Время неумолимо быстро. Почему 900-й гол Овечкина в НХЛ разочаровал

Александр Овечкин, конечно, заставил немного поволноваться. До старта сезона ему оставалось забить всего три гола, чтобы первым в истории достичь отметки в 900 шайб, и казалось, что это-то он сделает довольно быстро и без лишних волнений. Но кризис Ови и всего «Вашингтона» в начале регулярки заставил словить шальную мыслишку: а вдруг этого всё же не произойдёт?

Произошло. И это здорово. Александр — огромный молодец.

Тем не менее, несмотря на радость за капитана «Вашингтона», я ощутил грусть и разочарование.

Как будто этот момент — когда Ови забил 900-й гол — почувствовался каким-то… будничным?

Не хочется сравнивать с тем, что было семь месяцев назад (боже, я только сейчас осознал, что прошло уже семь месяцев — по ощущениям это было только вчера!). Всё-таки величина момента совершенно иная. Однако ориентира получше найти не выходит.

Помню, какое волнение, какая приятно-тревожная дрожь накатывала, когда Овечкин забрасывал 894-ю, а спустя всего сутки и 895-ю шайбу. Эмоциональный подъём — мощнейший катарсис, выплеск энергии, копившейся годами! Прилив адреналина, позволивший отпахать ту смену и в моменте объять необъятный поток информации.

А главное — ощущение чего-то великого. Реально исторического.

По-хорошему исторического. Важное дополнение в нашу эпоху.

Но после 900-го гола… ничего подобного.

Не пытаюсь обесценить момент. Это правда эпохальное событие, одно из величайших в истории хоккея. Однако в этот раз как будто бы не получилось достичь этого самого катарсиса. Это событие было ожидаемо — ещё с конца прошлого сезона. Хотя проблема словно даже не в этом.

Просто Овечкин уже ни с кем не соревновался, не бодался. Считай, играл сам с собой. Бил свой же рекорд. Может быть, дело в этом?

Впрочем, свою порцию удовольствия получить удалось. Мы же все понимаем, что это за момент.

Ови, несмотря на все сложности в этом сезоне, всё-таки забил. А гол-то — ну какая же красотища! Говоря о его прелести, даже и не знаю, с чего начать. С того, что Александр сам сотворил эту атаку своевременным перехватом? Забил с отскока? Почти с нулевого угла? Не глядя? С разворота — почти что спинорамой? С неудобной? С довольно большой для такого броска дистанции? Через соперника и вратаря?

Возможно, это самый красивый исторический гол всех времён в НХЛ. Если свою рекордную шайбу Овечкин забросил классическим, винтажным броском, что по-своему символично, то юбилейную — вот так. Может быть, самым необычным для себя способом.

Ну, после Того-Самого-Гола в ворота «Финикса».

Александр Овечкин после гола Фото: Patrick Smith/Getty Images

Что ещё символичнее, 900-я шайба получилась такой, что даже и не сказать о спаде Александра, если не знать об этом. Великая восьмёрка словно забыл обо всех сложностях, о тяжести времени, о грузе лет и травм, о, вероятно, начавшемся регрессе — обо всём, что тормозило и останавливало — и высвободил всё, что накопилось, в этом броске. Эпохальном броске!

Возможно, проблема в том, что на этот момент я смотрел уже сквозь несколько иную призму. Знаете, бывают события, которые здесь и сейчас вызывают яркие эмоции, и неважно, что там будет дальше, неважно, что было прежде. Здесь и сейчас я чувствую огромную бурю внутри — бурю, состоящую из целого сплетения разных как сложных, так и довольно простых эмоций и ощущений. Рекордный гол ощущался именно таким. В том числе из-за того, как долго я сам ожидал его и освещал Великую погоню. Годами!.. Тогда я об этом не думал, но чувства всё это время копились — и одномоментно высвободились. Это и был катарсис.

А бывают события, на которые смотришь с позиции времени. То есть они вызывают у тебя какие-то чувства, однако ты в первую очередь думаешь о том, как к этому всё пришло и куда это выльется — о значении момента. Пожалуй, тут именно так и случилось.

Вы знали, что Александру понадобилось всего 200 матчей, чтобы пройти путь от 800-го до 900-го гола? Конечно, это худший результат в его карьере, но, простите меня, свою 800-ю шайбу Ови забросил в 37 лет, а 900-ю — в 40! Получается, на этом пути Алекс забивал в каждом втором матче. Неплохо для хоккеиста в 37+, не так ли?

А вот сколько занимал путь до каждой знаменательной отметки:

0-100: 167 матчей;

100-200: 130 матчей;

200-300: 178 матчей;

300-400: 162 матча;

400-500: 168 матчей;

500-600: 190 матчей;

600-700: 155 матчей;

700-800: 162 матча;

800-900: 200 матчей.

Увидев эту статистику, я вспомнил, как сам отрабатывал 800-й гол капитана «Вашингтона». Морозным декабрьским утром, спеша в универ, ещё задолго до начала пар — чтобы не опоздать на учёбу и при этом спокойно поработать…

Поначалу, честно говоря, даже и не вспомнил, когда Ови забил 800-й гол. Казалось, это было так давно — настолько, что я ещё толком и не следил за этим. Ан нет — ещё как следил. Как только в голове всплыл тот самый легендарный матч с «Чикаго», я обомлел: как, прошло уже почти три года?! А как будто только вчера было…

Как и 801-й, а следом за ним и 802-й гол. Всё такое же морозное декабрьское утро, ещё почти ночь — а мы с парнями уже ставим одну новость за другой.

Вот к чему веду. Удивительно думать о том, как весь этот путь был пройден всего за 200 матчей. За каких-то три года. Ещё удивительнее вспоминать, сколько всего лично для тебя уместилось в эти 200 матчей. И как каждый из них — как и каждый из этих дней — быстро пролетел.

900-й гол вызвал эмоции. Радость за Александра. Гордость за то, что живёшь в то время, когда исторические, недостижимые, невозможные рекорды в твоём виде спорта всё-таки кем-то бьются — то есть становятся возможными, словно доказывая, что при достаточном уровне посвящения себя делу, упорной работе и доле везения реально всё.

Но одновременно с этим почувствовалось что-то глубоко экзистенциальное.

Прежде мы говорили лишь о том, как время гонится за Овечкиным. В какие-то моменты почти догоняет седовласого форварда, а в какие-то — серьёзно отстаёт от него. Но, возможно, теперь стоит вспомнить о том, что за нами оно тоже гонится. И если у Великой восьмёрки был не один шанс забить 900-й гол, и он даже мог повременить с этой знаменательной отметкой, то нам откладывать что-то важное для себя порой не стоит.

Время летит неумолимо быстро. И оно не будет ждать.

Кто знает, может быть, уже завтра — выражаясь по-хоккейному — нам придётся повесить коньки на гвоздь. Так точно ли стоит и дальше откладывать свой личный 900-й гол?