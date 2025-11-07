Ошибка Окулова закопала «Авангард», «Магнитка» подтвердила статус лидера. Итоги дня в КХЛ

7 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре матча. Представляем обзор всех игр.
В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и магнитогорским «Металлургом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.
На пятой минуте первого периода Дмитрий Силантьев открыл счёт во встрече. На восьмой минуте периода Роман Канцеров удвоил преимущество гостей. На 16-й минуте периода Руслан Исхаков сделал счёт 3:0 в пользу уральского клуба. В середине третьего периода Александр Филатьев забил гол в составе «Амура».
Для «Магнитки» эта победа стала третьей кряду, команда продолжает возглавлять турнирную таблицу с 38 очками в 24 матчах.
Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и омским «Авангардом». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.
На 10-й минуте первого периода Кайл Олсон с передач Даниила Гутика и Георгия Солянникова открыл счёт во встрече. На 28-й секунде второго периода Дамир Шарипзянов с передачи Майкла Маклауда восстановил равенство в счёте. В дополнительное время Дмитрий Завгородний забросил победную для «Адмирала» шайбу после обреза Константина Окулова на своей синей линии.
Таким образом, «моряки» прервали серию поражений, которая насчитывала восемь матчей, и одержали первую победу с 15 октября, что позволило обогнать «Сибирь» и уйти с последнего места в Восточной конференции. «Авангард» проиграл оба матча на дальневосточном выезде.
В Астане на стадионе «Барыс-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал «Автомобилист» из Екатеринбурга. Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 3:2.
На 24-й минуте нападающий «Барыса» Динмухамед Кайыржан забил первый гол. На 29-й минуте форвард Мэйсон Морелли удвоил преимущество хозяев. На 32-й минуте нападающий «Автомобилиста» Кёртис Волк отыграл одну шайбу. На 41-й минуте форвард гостей Александр Шаров сравнял счёт и перевёл матч в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал нападающий астанинской команды Тайс Томпсон.
«Барыс» прервал серию поражений из пяти встреч. Астанинская команда в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 25 матчей, в которых набрал 21 очко, занимая восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» с 31 очком после 25 встреч располагается на четвёртой строчке Востока.
В Нижнекамске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Нефтехимик» принимал уфимский «Салават Юлаев». Победу в игре, проходившей на стадионе «Нефтехим-Арена», одержали хозяева со счётом 1:0.
Единственную шайбу на восьмой минуте забросил нападающий «Нефтехимика» Евгений Митякин.
«Нефтехимик» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 25 матчей, в которых набрал 29 очков, и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 20 очками после 23 встреч располагается на девятой строчке Востока.
