Российская молодёжь разрывает НХЛ! Грицюк и Мичков продолжают забивать

Игровой день в НХЛ — а если быть точным, то игровая ночь — начался с двух матчей, которые шли параллельно. И каждый был ознаменован классной игрой российских молодых хоккеистов.

Первым стартовал матч между «Питтсбургом» и «Нью-Джерси» — лидерами Восточной конференции. «Пингвины» контролировали ход встречи, но ровно до последней минуты первого периода. Шайба вылетела в зону гостей, её подхватил Крис Летанг. Опытный защитник, настоящая легенда НХЛ спокойно катился на своей половине льда, а затем, попав под прессинг, попытался сделать передачу за спину.

Тут-то и выскочил, будто из ниоткуда, Арсений Грицюк. Молодой нападающий успешно подставил клюшку, перехватил шайбу и, оказавшись в одиночестве перед Артуром Шиловым, бросил под перекладину — 1:0!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Грицюк забил свой третий гол в сезоне. Теперь на его счету 7 (3+4) очков в 15 встречах.

Впрочем, уже в середине второго периода «Питтсбург» сравнял счёт. Райан Грейвз щёлкнул от синей линии — шайба попала в лицо форварду «Дэвилз» Ондржею Палату и залетела в ворота. Голкипер Джейк Аллен даже не дёрнулся.

В итоге матч дошёл сначала до овертайма, а затем – и до серии буллитов. Пол Коттер и Йеспер Братт реализовали свои попытки, а вот Брайан Раст и Сидни Кросби отличиться не сумели. «Нью-Джерси» одержал победу и обошёл «Питтсбург» — «Дэвилз» вышли в лидеры не только Востока, но и всей НХЛ.

Чуть позже начался матч между «Филадельфией» и «Оттавой». И он сразу огорошил «лётчиков». Уже на шестой минуте Тим Штюцле вывел «сенаторов» вперёд. А всего через 55 секунд Майкл Амадио удвоил преимущество гостей.

«Флайерз» понадобилось время, чтобы прийти в себя. И на 32-й минуте «Филадельфия» наконец пробила Линуса Улльмарка. Причём камбэк начал Матвей Мичков!

Российский нападающий подхватил шайбу за воротами, умело поставил корпус, после чего ускакал от защитника, выехал в слот и бросил — точно над плечом шведского голкипера. 1:2!

Мичков забросил третью шайбу в текущей регулярке, отличившись во второй встрече подряд. Теперь в активе Матвея 8 (3+5) результативных баллов.

А в середине третьего периода «Филадельфия» сравняла счёт!

«Лётчики» надавили на «Оттаву», Тревор Зеграс неплохо приложился от синей – шайба отскочила к Джейми Драйсдейлу, который, казалось, вложил в бросок всю душу. Нападающий влупил прямо в девятку и восстановил равенство — 2:2!

Тем не менее этих усилий «Флайерз» хватило лишь для того, чтобы забрать одно очко.

В основное время команды больше не забивали, зато в овертайме Дрейк Батерсон в контратаке отдал идеальный пас на Штюцле, которому было достаточно лишь не промахнуться мимо створа. Он и не промахнулся. Победа «Оттавы»!

Мичкову повезло меньше, чем Грицюку, однако наши парни продолжают забивать — а это значит, что и необходимые результаты придут. Арсений уже помог своей команде вернуться на вершину, теперь дело за Матвеем.