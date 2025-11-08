«В Америке нас с Кузнецовым в прессе хреначили, здесь — то же самое». Беседа с Самсоновым

Илья Самсонов, который ещё в прошлом сезоне играл за «Вегас» в НХЛ, вернулся в этом году в КХЛ и перешёл в «Сочи». Илья дал интервью «Чемпионату», в котором рассказал:

о критике в свой адрес от Разина и Николишина;

о концовке сезона в «Вегасе»;

о том, по чему скучал в России;

об изменениях в КХЛ;

и о своей карьере.

«Для меня важнее не пропускать голы, чем слушать Разина или ещё кого-то»

– Ваше возвращение в КХЛ не всеми воспринялось положительно. Острую шпильку в ваш адрес бросил Андрей Разин, Андрей Николишин жёстко высказался. Как прокомментируете то, что вас называют «раздолбаем»?

– Что комментировать здесь? Для меня важно другое. У меня сейчас ребёнок начал больше понимать в хоккее, он плачет, когда папа гол пропускает. Для меня это важнее: не пропускать голы, чем слушать Разина или ещё кого-то. Я концентрируюсь на своей игре, нахожусь в хорошей форме, приехал помогать команде, буду отдаваться на 100%. Я не приехал за зарплатой или просто отбывать номер. То, что там говорят… Пусть говорят. Меня это не волнует.

– Как сами для себя объяснили смазанную концовку сезона в «Вегасе»?

– Это объяснимо, получил травму спины. Меня тренер вызвал и сказал, что я не буду играть в плей-офф, скорее всего. Они вызвали Акиру Шмидта. Я понял и принял позицию «Вегаса».

«Я один из самых старых вратарей в КХЛ»

– Когда российский игрок приезжает из Америки в Россию, он говорит о том, что соскучился по русской речи, шуткам. Помимо этого, по чему скучали?

– По еде (смеётся). Вот здесь в Сочи много хороших ресторанов, вчера ходили с иностранными специалистами. С ними отметили, что очень вкусно. Когда в Америке играешь, хочется сходить в хороший русский ресторан, этого там не хватало.

– Как поменялась КХЛ за время вашего отсутствия, ведь прошло уже семь лет?

– Очень хороший вопрос. Когда я уезжал, здесь было много иностранцев и возрастных ребят. После победы «Металлурга» лига начала омолаживаться, очень много молодых ребят появилось. Как бы смешно это ни звучало, я один из самых старых вратарей в лиге. В «Сибири» Красоткин моего года, Хомченко – тоже. В плане опыта поменялось. Не буду вдаваться в подробности.

Илья Самсонов Фото: Дмитрий Бондаренко, photo.khl.ru

– А в плане правил?

– Я считаю, что надо отменить правило, согласно которому вбрасывание при игре в большинстве на старте периода выносится в зону соперника.

– Не понравилось?

– Очень не понравилось. Ну куда, я и так там «наелся» (смеётся). Очень плохое правило. Я считаю, надо убирать его. Но кто я такой? Судьям виднее.

«Мы возвращаемся домой, а нас грязью поливают»

– Не знаю, согласитесь или нет, но ваша карьера – американские горки. То успешно играете в основе, то отправляетесь в фарм-клуб, так было и в «Вашингтоне», и в «Торонто». В какой точке сейчас находится ваша карьера?

– В «Херши», как ни крути, пришлось бы играть. В «Марлис» мы понимали, что я туда не поеду, играть не буду. Интересная у меня карьера, чрезмерно не стоит об этом думать. Я понимаю, на каком уровне нахожусь, какая игра у меня. Спустя полгода без команды я приехал в клуб, который идёт на последнем месте. Я не стыжусь этого. Я понимаю, что мы можем много. Вы, наверное, лучше ответите, на каком уровне моя игра.

– У вас после каждого спада шёл подъём, тенденция хорошая.

– Я, если честно, прессу не читаю. Знаете, нас хреначат там: меня и Кузю. Мы в Америку приехали — нас там хреначат, вернулись сюда – то же самое. Лучше, наверное, популяризировать хоккей. Мы возвращаемся домой, нас опять грязью поливают, условно. Не говорю, что это вы. Мы, наверное, что-то заслужили, но по уровню игры достаточно посмотреть на меня. Просто наслаждаюсь временем в Сочи.

– Вы играли в «Вегасе», который совсем недавно был чемпионом, в «Торонто», который только к этому готовится. Расскажите об атмосфере в нынешнем клубе в этом плане.

– Нужно и здесь, в «Сочи», это прививать. Я ни одного года не пропускал плей-офф. Ребятам надо это привить. Нужно выиграть пару игр и получать кайф от хоккея. Надо не приходить на работу, а получать удовольствие. Мы получаем деньги за игру в хоккей. Парням надо это почувствовать.

