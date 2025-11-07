Скидки
Вегас – Тампа – 3:6, видео, голы, обзор матча регулярного чемпионата НХЛ, 7 ноября 2025 года

Кучеров мог оформлять хет-трик! Но пожертвовал шансом, отдав партнёру на пустые ворота
Елена Кузнецова
«Вегас» – «Тампа» – 3:6, видео, голы
Аудио-версия:
Никита закончил матч с «Вегасом» с дублем и передачей, став первой звездой встречи.

«Тампа» в конце октября – начале ноября набрала неплохой ход, выдав серию побед из пяти матчей, что позволило ей уйти с предпоследнего места в турнирной таблице и подобраться совсем близко к зоне плей-офф. В последней встрече с «Колорадо» «Лайтнинг» допустили осечку, но сегодня вернулись на победные рельсы, выдав матч-концерт с «Вегасом».

НХЛ — регулярный чемпионат
07 ноября 2025, пятница. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 6
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Барбашёв (Ханифин, Марнер) – 07:25     2:0 Барбашёв (Марнер, Айкел) – 15:53     2:1 Гонсалвес (Джеймс) – 20:36     2:2 Джеймс (Бьёркстранд, Мозер) – 23:28     2:3 Кучеров (Бьёркстранд, Гюнцель) – 42:48 (pp)     3:3 Марнер (Айкел, Барбашёв) – 43:37     3:4 Хагель (Джеймс) – 44:12     3:5 Кучеров (Хедман, Хагель) – 54:13 (pp)     3:6 Хагель (Кучеров) – 59:13    

Игра началась под диктовку «рыцарей», в первом периоде они не давали «молниям» поднять голову, и на восьмой минуте Иван Барбашёв открыл счёт, забив во втором матче подряд. Андрей Василевский ловушкой отбил дальний выстрел Ноа Хэнифина, а россиянин был первым на отскоке.

Ближе к перерыву Барбашёв оформил свой первый дубль в нынешнем сезоне – первое звено хозяев в три быстрых паса разыграло великолепную комбинацию в контратаке, которая поставила защитников «Тампы» в тупик.

Два быстрых гола гостей во втором периоде уравняли счёт — сначала Гейдж Гонсалвеш замкнул передачу Доминика Джеймса из-за лицевой линии, а чуть позже это же звено устроило дикий переполох перед воротами Карла Линдбома, который завершился голом Джеймса.

В третьем периоде события начали развиваться в бешеном темпе. Никита Кучеров реализовал большинство, завершив камбэк «Тампы», но менее чем через минуту «Вегас» ответил голом Митча Марнера.

«Молний» это совершенно не сбило с толку – в следующей смене Джеймс отобрал шайбу у борта и отдал её на Брэндона Хагеля, который в борьбе перед воротами ухитрился нанести точный бросок.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Чуть позже Кучеров в большинстве оформил дубль, упрочив преимущество «Тампы», а в концовке мог заходить и на хет-трик, но пожертвовал этой возможностью, отдав шайбу Хагелю, который поразил пустые ворота. Ну, Никита всегда был истинно командным игроком, для которого общий успех важнее индивидуальных достижений. В любом случае, он провёл шикарный матч, впервые в нынешнем сезоне набрав три очка, и был признан первой звездой встречи. «Тампа» едет домой с выезда, набрав четыре очка из возможных шести. Дальше у них – встречи с «Вашингтоном» и «Рейнджерс».

