Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ за 7 ноября 2025 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание, календарь

Ошибка Окулова закопала «Авангард», «Магнитка» подтвердила статус лидера. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ за 7 ноября 2025 года
Аудио-версия:
«Барыс» прервал серию поражений, «Нефтехимик» обыграл «Салават».

7 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре матча. Представляем обзор всех игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2025, пятница. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Силантьев (Ткачёв, Канцеров) – 04:27 (5x5)     0:2 Канцеров (Ткачёв, Яковлев) – 07:56 (5x4)     0:3 Исхаков (Орехов, Хабаров) – 15:43 (5x5)     1:3 Филатьев (Шварёв) – 50:49 (5x5)    

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и магнитогорским «Металлургом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

На пятой минуте первого периода Дмитрий Силантьев открыл счёт во встрече. На восьмой минуте периода Роман Канцеров удвоил преимущество гостей. На 16-й минуте периода Руслан Исхаков сделал счёт 3:0 в пользу уральского клуба. В середине третьего периода Александр Филатьев забил гол в составе «Амура».

Для «Магнитки» эта победа стала третьей кряду, команда продолжает возглавлять турнирную таблицу с 38 очками в 24 матчах.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2025, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 1
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Олсон (Гутик, Солянников) – 09:20 (5x5)     1:1 Шарипзянов (Маклауд) – 20:28 (5x5)     2:1 Завгородний – 62:11 (3x3)    

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и омским «Авангардом». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

На 10-й минуте первого периода Кайл Олсон с передач Даниила Гутика и Георгия Солянникова открыл счёт во встрече. На 28-й секунде второго периода Дамир Шарипзянов с передачи Майкла Маклауда восстановил равенство в счёте. В дополнительное время Дмитрий Завгородний забросил победную для «Адмирала» шайбу после обреза Константина Окулова на своей синей линии.

Таким образом, «моряки» прервали серию поражений, которая насчитывала восемь матчей, и одержали первую победу с 15 октября, что позволило обогнать «Сибирь» и уйти с последнего места в Восточной конференции. «Авангард» проиграл оба матча на дальневосточном выезде.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2025, пятница. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
3 : 2
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Кайыржан (Логвин, Уиллман) – 23:54 (5x4)     2:0 Морелли (Веккионе, Бреус) – 28:35 (5x5)     2:1 Волк (Да Коста, Блэкер) – 31:06 (5x4)     2:2 Шаров (Голышев, Юдин) – 40:57 (5x4)     3:2 Томпсон (Уиллман) – 63:45 (3x3)    

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал «Автомобилист» из Екатеринбурга. Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 3:2.

На 24-й минуте нападающий «Барыса» Динмухамед Кайыржан забил первый гол. На 29-й минуте форвард Мэйсон Морелли удвоил преимущество хозяев. На 32-й минуте нападающий «Автомобилиста» Кёртис Волк отыграл одну шайбу. На 41-й минуте форвард гостей Александр Шаров сравнял счёт и перевёл матч в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал нападающий астанинской команды Тайс Томпсон.

«Барыс» прервал серию поражений из пяти встреч. Астанинская команда в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 25 матчей, в которых набрал 21 очко, занимая восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» с 31 очком после 25 встреч располагается на четвёртой строчке Востока.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2025, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Митякин (Барулин, Белозёров) – 07:27 (5x5)    

В Нижнекамске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Нефтехимик» принимал уфимский «Салават Юлаев». Победу в игре, проходившей на стадионе «Нефтехим-Арена», одержали хозяева со счётом 1:0.

Единственную шайбу на восьмой минуте забросил нападающий «Нефтехимика» Евгений Митякин.

«Нефтехимик» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 25 матчей, в которых набрал 29 очков, и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 20 очками после 23 встреч располагается на девятой строчке Востока.

Календарь КХЛ

Расписание матчей 8 ноября

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Не начался
Северсталь
Череповец
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Ак Барс
Казань
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 ноября 2025, суббота. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Лада
Тольятти
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
