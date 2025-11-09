Неуёмная мощь Задорова! Одного канадца вырубил силовым приёмом, с другим – подрался

Матчи между командами «оригинальной шестёрки» всегда получаются особенно принципиальными и жаркими. А если речь идёт о «Торонто» и «Бостоне», то бойню можно ожидать почти гарантированно. Взаимную ненависть вызвали ещё и частые встречи в плей-офф, где «мишки» раз за разом переигрывали «листьев».

Сейчас команды находятся в разном статусе – «Мэйпл Лифс» готовятся сделать шаг вперёд, а «Брюинз» резко ушли в перестройку. Однако в таблице сейчас выше именно американский клуб – пять побед подряд в помощь.

Четвёртая минута матча получилась самой насыщенной в нынешнем сезоне. «Торонто» открыл счёт в концовке большинства благодаря голу Роберстона, однако через 38 секунд уже проигрывал. Особенно обидным для «листьев» получился второй гол – Дакота Джошуа собственноручно привёз шайбу на собственный пятак, где Арвидссон подловил соперника и одним ловким движением послал её в сетку.

Гости могли увеличивать преимущество: Пастрняк, Хуснутдинов и Жанно имели хорошие моменты, однако на перерыв команды ушли при равенстве в счёте.

Чех и россиянин добрали своё уже в следующем отрезке – Хуснутдинов ассистировал Эйссимонту, а Пастрняк забил шедевр, нанизав сначала защитника, а потом отправив шайбу между щитков вратарю.

Самое интересное произошло во второй половине периода – Никита Задоров жёстко встретил Скотта Лотона на выходе из зоны. Бобби Макманн побежал вступаться за партнёра, но одолеть рослого защитника не сумел. Как было видно на повторе, сам Никита был вообще не против схлестнуться в рукопашной, россиянин даже первый сбросил перчатки. Неуёмная мощь!

«Торонто» одну шайбу отыграл, однако в конце третьего периода пропустил пятую. «Бостон» одержал шестую победу подряд и закрепился на втором месте в Атлантическом дивизионе.