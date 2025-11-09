Александр Радулов принёс «Локомотиву» победу над «Ак Барсом», а «Сибирь» и «Шанхай» продолжают уступать.

Голкипер «Лады» выдал шоу в Минске, СКА начал выигрывать при Ларионове. Итоги дня в КХЛ

8 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять встреч. Коротко подводим итоги матчей.

ЦСКА победил «Сибирь», забросив четыре безответные шайбы

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный ЦСКА принимал «Сибирь» из Новосибирска. Победу в игре, проходившей на стадионе «ЦСКА-Арена», одержали хозяева со счётом 4:0.

На седьмой минуте нападающий ЦСКА Прохор Полтапов забил первый гол. На 20-й минуте форвард Дмитрий Бучельников удвоил преимущество армейцев. На 27-й минуте защитник хозяев Владислав Провольнев забросил третью шайбу в ворота «Сибири». На 38-й минуте нападающий Даниэль Спронг забил четвёртый гол ЦСКА, установив окончательный счёт — 4:0.

В следующем матче ЦСКА примет «Северсталь» 10 ноября. «Сибирь» в этот же день на выезде встретится со «Спартаком». Команда Вячеслава Буцаева потерпела девятое поражение кряду.

«Локомотив» одержал победу над «Ак Барсом», у казанцев третье поражение подряд

В Ярославле завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал казанский «Ак Барс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-2000-Локомотив», одержали хозяева со счётом 3:1.

На девятой минуте защитник «Локомотива» Даниил Мисюль забил первый гол. На 25-й минуте нападающий Александр Радулов удвоил преимущество хозяев. На 29-й минуте защитник «Ак Барса» Никита Лямкин отыграл одну шайбу. На 57-й минуте форвард Денис Алексеев забил третий гол «Локомотива» и установил окончательный счёт — 3:1.

Таким образом, казанская команда потерпела третье поражение подряд. В следующем матче «Локомотив» на выезде сыграет с «Торпедо». «Ак Барс» встретится с «Нефтехимиком» в гостях. Обе игры пройдут 10 ноября.

«Северсталь» обыграла «Шанхайских Драконов», едва не упустив преимущество в три гола

В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Шанхайские Драконы» принимали «Северсталь» из Череповца. Победу в игре, проходившей на стадионе «СКА Арена», одержали гости со счётом 4:2.

На шестой минуте нападающий «Северстали» Давид Думбадзе забил первый гол. На 45-й минуте Думбадзе оформил дубль. На 48-й минуте форвард гостей Иван Подшивалов забросил третью шайбу в ворота «драконов». На 50-й минуте нападающий хозяев Кевин Лабанк сократил отставание. На 59-й минуте форвард Трой Джозефс отыграл ещё одну шайбу «драконов». В концовке встречи нападающий «Северстали» Руслан Абросимов установил окончательный счёт — 4:2.

Минское «Динамо» уступило «Ладе» и прервало победную серию из шести встреч

В Минске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало тольяттинскую «Ладу». Победу в игре, проходившей на стадионе «Минск-Арена», одержали гости со счётом 1:0.

На девятой минуте нападающий «Лады» Георгий Белоусов забросил единственную шайбу в матче. Главным героем встречи стал голкипер гостей Александр Трушков, совершивший 49 сейвов и оформивший первый шат-аут в нынешнем сезоне КХЛ.

В следующей игре «Динамо» примет «Сочи», а тольяттинский клуб сразится с «Салаватом Юлаевым» в Уфе. Обе встречи состоятся 10 ноября.

СКА обыграл московское «Динамо» и прервал победную серию бело-голубых из шести матчей

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало СКА из Санкт-Петербурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва», одержали гости со счётом 3:2.

На седьмой минуте нападающий «Динамо» Джордан Уил забил первый гол. На 23-й минуте форвард СКА Джозеф Бландизи сравнял счёт. На 31-й минуте нападающий Марат Хайруллин вывел армейцев вперёд. На 45-й минуте форвард бело-голубых Дилан Сикура восстановил равенство в счёте. На 58-й минуте защитник Тревор Мёрфи вновь вывел СКА вперёд и установил окончательный счёт — 3:2.

«Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло 23 матча, в которых набрало 31 очко, клуб занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 24 очками после 23 встреч располагается на девятой строчке Запада.

Матчи на 9 ноября:

