СКА остановил победную серию «Динамо»! Решающий гол забит за две минуты до сирены

Незадолго до матча стало известно, что у СКА появился новичок. «Трактору» надо было одновременно решить несколько задач: освободить деньги под ожидаемый трансфер Виталия Кравцова, проредить разросшуюся группу вингеров, а также усилить оборону, где явно не хватало глубины. Все эти цели были выполнены: француз Пьеррик Дюбе уехал в СКА, а взамен «Трактор» получил 23-летнего оборонительного защитника Никиту Смирнова и денежную компенсацию.

В общем-то, Дюбе питерскому клубу пригодится. У СКА всё ещё огромные проблемы не только с голами, но и с моментами: бесстрастная продвинутая статистика фиксирует, что команда Игоря Ларионова находится в антитопе лиги по созданным xG. Во встрече с «Динамо» пришлось задействовать множество молодёжи: в топ-6 поднялся Игнат Лутфуллин, первый полноценный матч в КХЛ проводил Егор Гурзанов, который до этого в КХЛ сыграл лишь семь секунд.

Однако и состав «Динамо» сложно было назвать идеальным: глубина у москвичей не самая большая, и выпадение одного-двух лидеров сильно бьёт по составу. Сегодня у бело-голубых вне игры оставался Игорь Ожиганов, в результате чего во вторую пару поднялся молодой Марио Паталаха, также отсутствовал Седрик Пакетт.

«Динамо» относительно быстро забило: Дилан Сикура легко ушёл от Лутфуллина и сделал пас на Джордана Уила, который не одну секунду стоял перед абсолютно открытым углом ворот. Удивительный позиционный промах обороны СКА — но стоит отметить, что далеко не первый в сезоне. В целом СКА мало чем запомнился в первом периоде, хотя в одном из моментов смог закрыть большинство «Динамо». В атаке команда Ларионова как будто тратила больше времени на попытку организовать раскаты, которые не всегда получались.

Зато на старте второго периода СКА быстро реализовал своё большинство: здесь Джозеф Бландизи подправил наброс от Тревора Мёрфи и частично отмазался за ситуацию с голом Уила, где именно Бландизи уступил борьбу. Вскоре после этого бело-голубые могли почти моментально выйти вперёд: Макс Комтуа одним броском умудрился попасть и в штангу, и в стойку, а ворота Егора Заврагина на пару секунд даже подсветили.

Впрочем, после этого СКА перехватил инициативу и уже не позволял себе в обороне таких ошибок, как в первом периоде. Зато питерская команда сама стала пробиваться в опасные зоны, а не бросать с дальних расстояний. Помогли давние лидеры команды: снова сработала связка Воробьёв – Хайруллин. Марат сам начал голевую атаку, запрессинговав Ильенко, подключившийся Михаил сделал пас на Хайруллина, который бросал из точки между кругами вбрасывания, где его никто не держал.

На старте третьего периода «Динамо» перешло на игру в три звена и резко упростило свою игру: бело-голубые начали лезть на пятак, играть вертикально и смогли перевернуть ход встречи. Снова отличались в этом Комтуа и Ильенко, от которых и ожидали таких вещей. Однако хозяева забили в большинстве: Максим Джиошвили идеально приклеился на пятак СКА, перекрывая обзор вратарю, а всё остальное сделал Сикура.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Динамо» чуть сбросило обороты после этого, но и СКА не создавал много моментов, периодически слегка пожаря в защите. Однако дело в свои руки взял Тревор Мёрфи. Человек, который в прошлом году был одним из двух столпов атаки «Сибири», в Питере на старте сезона хандрил и даже близко не показывал своей ожидаемой результативности. Но мощные броски Тревора помогли СКА обыграть «Шанхай», а сегодня Мёрфи в самой концовке снова забил победный гол: на этот раз Комтуа помешал своему же голкиперу, закрыв обзор.

СКА всё ещё болтает, но теперь турнирная ситуация уже не выглядит так плохо: при равенстве очков с ЦСКА у питерского клуба есть матч в запасе, да и «Шанхай» после серии неудачных встреч в таблице уже не так далеко. Ну а «Динамо» прервало серию из шести побед, однако даже после этого позиции московского клуба выглядят совсем иначе, чем пару недель назад.