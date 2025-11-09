Домашний кошмар «Рейнджерс» продолжается. В НХЛ такого не было почти 100 лет!

Домашний кошмар «Рейнджерс» продолжается. На выезде команда Майка Салливана практически непобедима, а дома до сих пор не выиграла ни одного матча. Это официально худший старт в её истории на своей арене, во встрече с «Айлендерс» был побит клубный антирекорд, установленный в сезоне-1943/1944.

«Синерубашечники» начали за здравие, но Илья Сорокин сдержал их пыл, уже в первой смене отразив пару опаснейших бросков от Зибанеджада и Панарина. Однако затем пару выходов «два в одного», реализованных Бо Хорватом и Джонотаном Друеном, обеспечили «Айлендерс» комфортное преимущество, а из «Рейнджерс» словно выкачали воздух.

Со второго периода, в котором Хорват оформил дубль, пробив Игоря Шестёркина в большинстве, болельщики провожали своих любимцев неодобрительным гулом.

«Всё то же самое. Хорошее начало, но затем мы отошли от своей игры, а потом пропустили пару контратак. Мы и близко не сыграли так, как должны были. Мы достаточно об этом говорили. Нам просто надо суметь выиграть дома», — заключил защитник Адам Фокс.

В третьем «Рейнджерс» осаждали ворота Сорокина, однако не смогли даже размочить счёт. Жан-Габриэль Пажо забил в пустые, когда хозяева сняли вратаря, а Андерс Ли поставил точку в матче за 29 секунд до сирены (Шестёркин к тому времени уже вернулся на свой пост), реализовав ещё одну контратаку.

«Сегодня мы проиграли сами себе. «Айлендерс» — одна из лучших команд в игре на контратаках, мы обсуждали это перед матчем. Самый важный нюанс – работа с шайбой, надо затруднять им проход площадки, а не давать открытое пространство. Но мы делали последнее. Я не могу найти этому объяснения. Не знаю, может, мы слишком гонимся за этим, потому что хотим добиться успеха дома, но сегодня мы делали нехарактерные для с себя вещи. Нельзя пропускать выходы два в одного, если мы хотим выиграть много матчей», — заявил главный тренер Майк Салливан.

«Конечно, мы расстроены. Но надо просто продолжать работать», — сказал Шестёркин. Битву русских вратарей сегодня он проиграл. Сорокин оформил первый «сухарь» в сезоне, отразив все 33 броска, Шестрёкин же пропустил четыре гола после 25 бросков.

«Хотели ли мы выиграть дома? Конечно. Да, это отстой. Разочаровывает, что мы не можем выиграть. Дома мы проводили как неплохие матчи, так и не очень. Сегодня мы сами выстрелили себе в ногу», — отметил капитан команды Джей Ти Миллер.

Это поражение стало для «Рейнджерс» пятым сухим за семь первых домашних матчей. В НХЛ последний раз такое было почти сто лет назад, с давно почившими «Питтсбург Пайретс» в сезоне-1928/1929.

Следующий шанс выиграть дома у «Рейнджерс» будет 11 ноября, когда они будут принимать «Нэшвилл», а следующие пять из шести матчей, на их счастье, они проведут на выезде.