главного соперника! А в матче всё решил гениальный пас Малкина

Спустя сутки после разгрома «Сент-Луиса», увенчавшегося 900-м голом Овечкина в НХЛ, «Вашингтону» предстояло провести матч в Питсбурге. Фанаты «пингвинов» устроили российскому суперснайперу овацию, когда того вывели на куб, признавая величие и значимость Ови для всей НХЛ, а вот давний знакомый и главный личный соперник Александра Сидни Кросби приготовил для «Вашингтона» вовсе не такой тёплый приём.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Уже к 12-й минуте стартового периода Кросби оформил дубль в большинстве. Сначала Сидни забил отличным броском в касание.

А затем «доел» шайбу на пятачке.

В начале второго периода для «Вашингтона» всё стало совсем грустно – Энтони Манта передал привет бывшим, сделав счёт 3:0. Кто бы мог подумать в тот момент, что на второй перерыв «Питтсбург» не уйдёт с преимуществом?

Но именно так и произошло, «Вашингтон» сподобился на быстрый камбэк. Самое деятельное участие в нём принял Овечкин. Нет, он не разменял десятую сотню голов в НХЛ, зато за несколько минут оформил ассистентский дубль. Помог забить Дилану Строуму.

А затем вместе со Строумом организовал гол уже для Расмуса Сандина. И обошёл по количеству голевых передач за карьеру нынешнего главного тренера «Каролины» Рода Бриндамора.

За пять секунд до сирены камбэк «Вашингтон» довёл до конца Том Уилсон, но перерыв привёл в чувство игроков «Питтсбурга». «Пингвины» погасили атакующую волну гостей, а в середине третьего отрезка важную роль сыграли удаления. Овечкин из выгодной позиции не смог забить Артуру Шилову, через несколько секунд составы уравнялись из-за удаления Строума, а когда у «пингвинов» вышел пятый полевой хоккеист, то им удалось реализовать укороченное большинство. Евгений Малкин напомнил о себе, выполнив фантастическую передачу от борта точно на клюшку Брайану Расту, и тот переправил шайбу за спину Чарли Линдгрену.

Отыграться «Вашингтон» уже не сумел. В концовке игры «столичные» выпустили шестого полевого, но получили в пустые ворота от Коннора Дьюара.