Легендарный тренер возрождает команду НХЛ. «Анахайм» в топе лиги после семи неудачных лет

В последнее время «Анахайм» превратился в один из самых неинтересных клубов НХЛ. Командам с южных рынков в принципе трудно резонировать, несмотря на все старания лиги, а здесь пропал и результат. «Утки» с 2018-го не попадали в плей-офф, их перестройка слишком сильно затянулась. И если восточные команды, которые оказались в такой же ситуации, обсуждали намного чаще, то «Анахайм» вообще не попадал в заголовки.

Это было логично. Если у тех же «Оттавы», «Баффало» и «Детройта» хотя бы были сильные индивидуальные сезоны от молодых игроков, то у «Анахайма» за два последних сезона лишь один хоккеист дотягивался до отметки в 60 очков — и это был уже опытный Фрэнк Ватрано. «Спасибо» за это можно сказать главному тренеру Грегу Кронину, который в 59 лет получил шанс дебютировать в НХЛ, однако никак не потянул условия современного хоккея — ни в тактическом плане, ни в построении отношений с командой. Инсайдеры сообщали, что обстановка внутри клуба в какой-то момент стала неприемлемой.

На бумаге у «Анахайма» был прекрасный набор молодых игроков, которые не смогли сделать шаг вперёд. В этом плане логично, что менеджмент доверился Джоэлю Кенневиллю, трёхкратному обладателю Кубка Стэнли. Тренер Q в 2008-м приходил в «Чикаго», находившийся в схожем положении. Костяк той команды составляли 20-летние Джонатан Тэйвз и Патрик Кейн, 23-летние Эндрю Лэдд, Дастин Бафлин, Трой Брауэр и Брент Сибрук, 25-летний Данкан Кит. В результате третья по молодости команда НХЛ впервые за шесть лет не только вышла в плей-офф, но и достигла финала конференции — на следующий год «ястребы» взяли Кубок.

Про такое «Анахайму» задумываться рановато, но эффект от назначения Кенневилля очень похож на тот, что произошёл в «Чикаго». «Анахайм» выиграл девять матчей из 13 на старте сезона и лидируют в Тихоокеанском дивизионе. Атака клуба, которая в последние два года была третьей с конца в НХЛ, искрит: «утки» забили 55 голов и лидируют в НХЛ. Например, 21-летний Каттер Готье уже забросил 11 шайб — за весь прошлый чемпионат у него было 20.

Сравнивать молодёжь «Анахайма» с КейноТэвйзами тоже рано, однако по уровню чистого таланта Кенневиллю досталась вполне сопоставимая команда. О парнях из «уток» мало говорили, потому что их атакующий потенциал зажимался в закрытых схемах Кронина. Кенневилль вернул в НХЛ то, чем был хорош его «Чикаго»: открытый, атакующий и темповый хоккей, в котором есть место красоте, который не сводится к бесконечной беготне и вбросам. Теперь лидеры команды тоже прогрессируют.

Лео Карлссон Фото: Johnnie Izquierdo/Getty Images

Лучший бомбардир команды прямо сейчас — 20-летний швед Лео Карлссон. Два года назад он внезапно поднялся на вторую строчку драфта, когда более-менее все прогнозировали, что №2 станет Адам Фантилли. Однако при вполне сопоставимых и крупных габаритах Карлссон уже на взрослом ЧМ-2023 выглядел куда более разносторонним игроком, чем Адам. Канадец создавал моменты за счёт грубого давления и индивидуальных проходов, Лео же тонко чувствовал игру и читал моменты. Карлссон уже набрал 20 очков за 13 игр, незаменим в большинстве и эффективен с разными партнёрами по звену.

Упомянутый выше Каттер Готье здорово показал себя и на МЧМ, и на взрослом ЧМ. Давно в лигу не заходил игрок, настолько нацеленный на бросок в любой ситуации: моментами казалось, что это Каттеру и мешает, можно было принимать другое решение. В «Филадельфии» Готье не остался из-за разногласий с клубом по поводу того, когда Каттеру дебютировать в НХЛ. Судя по тому, как сейчас «лётчики» вымучивают голы, Готье весьма повезло, хотя в моменте он начитался всякого от фанатов «Флайерз». Сейчас Каттер не только много забивает, но и лидирует в лиге по броскам в створ — 62.

