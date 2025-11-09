«Я окунулся в омут». Главный тренер НХЛ мотивировал игроков… нейросетью

Нынешний сезон «Калгари» можно назвать «оптимистической трагедией». В прошлом году клуб не попал в плей-офф, хотя у него было равное количество очков с «Сент-Луисом» (96) и он обгонял два клуба, которые прошли в восьмёрку на Востоке. Однако фундамент этого успеха оказался очень шатким: атака клуба считалась одной из худших в НХЛ, а большинство побед было одержано за счёт сильной игры молодого вратаря Дастина Вольфа.

На старте этого сезона Вольфа накрыл классический «синдром второго года», и вместо топа НХЛ американец укатился на статистическое дно. Атака же у «огоньков» лучше не стала, только хуже. В результате «Калгари» выиграл лишь четыре матча на старте сезона из 16 и идёт последним в лиге, уже сильно отставая от претендентов на плей-офф. Как ни странно, но многие болельщики этому… рады.

Свой Кубок «огоньки» выиграли в 1989-м. После этого они проходили первый раунд три раза, второй раунд — один раз, в 2004-м, когда дошли до финала, где уступили «Тампе». Ни разу в своей истории команда не выбирала в топ-3 драфта, при этом за последние 15 лет у «Калгари» было сразу пять сезонов, когда команда набирала 90+ очков и пропускала плей-офф. В общем, не жизнь, а затянувшийся гэг про «Тоттенхэм» из «Залечь на дно в Брюгге». Провал этого сезона поможет команде получить высокий пик на драфте этого года, который обещает быть богатым на таланты.

Однако «Калгари» и тренерский штаб команды не могут просто взять и поднять лапки кверху уже сейчас, в начале ноября. Любой игрок ненавидит проигрывать — да и есть пример «Сан-Хосе», который начинал сезон с такой же безнадёги, но выдал серию сильных встреч и вплотную приблизился к восьмёрке. Тренеры ищут пути выхода из кризиса и даже обращаются к наимоднейшему инструменту.

Несмотря на проблемный старт сезона, «Калгари» выпускает программу со съёмками из раздевалки. В один из моментов в кадр попал главный тренер команды Райан Хаска. «После вчерашнего матча я решил окунуться в омут — парни, вы же используете ChatGPT? Так вот, я использовал данные пяти встреч, скормил нейросети множество различных данных. Это карьерный процент реализации бросков каждого игрока, количество бросков, которые команда нанесла за эти пять матчей, и я попросил экстраполировать это на весь сезон.

В результате нейросеть спрогнозировала, что мы будем забивать в среднем 2,36 гола за игру. Я уважаю нашу команду — и вы все об этом в курсе — но у нас в составе нет парня, который мог бы забить 60 чёртовых голов за сезон. Мы должны, чёрт побери, забивать. Я хочу донести до вас, что всё это неприемлемо. Люди говорят, что «Калгари» не может забивать. Полная хрень! Вы не забиваете, потому что вас, #####, всё устраивает!».

Райан Хаска Фото: Lynne Sladky/AP/ТАСС

Много ли это — 2,36 гола за игру? В пересчёте на полный сезон это 193 шайбы: худшая атака прошлого сезона, «Сан-Хосе», выдала 208 голов. Сами «огоньки» в прошлом чемпионате забросили 220 шайб, причём 40% этих голов пришлось на трёх хоккеистов: Назема Кадри (35), Джонатана Юбердо (28) и Мэттью Коронато (24). И в этом сезоне лучшими бомбардирами клуба являются старики-разбойники Кадри и Юбердо.

Цели Хаски были понятны: мотивировать лидеров команды необычным способом. Даже с учётом того, что сливать сейчас «огонькам» даже выгоднее, такой уровень игры был неприемлем — тем более в составе команды достаточно игроков моложе 25, от которых ждут следующего шага, но они не могут его сделать. Однако сам же Хаска и оказался под огнём критики в интернете, где на фоне продолжающихся поражений команды его идею высмеяли.

Самого же Хаску критикуют не только за результаты, но и за то, что в такой ситуации он не доверяет своим молодым игрокам. Например, один из ведущих молодых защитников клуба Зэйн Парех играет лишь 14 минут за матч и иногда отправляется в запас, Матвей Гридин после яркого дебюта в НХЛ довольно быстро отправился в фарм-клуб. В какой-то момент Хаска воспитывал и упомянутого выше Коронато, посадив его в запас на одну игру.

Болельщики онлайн сами решили развлечься с нейросетью. Например, один из фанатов попросил её составить идеальный состав «Калгари» на сегодняшний день, и ИИ поставил в первое звено Коннора Макдэвида, Элиаса Линдхольма и Мэттью Ткачука. Другой болельщик, который переживает за «Чикаго», после очной игры жёстко прошёлся по тренеру: «Хаска должен спросить у ChatGPT, как лучше тренировать. «Калгари» выглядит посмешищем, постоянно залезает в офсайд и проигрывает каждое единоборство».

Впрочем, в мире, где с нейросетью советуются даже генералы и судьи, Хаска не является единственным тренером, просящим о помощи ИИ. Тренер женского футбольного «Сиэтла» Лора Харви заявила, что ChatGPT определяет её тактику: «Однажды летом я просто забивала в нейросеть разные запросы. Я спросила: «Какую расстановку надо выбрать, чтобы обыграть каждую из команд лиги?». Для двух клубов нейросеть предложила тактику с пятью защитниками, поэтому я выбрала её сейчас. Это не шутка!»

Следующий шаг, судя по всему — использование нейросети прямо на скамейке запасных. Мы уже привыкли, что игроки пересматривают опасные моменты на планшетах, а представьте, что они будут спрашивать у специальной хоккейной нейросети, как им лучше бросать в конкретном моменте. Пока это звучит смешно, но кто знает, каким окажется развитие ИИ.