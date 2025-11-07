Ги Буше упорно играет в 11 нападающих. Почему и есть ли в этом проблема для «Авангарда»?

В последнее время «Авангард» не показывает стабильных результатов и качественной игры на постоянной основе, и логично, что при таких обстоятельствах одного из претендентов на Кубок Гагарина рассматривают под микроскопом. Хотя и невооружённым взглядом видна отличительная черта «ястребов», которые под руководством Ги Буше часто действуют в 11 нападающих вместо привычных 12. На этом акцентируют внимание журналисты и болельщики, причём обычно такой подход к компоновке состава ставится Буше в укор, хотя мало кто может толком объяснить, что, собственно, плохого для команды в таком решении тренера. Сам Ги однажды выступил с объяснением, но совершенно неконкретным, после чего от него с этой темой отстали. Попробуем тогда сами разобраться, для чего это нужно канадскому тренеру и добивается ли он желаемого результата.

Для начала нужно понять простую вещь: Буше не зациклен на том, чтобы играть в 11 нападающих, однако ему необходимо действовать в восемь защитников. Дальше обращаемся к спортивному регламенту КХЛ, который гласит, что в заявке на матч должно быть не более 18 полевых игроков плюс два «лимитчика» возраста U19 и U20. Ги ставит на матч восемь защитников (один из которых «лимитчик» Гуляев), так что под нападающих остаётся как раз 11 слотов. Да, можно было бы заявить 12-м форвардом какого-либо молодого игрока в возрасте 19 лет или младше, но к внутренним резервам из системы «Авангарда» Буше обращается крайне неохотно. При этом справедливости ради скажем и о том, что готовых для КХЛ юниоров в составе «Омских Ястребов» сейчас и нет, а ставить лимитчика тупо ради полноты заявки – это точно не почерк канадца.

Для чего же Буше нужно столько защитников? Многие тренеры прекрасно обходятся тремя парами обороны, а тут аж восемь дефов, каждый из которых реально играет, а не сидит на скамейке. Тут дело в том, что в системе Буше защитники играют важнейшую, ключевую роль. Они должны выполнять огромный объём катания, разгонять атаки и живейшим образом их поддерживать. В любой схеме нападения «Авангарда» шайба обязательно поднимается наверх к синей линии, где должен находиться защитник, способный бросить или максимально быстро найти иной вариант продолжения атаки. Игроки обороны у Буше должны много кататься по всей площадке, выходить из-под давления, а впереди не только доезжать до чужой синей линии, но и прилично углубляться в зону соперника. Грубо говоря, защитников канадец даже наделяет некоторыми функциями крайних нападающих. Почему? Возможно, Буше считает, что дефы в силу специфики амплуа лучше видят площадку, лучше владеют длинным пасом (короткие передачи у Ги вообще не в фаворе) и, наконец, лучше умеют обороняться, а ведь игра по счёту – важная часть философии Буше.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

Короче, канадскому тренеру «Авангарду» нужно больше защитников и чтобы они сохраняли свежесть – отсюда и четыре пары. Разумеется, не все омские дефы проводят на площадке одинаковое количество времени, зато ведущие защитники команды прилично разгружены. Например, ключевой для большинства и меньшинства Дамир Шарипзянов – только 13-й игрок обороны в КХЛ по среднему игровому времени, и в топ-50 по этому показателю больше нет защитников «Авангарда». Для сравнения: в предыдущих четырёх сезонах капитан «ястребов» стабильно входил в топ-5 (а иногда и в топ-2) по айс-тайму, проводя на льду в каждом матче на три-четыре минуты больше, чем сейчас.

Переходим теперь непосредственно к 11 нападающим, которых достаточно для Ги Буше. Тут нужно сказать о том, что структура троек в «Авангарде» сейчас не предполагает какой-то чёткой градации (топ и боттом) и наличия постоянных связок. У омичей есть каркас в виде центральной линии (Маклауд, Потуральски, Прохоркин, Пономарёв), на который Буше уже чуть ли не в произвольном порядке нанизывает фланговых форвардов. Банально, однако по задумке каждый должен уметь играть с каждым и в один и тот же хоккей.

Несмотря на количественный недобор нападающих, «Авангард» действует в четыре звена, просто игроки из трёх полноценных троек выходят вне очереди к хоккеистам из обрезанной по заявке четвёртой линии. Каждый ведь должен играть с каждым. Это позволяет Буше варьировать игровое время нападающих – в зависимости от ситуации на льду и не опираясь на какой-то определённый порядок выхода. Однако стоит внести ремарку: уже почти месяц травмирован Пономарёв, в центральной оси из-за этого прореха, поэтому внепланово Буше приходится задействовать в карусели и остальных центральных. И если для здоровяка Маклауда не составляет проблемы играть в двух звеньях, то, например, более тягучему и возрастному Прохоркину это даётся тяжелее.

Но в остальном использование только 11 форвардов, во-первых, сохраняет тонус нападающим обоймы, а во-вторых, как ни странно, не приводит к избыточным нагрузкам на хоккеистов. Опять же, обратимся к статистике, где увидим, что лидер по айс-тайму среди нападающих «Авангарда» — Константин Окулов с 19.57 в среднем на льду за матч. Это только шестое место в КХЛ, а в топ-50 лиги, кроме Окулова, из омичей лишь Маклауд и Потуральски, да и то это во многом обусловлено, как сказано выше, отсутствием Пономарёва.

Нападающий «Авангарда» Константин Окулов Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

Игровое время Буше распределяет равномерно, сбалансированно и в соответствии со своим пониманием важности амплуа. Защитники играют больше всего, затем идут центры, фланговые форварды получают меньше всего айс-тайма (Окулов – исключение). И в целом такая структура состава приводит к тому, что Буше почти никогда не переходит на игру в три звена, не усаживает каких-то хоккеистов во время матча, а ведь к таким инструментам коучинга обычно прибегают многие другие тренеры, чётко разделяющие звенья созидающие и звенья разрушающие, игроков основных и второстепенных. В результате не приходится говорить о том, что лидеры «Авангарда» получают сверхнагрузку в каждом матче уже осенью. Для иллюстрации, опять же, вернёмся в прошлые сезоны «ястребов», когда в эпоху тренерства Михаила Кравца Рид Буше, Корбан Найт и Владимир Ткачёв стабильно лидировали в КХЛ по времени на площадке, и вот тогда разговоры, что тренер может загонять ведущих хоккеистов, были действительно оправданны.

Так что претензии к Буше на тему того, что игра в 11 нападающих приводит к переработке и эффекту накопления усталости у хоккеистов, несостоятельны. Буше структурирует состав чуть иначе, чем многие другие тренеры КХЛ, поэтому и заявка на матчи у него выглядит по-другому. Это непривычно, но это не плохо для команды, да и статистика подтверждает, что игроки получают адекватную нагрузку.

Ги Буше Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

Другое дело, что Ги практически не прибегает к межматчевой ротации. Неважно, в 11 форвардов он играет или в 12, но всегда задействуется одна и та же обойма хоккеистов. Из команды МХЛ не подключается вообще никто, из ВХЛ несколько игр провёл за «Авангард» Дмитрий Злодеев, однако быстро вернулся в «Омские Крылья». Причём так повелось ещё с предсезонки, на которой Буше даже не думал просматривать ближайший резерв. Вот за это тренеру уже, на мой взгляд, можно пенять, хотя и тут есть объяснение. Вот что в августовском интервью говорил Василий Пономарёв: «Все матчи на предсезонке сыграл основной состав, потому что тренер хочет дать возможность сыграться сильно обновлённой команде, где-то наиграть взаимодействия, но при этом и посмотреть разные сочетания. Он хочет, условно, не класть все яйца в одну корзину, а как-то распределить наши сильные стороны, чтобы каждое звено имело свой вес в игре».

Буше летом определял селекцию «Авангарда», приложив немало усилий для того, чтобы собрать именно ту обойму хоккеистов основы, на которых он и будет рассчитывать. И сейчас канадец продолжает шлифовать свою систему именно в рамках этой обоймы, не отвлекаясь на просмотр резерва или развитие молодых игроков. Это справедливо может многим не нравиться, но ведь Буше просто работает в тех условиях, которые существуют. У «Авангарда» есть возможности для приобретения нужных тренеру игроков, а он сам отвечает за высший результат, которого волен добиваться своими методами. При этом надо сказать, что после приобретения Анселя Галимова, Маклауда и Клима Костина по ходу сезона пресловутая обойма увеличилась, а после скорого возвращения из лазарета Пономарёва и Якупова достигнет оптимального размера. Если все будут здоровы, то Буше будут доступны 15 нападающих. Допускаю, что он продолжит действовать в 11 форвардов в рамках одного матча, зато наконец появятся возможности для ротации.

Наиль Якупов Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Разумеется, задумки Буше прямо сейчас работают неидеально, особенно это касается игры любимых канадским тренером защитников. Игроки обороны омичей часто допускают матчи с большим количеством плохих решений, потерь и ошибок, и это отражается на результатах. Но значит ли это, что нужно всё менять? Вряд ли. По крайней мере, это будет странно и непоследовательно. В «Авангарде» собирали состав под требования Буше, намеренно отдав этот сезон на откуп тренеру, который также намеренно разрушил то, что неплохо работало во второй половине прошлого чемпионата и в плей-офф. Ги увидел, что из себя представляет КХЛ, проанализировал, чего не хватило, и решил сейчас фактически с нуля строить команду для завоевания Кубка Гагарина так, как он видит сам, и используя те методы, которые считает правильными.

При этом Буше не просит год-два, прекрасно понимая, что результат надо выдавать уже грядущей весной. И оценивать «Авангард», который к ноябрю в целом ровно идёт по регулярке, держась в группе лидеров Востока, можно будет только в апреле-мае. Там станет понятно, перемудрил Буше (в том числе отказавшись от вертикальной ротации и прибегая к нестандартной заявке на матчи) или же оказался прав.