Неожиданно для многих в основной состав пробился 19-летний Беккетт Сеннеке, который тоже неожиданно стал №3 на драфте-2024, опередив в числе прочих Ивана Демидова. Впрочем, в «Анахайме» о своём выборе вряд ли жалеют очень уж сильно. Хотя Сеннеке играет в одном звене с такими же молодыми Готье и Мэйсоном Мактавишем, он набрал уже девять очков. Бекетта — как и многих юниоров — просят добавить в оборонительной игре, но зато таланта и скорости у этого парня немало.

Летом «Анахайм» добавил в состав и опыта. Джейкоб Труба и Крис Крайдер были лидерами раздевалки «Рейнджерс», однако генменеджер Крис Друри не захотел видеть их в команде. Оба уехали в одном направлении, причём старый клуб продал их с большой скидкой, и приносят новой команде множество пользы. Король пятака Крайдер уже забросил девять шайб в девяти играх, причём не только с пятака. Труба не только лидирует в команде по полезности, но и сам умудряется забивать, глубоко подключаясь к атаке. У Джейка сейчас восемь очков — с таким показателем он занял бы первое место среди нападающих нынешних «Рейнджерс».

Впрочем, не всё у этого «Анахайма» на старте настолько гладко. Юность и задор — как в атаке, так и в обороне — приводят к большому количеству голов, но и у своих ворот допускают «утки» тоже немало. Например, «Флорида» дважды забивала после выходов «в ноль», когда защитники соперника забывали оппонента за спинами. «Анахайм» является худшей командой НХЛ по допущенным опасным моментам и ожидаемым голам: неудивительно с учётом того, что в защите играют пять хоккеистов младше 25. Команде здорово помогает Лукаш Достал: хотя чешский вратарь отражает чуть более 90% бросков, зато по голам, отражённым сверх xG, он идёт вторым в лиге.

Лукаш Достал Фото: Ellen Schmidt/Getty Images

И если летом о шансах «Анахайма» на плей-офф говорили достаточно осторожно, то теперь они выглядят вполне реально. Тихоокеанский дивизион прямо сейчас выглядит слабейшим в НХЛ: «Вегас», конечно, смотрится солиднее всех, «Эдмонтон» уже привычно валится на старте сезона, однако своё наверняка доберёт. С остальными калифорнийцам можно и нужно бороться: это либо команды, которые банально не готовы («Калгари», «Сан-Хосе»), либо середняки, для которых само попадание в плей-офф выглядит потолком («Лос-Анджелес», «Сиэтл», «Ванкувер»).

Но у «уток» есть резервы. Это касается травмированных игроков: пока ещё не сыграл в сезоне опытный Райан Строум, какое-то количество матчей пропустили новичок команды Микаэль Гранлунд и самый возрастной защитник Радко Гудас. Это касается и молодых в основе: у клуба есть высоко выбранный на драфте Роджер Маккуин, которого уже на драфте успели свозить в Диснейленд, а также несколько менее именитых, но уже хорошо показывающих себя молодых игроков.

«Наш успех сейчас устойчив — думаю, такое выражение будет самым правильным. Нет игр, где нас перебрасывают на 35 бросков: даже в матчах, которые мы проигрываем, мы чаще наносим броски в створ. Мы цеплялись за каждую игру в этом году, наш результат это демонстрирует. Мы всё ещё учимся, у нас молодая команда», — сказал журналистам Трой Терри, который в свои 28 незаметно стал главным старожилом этой команды.

Взросление — процесс, который не всегда проходит гладко у всех. Однако у «Анахайма» есть преимущество в виде качественной защиты, где на юниорском уровне почти каждый игрок показывал себя здорово, а Джексон Лакомб далеко не на ровном месте получил свои $ 9 млн в год. Пока Кенневилль относится к этому спокойно и говорит, что «соперник всё равно будет создавать моменты, но мы должны убедиться, что это не будут шансы на «5+». Однако в плей-офф всё равно побеждает защита — стереотип, который работает. А о плей-офф в Анахайме уже думают.