Топ-матчи понедельника: хоккей, российский футбол и нью-йоркское дерби Дёмина в НБА

🏀 2:00: «Нью-Йорк Никс» — «Бруклин Нетс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: первое нью-йоркское дерби Дёмина

В прошлом матче «Бруклина» с «Детройтом» Егор Дёмин набрал восемь очков, семь передач и три подбора. К слову, это был его дебют в стартовой пятёрке клуба. Теперь «сетям» предстоит сыграть со своим принципиальным соперником, находящимся в одном городе, — «Нью-Йорком». «Никс» не лучшим образом начали чемпионат, поэтому захотят реабилитироваться.

🏒 3:00: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Каролина Харрикейнз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: Свечников продлит голевую серию?

Андрей Свечников неудачно начал сезон, долгое время не мог набрать ни одного очка, однако сейчас дела начали налаживаться – в последних двух встречах форвард не уходит с площадки без заброшенных шайб. «Торонто» в последнем матче уступил принципиальному сопернику – «Бостон» оказался сильнее. «Листья» исправятся?

🏒 3:00: «Оттава Сенаторз» — «Юта Мамонт», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: будет овертайм?

В последних четырёх матчах «Оттава» уходила в овертайм – два раза удалось одержать победу. Дела же у «сенаторов» складываются вполне хорошо – канадская команда идёт вблизи зоны плей-офф, отставая от неё всего на одно очко. «Юта» совсем недавно была на вершине Запада, но четыре поражения в пяти встречах скинули «мамонтов» на границу заветной восьмёрки. Дмитрий Симашев играет в первой паре, однако до сих пор не забросил ни одной шайбы. Ждать от молодого россиянина первый гол в НХЛ?

⚽️ 16:00: «Челябинск» — «Уфа», Первая лига, 18-й тур

Интрига: челябинцам пора побеждать

«Челябинск» бодро начал сезон, выдав шесть побед за 11 туров. С тех пор – как отрезало. Сначала состоялась четырёхматчевая ничейная серия, а затем – вообще поражения от «Шинника» и «Урала». Более того, команда Романа Пилипчука забила лишь тульскому «Арсеналу» аж за шесть последних встреч PАRI Первой лиги. А вот «Уфа», напротив, отгрузила по победной трёшке «Нефтехимику» и «Енисею». Челябинцам давно пора побеждать, однако сделать это будет непросто.

🏒 19:00: «Торпедо» — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: чья победная серия прервётся?

«Торпедо» ударно начало сезон, сразу же закрепившись в группе лидеров на Западе. Сейчас у нижегородцев пять побед подряд. Выше них только «Локомотив» — действующий чемпион идёт на такой же победной серии. Главная звезда ярославцев Александр Радулов подтверждает уровень – 47-й номер набирает в среднем больше одного очка за игру. Ждать голов от форварда?

🏐 19:00: «Динамо» Москва — «Кузбасс», мужская Суперлига, 5-й тур

Интрига: смогут ли кемеровчане зацепиться хотя бы за сет?

В этом сезоне команды в разных весовых категориях. «Динамо», как всегда, претендует на самые высокие места, но в четырёх турах у москвичей уже два поражения, правда, от топ-команд. «Кузбасс» же, существенно уменьшив бюджет, в этом сезоне будет бороться за попадание в плей-офф. Пока что у кемеровчан только одна победа, да и та над аутсайдером — МГТУ. Что получится на выезде в Москве?

⚽️ 19:30: «Факел» — «Спартак» Кострома, Первая лига, 18-й тур

Интрига: один из главных матчей сезона в Первой лиге

Сыграют первая и третья команда лиги на данный момент, какие ещё нужны аргументы, чтобы посмотреть их сражение? Костромчане преодолели чёрную полосу из пяти матчей без побед и разобрались с «Черноморцем» (3:1). «Факел» же в Воронеже вообще неубиваем: всего одна ничья, 0 поражений и аж семь побед. Состоится ли восьмая завтра? Не факт, ведь спартаковцы уже не раз удивляли и с мечтой о повышении в классе явно не расстались.

🏒 19:30: ЦСКА — «Северсталь», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: «Северсталь» выиграет первый матч в сезоне у ЦСКА?

«Северсталь» и ЦСКА в этом сезоне встречались уже два раза. Армейцы, которые находятся ниже в таблице, одержали две победы. Москвичи только в последнем матче прервали серию из четырёх поражений, переиграв дома «Сибирь». Форвард ЦСКА Максим Соркин сыграл в нынешнем чемпионате уже 10 встреч, но так ни разу и не отличился. Получится прервать серию?

🎾 22:30*: Янник Синнер (Италия, 2) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8), Итоговый чемпионат ATP, 1-й тур

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: продолжит ли Синнер победную серию в Турине?

Для Янника Синнера Турин — счастливый город. В 2021 году он случайно вышел на корт, будучи запасным, когда заменил травмированного Маттео Берреттини и даже сумел добиться одной победы. В 2023-м Янник уже провёл полноценный турнир: выиграл группу и лишь в финале уступил неудержимому Новаку Джоковичу. В 2024-м Синнер и вовсе завоевал тут титул, выиграв пять матчей из пяти. Нынешний розыгрыш итальянец начнёт матчем с Феликсом Оже-Альссимом, который стал восьмым в Чемпионской гонке ATP только благодаря поражению Лоренцо Музетти в финале турнира категории 250 в Афинах от Новака Джоковича. Янник и Феликс ранее играли пять раз. Причём до нынешнего года Синнер не выигрывал у канадца — 0-2. Но в сезоне-2025 одержал три победы — в Цинциннати, в полуфинале US Open и финале «Мастерса» в Париже — и вырвался вперёд — 3-2. Победитель нового матча во 2-м туре сразится с лучшим теннисистом из поединка Александр Зверев — Бен Шелтон, а проигравший — с проигравшим.