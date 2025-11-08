Овечкин забил 900-й гол в НХЛ! А когда он покорял другие юбилейные отметки?

Александр Овечкин сделал это! Капитан «Вашингтона» забил свой 900-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ, став первым хоккеистом, сумевшим добраться до такой отметки.

Ни Яромиру Ягру, ни Горди Хоу, ни даже Уэйну Гретцки не удавалось добиться подобного достижения. А Ови — смог!

6 ноября Александр поразил ворота «Сент-Луиса». Главным пострадавшим оказался голкипер Джордан Биннингтон.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В честь такого исторического события предлагаем вспомнить другие юбилейные голы Великой восьмёрки. Когда, как и кому Овечкин забрасывал свои легендарные шайбы?

Александр Овечкин Фото: Patrick Smith/Getty Images

100

Дата: 12 октября 2007 года

Соперник: «Рейнджерс»

Вратарь: Хенрик Лундквист

Время: 7:46

167 матчей потребовалось Овечкину, чтобы добраться до первой юбилейной отметки в НХЛ — это рекорд XXI века. При счёте 0:1 «Вашингтон» получил возможность сыграть в большинстве — тут-то Алекс и включился. После входа в зону восьмой номер подхватил шайбу, затем, ускорившись, оставил позади защитника и, выйдя на рандеву с Королём Хенриком, нанёс бросок над ловушкой. Юбилей, правда, вышел смазанным — «столичные» в итоге проиграли со счётом 1:3.

200

Дата: 5 февраля 2009 года

Соперник: «Лос-Анджелес»

Вратарь: Джонатан Куик

Время: 50:32

Менее полутора лет (а если быть точным, то всего 129 матчей) прошло до нового юбилея. К середине третьего периода «Вашингтон» уступал со счётом 2:4. Борьбу в углу борта выиграли хоккеисты «Кингз», но задорный 23-летний Овечкин вовремя перехватил шайбу и сразу же с разворота бабахнул — у Куика не было ни шанса. Александр вернул интригу, но, к сожалению для него, и за этой круглой отметкой не последовало победы. «Кэпиталз» уступили со счётом 4:5. Тем не менее нападающий добрался до отметки в 200 голов всего за 296 встреч в НХЛ.

300

Дата: 5 апреля 2011 года

Соперник: «Торонто»

Вратарь: Джеймс Раймер

Время: 11:28

Следующий юбилей состоялся спустя два года (и суммарно 473 матча в НХЛ), и его Ови оформил уже классическим для себя способом. На тот момент уже капитан «Вашингтона» заявил о себе тогда, когда это было нужнее всего, — когда команда уступала 0:1. «Торонто» совершил непозволительную ошибку, оставшись в двойном меньшинстве, по завершении первого штрафа Овечкин после короткого розыгрыша получил передачу в районе вершины левого круга вбрасывания и приложился от души — 1:1! В итоге матч ушёл в серию буллитов, где победу наконец-то праздновали «столичные».

400

Дата: 20 декабря 2013 года

Соперник: «Каролина»

Вратарь: пустые ворота

Время: 59:35

В этот раз Овечкин забил в момент, когда «Вашингтон» уже лидировал в счёте. 3:2, последняя минута тяжелейшего матча. «Каролина» давила, погрузив Филиппа Грубауэра под град бросков. Тем не менее «столичные» отбились, а затем Никлас Бекстрём классным пасом-подкидкой вывел Алекса один на один с пустыми воротами. Нападающий продавил защитника и спокойно отправил шайбу в сетку. «Вашингтон» победил, а Овечкин отпраздновал новый юбилей, добравшись до отметки в 400 голов всего за 634 матча (на тот момент шестой результат в истории НХЛ).

500

Дата: 10 января 2016 года

Соперник: «Оттава»

Вратарь: Эндрю Хэммонд

Время: 36:19

Следующую знаменательную отметку Великая восьмёрка покорил в своём 801-м матче в НХЛ. И вновь — из своего «офиса»! При счёте 1:4 «Оттава» совершила фатальную ошибку, оставшись в меньшинстве. Шайба пришла к Бекстрёму, который от линии ворот отдал передачу в левый круг вбрасывания. А что было дальше, вы и сами знаете. После этого Овечкин забил и 501-й гол, ещё на шаг приблизившись к новой планке, а «Кэпиталз» разгромили «сенаторов» — 7:1.

600

Дата: 12 марта 2018 года

Соперник: «Виннипег»

Вратарь: Коннор Хеллебайк

Время: 23:53

Свой 990-й матч в лиге Ови начал ударно, открыв счёт с передачи Джона Карлсона и забросив 599-ю шайбу. «Виннипег» довольно быстро оклемался, восстановив равенство, так что Александру вновь пришлось помогать команде. В начале второго периода «Вашингтон» насел на ворота «Джетс», на пятачке стихийно воссоздалась настоящая сутолока. Расторопнее всех оказался Овечкин — причём сразу трижды. Его первый бросок заблокировал защитник, во второй раз спас Коннор Хеллебайк, но в третий уже никто не сумел предотвратить неизбежное. Капитан «столичных» заковырял 600-ю шайбу в НХЛ. В конечном итоге его команда отпраздновала победу — 3:2.

700

Дата: 22 февраля 2020 года

Соперник: «Нью-Джерси»

Вратарь: Маккензи Блэквуд

Время: 44:50

Менее двух лет пришлось ждать следующей круглой отметки. Овечкин проводил 1144-й матч в НХЛ, однако складывался он не очень удачно. К третьему периоду «Вашингтон» уступал 1:2. «Кэпс» не собирались сдаваться, поэтому с начала отрезка насели на ворота «дьяволов». Евгений Кузнецов за воротами подхватил шайбу и в падении отдал передачу в правый круг вбрасывания на Ови. Тот в касание щёлкнул — остановить такой бросок было невозможно.

800

Дата: 13 декабря 2022 года

Соперник: «Чикаго»

Вратарь: Петр Мразек

Время: 46:34

Матч с «Чикаго» стал бенефисом Овечкина. Александр в своей 1305-й встрече в лиге принялся за дело слишком уж быстро. Уже на 24-й секунде нападающий забил 798-й гол в НХЛ. Спустя ещё восемь минут — 799-й. Зрители с предвкушением ждали третьего периода и потенциальные пустые ворота. Но Ови решил пойти по более сложному пути. Энтони Манта поборолся за шайбу и в конечном итоге доставил её до Великой восьмёрки. Мразек уже лежал на льду, так что Алексу оставалось только попасть в створ. Что он и сделал. Хет-трик, 800-й гол в НХЛ, статус третьего хоккеиста в истории, добравшегося до такой отметки — а вместе с этим ещё и победа над «Чикаго» со счётом 7:3.

