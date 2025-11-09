Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ за 8 ноября 2025 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание, календарь

Голкипер «Лады» выдал шоу в Минске, СКА начал выигрывать при Ларионове. Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ за 8 ноября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Александр Радулов принёс «Локомотиву» победу над «Ак Барсом», а «Сибирь» и «Шанхай» продолжают уступать.

8 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять встреч. Коротко подводим итоги матчей.

ЦСКА победил «Сибирь», забросив четыре безответные шайбы

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный ЦСКА принимал «Сибирь» из Новосибирска. Победу в игре, проходившей на стадионе «ЦСКА-Арена», одержали хозяева со счётом 4:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Полтапов (Барабоша, Соркин) – 06:32 (5x5)     2:0 Бучельников (Зернов, Спронг) – 19:55 (5x4)     3:0 Провольнев (Спронг, Абрамов) – 26:21 (5x5)     4:0 Спронг (Провольнев) – 37:35 (5x5)    

На седьмой минуте нападающий ЦСКА Прохор Полтапов забил первый гол. На 20-й минуте форвард Дмитрий Бучельников удвоил преимущество армейцев. На 27-й минуте защитник хозяев Владислав Провольнев забросил третью шайбу в ворота «Сибири». На 38-й минуте нападающий Даниэль Спронг забил четвёртый гол ЦСКА, установив окончательный счёт — 4:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В следующем матче ЦСКА примет «Северсталь» 10 ноября. «Сибирь» в этот же день на выезде встретится со «Спартаком». Команда Вячеслава Буцаева потерпела девятое поражение кряду.

Материалы по теме
«Нужная для нас победа». Главный тренер ЦСКА Никитин — о матче с «Сибирью»

«Локомотив» одержал победу над «Ак Барсом», у казанцев третье поражение подряд

В Ярославле завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал казанский «Ак Барс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-2000-Локомотив», одержали хозяева со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Мисюль (А. Радулов, Рафиков) – 08:48 (5x5)     2:0 А. Радулов (Каюмов) – 24:53 (5x5)     2:1 Лямкин – 28:24 (5x4)     3:1 Алексеев (Полунин, Красковский) – 56:13 (5x5)    

На девятой минуте защитник «Локомотива» Даниил Мисюль забил первый гол. На 25-й минуте нападающий Александр Радулов удвоил преимущество хозяев. На 29-й минуте защитник «Ак Барса» Никита Лямкин отыграл одну шайбу. На 57-й минуте форвард Денис Алексеев забил третий гол «Локомотива» и установил окончательный счёт — 3:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, казанская команда потерпела третье поражение подряд. В следующем матче «Локомотив» на выезде сыграет с «Торпедо». «Ак Барс» встретится с «Нефтехимиком» в гостях. Обе игры пройдут 10 ноября.

«Северсталь» обыграла «Шанхайских Драконов», едва не упустив преимущество в три гола

В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Шанхайские Драконы» принимали «Северсталь» из Череповца. Победу в игре, проходившей на стадионе «СКА Арена», одержали гости со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 4
Северсталь
Череповец
0:1 Думбадзе (Веряев, Подшивалов) – 05:25 (5x5)     0:2 Думбадзе (Подшивалов) – 44:29 (5x4)     0:3 Подшивалов (Щучинов, Веряев) – 47:01 (5x5)     1:3 Лабанк (Попугаев, Спунер) – 49:40 (5x5)     2:3 Джозефс (Спунер, Лабанк) – 58:01 (6x5)     2:4 Абросимов (Лишка, Камалов) – 59:50 (en)    

На шестой минуте нападающий «Северстали» Давид Думбадзе забил первый гол. На 45-й минуте Думбадзе оформил дубль. На 48-й минуте форвард гостей Иван Подшивалов забросил третью шайбу в ворота «драконов». На 50-й минуте нападающий хозяев Кевин Лабанк сократил отставание. На 59-й минуте форвард Трой Джозефс отыграл ещё одну шайбу «драконов». В концовке встречи нападающий «Северстали» Руслан Абросимов установил окончательный счёт — 4:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Минское «Динамо» уступило «Ладе» и прервало победную серию из шести встреч

В Минске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало тольяттинскую «Ладу». Победу в игре, проходившей на стадионе «Минск-Арена», одержали гости со счётом 1:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 ноября 2025, суббота. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
0 : 1
Лада
Тольятти
0:1 Белоусов (Михайлов, Савчук) – 08:08 (5x5)    

На девятой минуте нападающий «Лады» Георгий Белоусов забросил единственную шайбу в матче. Главным героем встречи стал голкипер гостей Александр Трушков, совершивший 49 сейвов и оформивший первый шат-аут в нынешнем сезоне КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В следующей игре «Динамо» примет «Сочи», а тольяттинский клуб сразится с «Салаватом Юлаевым» в Уфе. Обе встречи состоятся 10 ноября.

СКА обыграл московское «Динамо» и прервал победную серию бело-голубых из шести матчей

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало СКА из Санкт-Петербурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва», одержали гости со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Уил (Сикура, Шараканов) – 06:01 (5x5)     1:1 Бландизи (Мёрфи, Хайруллин) – 22:51 (5x4)     1:2 Хайруллин (Воробьёв) – 30:20 (5x5)     2:2 Сикура (Шараканов, Комтуа) – 44:49 (5x4)     2:3 Мёрфи (Савиков, Бландизи) – 57:30 (5x5)    

На седьмой минуте нападающий «Динамо» Джордан Уил забил первый гол. На 23-й минуте форвард СКА Джозеф Бландизи сравнял счёт. На 31-й минуте нападающий Марат Хайруллин вывел армейцев вперёд. На 45-й минуте форвард бело-голубых Дилан Сикура восстановил равенство в счёте. На 58-й минуте защитник Тревор Мёрфи вновь вывел СКА вперёд и установил окончательный счёт — 3:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло 23 матча, в которых набрало 31 очко, клуб занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 24 очками после 23 встреч располагается на девятой строчке Запада.

Матчи на 9 ноября:

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android