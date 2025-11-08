Суеверие Панарина сработало! Постригся налысо – прервал «сухую» серию и набрал три очка

«Рейнджерс» всегда были опасной командой на домашнем льду, однако в этом сезоне тенденция резко изменилась – «копы» ещё ни разу не победили дома и в четырёх матчах даже не сумели отличиться. Компенсирует этот провал игра на выезде, там «синерубашечники» лишь раз уступили в основное время, набрав 13 очков и 16 возможных.

Захворал в такой ситуации и Артемий Панарин, который в последних шести матчах не набрал ни одного очка. Для россиянина такой отрезок стал самым затяжным за всю карьеру в НХЛ. Это если говорить о регулярке – в плей-офф у Хлебушка уже был такой отрезок в плей-офф в 2023 году.

Когда рекордная «сухая» серия начала маячить перед Артемием, он решил сделать ход конём и вновь постригся налысо, сбрив кудрявую шевелюру. Панарин уже такое делал перед позапрошлым сезоном – тогда 10-й номер набрал 120 очков за регулярку и переписал несколько крутых рекордов.

В долгий ящик Панарин откладывать не стал, сделав голевую передачу уже на седьмой минуте – Артемий отыгрался на правом борту с Зибанеджадом, а тот уже выложил под бросок Кайлли.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Детройт» через пять минут счёт сравнял, до перерыва имел несколько возможностей выйти вперёд, но Куик потащил всё. Уже после перерыва хозяева за это поплатились – неимоверно заряженный сегодня Панарин отдал блестящую диагональ на Лафреньера, а тот уже отдал на пустые ворота Ноа Лабе.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Красные крылья» могли сравнять счёт во втором периоде после чудовищного привоза Джонатана Куика, однако Патрик Кейе, объехав вратаря, не смог закатить шайбу в пустые ворота. И помешал ему именно Куик, который доиграл момент до конца.

Вряд ли это прибило хозяев, но в третьем периоде они быстро пропустили ещё два раза, и матч на этом закончился. Сначала забил Артемий Панарин, отлично бросив в ближний угол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А затем окончательный счёт установил Алекси Лафреньер.

Что ж, суеверие Панарина сработало! Артемий постригся налысо, сразу же прервал «сухую» серию и набрал три очка. А «Рейнджерс» в гостях почти непобедимы – команда Салливана выиграла уже седьмой матч вне дома.