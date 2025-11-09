«Металлург» продлил победную серию, СКА вернул канадского россиянина. Итоги дня в КХЛ

«Амур» всухую обыграл «Автомобилист», а «Трактор» добыл два очка во Владивостоке.

9 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялись три встречи. Коротко подводим итоги матчей и рассказываем о других важных событиях из мира российского хоккея.

Дубль Гросса принёс «Трактору» победу над «Адмиралом» во Владивостоке

Во Владивостоке завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал челябинский «Трактор». Победу в игре, проходившей на стадионе «Фетисов-Арена», одержали гости со счётом 3:1.

На 14-й минуте нападающий Джош Ливо забил первый гол и вывел «Трактор» вперёд. На 22-й минуте защитник Джордан Гросс удвоил преимущество гостей. На 34-й минуте Гросс оформил дубль, забросив третью шайбу в ворота «Адмирала». На 58-й минуте форвард Павел Шэн сократил отставание дальневосточной команды и установил окончательный счёт — 3:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Адмирал» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 22 матча, в которых набрал 18 очков, занимая 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор» с 29 очками после 25 встреч располагается на шестой строчке Востока.

«Автомобилист» потерпел третье поражение подряд, всухую проиграв «Амуру»

В Хабаровске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал «Автомобилист» из Екатеринбурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «Платинум-Арена», одержали хозяева со счётом 3:0.

На 23-й минуте нападающий Алекс Гальченюк забил первый гол и вывел «Амур» вперёд. На 34-й минуте защитник Рауль Акмальдинов удвоил преимущество хабаровчан. На 58-й минуте форвард Илья Талалуев забросил третью шайбу в ворота «Автомобилиста», установив окончательный счёт — 3:0. Главным героем встречи стал голкипер «Амура» Максим Дорожко, оформивший шат-аут.

«Амур» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 24 матча, в которых набрал 23 очка, и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» с 31 очком после 26 встреч располагается на четвёртой строчке Востока.

Дубль Толчинского помог «Металлургу» обыграть «Барыс» и одержать четвёртую победу подряд

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Барысом» и магнитогорским «Металлургом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Дублем в составе «Металлурга» отметился нападающий Сергей Толчинский. Ещё по голу за магнитогорскую команду забили Даниил Вовченко и Роман Канцеров. Шайбой в составе «Барыса» отметился Алихан Асетов. Отметим, после трёх пропущенных шайб был заменён стартовый голкипер астанинской команды Андрей Шутов, в игру вступил Адам Шил.

Эта победа стала для «Металлурга» четвёртой подряд. Магнитогорцы во второй раз обыграли «Барыс» в текущем сезоне.

СКА подписал контракт с нападающим Бренданом Лайпсиком до конца сезона

СКА официально объявил о подписании контракта с нападающим Бренданом Лайпсиком. Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/2026. Форвард ранее уже выступал за армейцев. В сезоне-2023/2024 канадец провёл за СКА 21 матч.

В НХЛ Брендан выступал с 2016 по 2020 год, играл за «Торонто Мэйпл Лифс», «Вегас Голден Найтс», «Ванкувер Кэнакс», «Лос-Анджелес Кингз» и «Вашингтон Кэпиталз». В общей сложности провёл 187 матчей и набрал 59 (16+43) очков.

С 2020 года играет в КХЛ. Выступал за ЦСКА и магнитогорский «Металлург», вместе с которыми добирался до финала Кубка Гагарина. Прошлый сезон 31-летний форвард начал в «Автомобилисте», затем перешёл в «Сибирь. В общей сложности в КХЛ провёл 286 матчей и набрал 170 (68+102) очков. В январе 2024 года хоккеист получил российское гражданство.

Матчи на 10 ноября:

