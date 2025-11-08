«Разин ко всем относится одинаково и справедливо». Интервью с талантом из «Металлурга»

С 6 по 9 ноября в Санкт-Петербурге проходит Кубок Будущего – традиционный турнир, на котором собираются лучшие молодые игроки из России, Беларуси и Казахстана.

В первом матче турнира встретились две сборные России – U20 и U18. Автором одного из голов молодёжки в той игре стал Михаил Фёдоров – нападающий системы магнитогорского «Металлурга», который в этом сезоне сделал большой шаг вперёд и уже успел стать лучшим новичком сентября в КХЛ.

Вскоре по окончании матча Михаил дал эксклюзивное интервью корреспонденту «Чемпионата», в котором рассказал, как происходит его взаимодействие с Андреем Разиным, оценил вклад Евгения Кузнецова в жизнь команды и поделился впечатлениями от поездки в лагерь развития «Сент-Луиса».

«Играть за сборную — всегда почётно»

– Как оценишь матч с юниорской сборной России?

– Провалились в первом периоде, не включились в игру вовремя. Добавили во втором периоде, почувствовали свою игру. Хорошо сыграли, но в конце немного расслабились. Подумали, что уже сделали игру. Соперник этим воспользовался, но хорошо, что не догнал.

– Важен ли результат?

– Играть за сборную – всегда почётно. Благодарю тренеров за вызов. Здорово представлять интересы страны на этом турнире. От сборной России всегда ждали, ждут и будут ждать только побед на любых турнирах. Поэтому цели всегда самые высокие.

Михаил Фёдоров Фото: fhr.ru

– Как отреагировал на вызов с учётом того, что сейчас пошли дела в КХЛ?

– Вызов в сборную вызывает гордость – значит, что за мной наблюдают скауты и тренерский штаб. Мне просто сказали, что я еду, и я приехал.

– Для тебя это первый подобный турнир. Получается, что вызов в сборную действительно был долгожданным?

– Думал о том, что сейчас будет турнир сборных. Было интересно, вызовут меня или нет. Но было ощущение, что вызовут. Так и случилось.

– Было ли какое-то наставление от Андрея Разина перед турниром?

– Нет.

– Как проходит общение с ним? Он относится к тебе как к молодому, только заходящему в КХЛ игроку или как и к опытным игрокам?

– Он со всеми общается на равных. Неважно, молодой это игрок или опытный, он ко всем относится одинаково. Ставит для всех одинаковые цели – всем нужно ловить шайбу на себя, всем нужно отрабатывать в своей зоне. Андрей Владимирович ко всем относится справедливо и предъявляет одинаковые требования.

«Приятно, что КХЛ выделила меня как лучшего новичка месяца. Но посмотрел и забыл»

– Сам уже привык к статусу игрока КХЛ?

– Не могу так сказать. Выхожу доказывать в каждом матче, что достоин места в составе. Стараюсь выигрывать конкуренцию и выгрызать своё место в основе. Я получаю доверие от тренерского штаба и должен его оправдывать.

– Первые очки в КХЛ до сих пор в памяти или не зацикливаешься на таких моментах?

– Это было ещё в сентябре. Об этом уже не вспоминаю. Конечно, было приятно забить первый гол и отдать первый голевой пас на самом высоком уровне в нашей стране. Эмоции от этого только положительные, но из головы это уже убрал.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

– Приятно было стать лучшим новичком сентября по версии КХЛ?

– Особо не обращаю внимания, это имеет больше значения для болельщиков. Приятно, что лига выделила меня. Но посмотрел и забыл.

– Рядом с первыми очками была и первая драка в КХЛ. Как решился на неё?

– Вступаться за партнёров приучают с детства, везде так. Подраться – обычное дело на льду. Просто решил выяснить отношения с соперником. Что получилось, то получилось.

– Какой-то комментарий от Разина был после матча по этому поводу?

– Похвалил за то, что вступился за партнёров.

– Насколько велика его роль в твоём прогрессе?

– Когда тебе дают развиваться и ты относишься к этому правильно, тренерский штаб это видит. Может что-то не получаться, однако есть желание показать, что ты можешь. Ошибаются все, но для тренера важно видеть, что в следующей смене игрок выходит, уже забыв об ошибке. Нужно брать максимум от тех возможностей, которые предоставляет тренер.

«Стараюсь учиться у Кузнецова и брать что-то от его игры себе»

– Тот опыт в КХЛ, который ты получил в прошлом сезоне, сильно помог при подготовке к новому?

– Вынес для себя определённые моменты из нашей игры и лиги в целом. Здесь ребята думают по-другому, многие игроки мощнее меня физически. Внёс определённые коррективы и начал готовиться к этому сезону.

– В последнем матче в КХЛ много раз можно было увидеть тебя на вбрасываниях, хотя до этого там по ходу карьеры ты не особо часто появлялся. Каково это?

– Тогда произошла небольшая замена, меня поставили в центр. Мне нужно уметь играть везде – и в центре, и с краю. Старался, как мог, играть на точке, хотя было тяжеловато выходить против опытных ребят. Через пару вбрасываний уже привык, даже несколько выиграл. Ничего сложного в этом нет.

– Как Евгений Кузнецов участвует в жизни команды за пределами льда?

– Он вносит большой позитив в нашу команду и тот опыт, который он приобрёл за годы игры в Северной Америке. Евгений много подсказывает и ребятам постарше, и нам, молодым, кто только начинает свой путь в КХЛ. Он хочет дать максимум нашей команде. Моё мнение о нём только положительное.

– После гола с его передачи ты рассказывал, что игра с ним – особенный момент. Это ощущение остаётся или чуть притупляется с течением времени?

– Бывает, что наши смены совпадают и мы выходим вместе. С ним очень интересно играть. Часто пытаюсь понять, что он сделает в следующий момент, однако не всегда получается. Иногда он может внезапно отдать пас из-за ворот, как это было в моменте с моим голом. Предполагал, что он мог это сделать, но он даже не смотрел на меня в тот момент – просто отдал скрытый пас на пятак. Это большой мастер, всегда приятно выйти с ним в одном звене. Стараюсь учиться и что-то брать себе от его игры – как он действует в углах, как входит в зону.

– Общался ли с ним об НХЛ?

– Нет.

– А в целом много ли он помогает молодым? В СКА в прошлом сезоне за Иваном Демидовым приглядывал.

– Он со всеми общается, старается помочь советом. Мы прислушиваемся, впитываем это и стараемся применить на льду.

«В Северной Америке другой хоккей»

– Как прошла летняя поездка в лагерь развития «Сент-Луиса»?

– Познакомился с организацией, которая выбрала меня на драфте. Было очень интересно. В Северной Америке другой хоккей. Пообщался с людьми оттуда, провёл несколько тренировок на льду и в зале, а потом поехал готовиться к сезону.

Михаил Фёдоров в лагере развития «Сент-Луиса» Фото: nhl.com

– Джим Монтгомери там был?

– Нет.

– «Сент-Луис» выходил на связь после твоих первых очков в КХЛ?

– Да. Мы часто созваниваемся, в клубе интересуются моими делами. Сейчас у меня контракт с «Металлургом», и я его отрабатываю до конца.

– До его конца осталось меньше года. Думал о планах на будущее?

– Думаю развиваться и становиться лучше во всех отношениях. И во всех направлениях.