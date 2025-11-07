Кучеров мог оформлять хет-трик! Но пожертвовал шансом, отдав партнёру на пустые ворота

«Тампа» в конце октября – начале ноября набрала неплохой ход, выдав серию побед из пяти матчей, что позволило ей уйти с предпоследнего места в турнирной таблице и подобраться совсем близко к зоне плей-офф. В последней встрече с «Колорадо» «Лайтнинг» допустили осечку, но сегодня вернулись на победные рельсы, выдав матч-концерт с «Вегасом».

Игра началась под диктовку «рыцарей», в первом периоде они не давали «молниям» поднять голову, и на восьмой минуте Иван Барбашёв открыл счёт, забив во втором матче подряд. Андрей Василевский ловушкой отбил дальний выстрел Ноа Хэнифина, а россиянин был первым на отскоке.

Ближе к перерыву Барбашёв оформил свой первый дубль в нынешнем сезоне – первое звено хозяев в три быстрых паса разыграло великолепную комбинацию в контратаке, которая поставила защитников «Тампы» в тупик.

Два быстрых гола гостей во втором периоде уравняли счёт — сначала Гейдж Гонсалвеш замкнул передачу Доминика Джеймса из-за лицевой линии, а чуть позже это же звено устроило дикий переполох перед воротами Карла Линдбома, который завершился голом Джеймса.

В третьем периоде события начали развиваться в бешеном темпе. Никита Кучеров реализовал большинство, завершив камбэк «Тампы», но менее чем через минуту «Вегас» ответил голом Митча Марнера.

«Молний» это совершенно не сбило с толку – в следующей смене Джеймс отобрал шайбу у борта и отдал её на Брэндона Хагеля, который в борьбе перед воротами ухитрился нанести точный бросок.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Чуть позже Кучеров в большинстве оформил дубль, упрочив преимущество «Тампы», а в концовке мог заходить и на хет-трик, но пожертвовал этой возможностью, отдав шайбу Хагелю, который поразил пустые ворота. Ну, Никита всегда был истинно командным игроком, для которого общий успех важнее индивидуальных достижений. В любом случае, он провёл шикарный матч, впервые в нынешнем сезоне набрав три очка, и был признан первой звездой встречи. «Тампа» едет домой с выезда, набрав четыре очка из возможных шести. Дальше у них – встречи с «Вашингтоном» и «Рейнджерс».