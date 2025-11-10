Несмотря на три пропущенных гола, держался уверенно, не раз выручал команду и заслужил похвалу от партнёров и тренера.

В НХЛ появился ещё один русский вратарь! Как сложился дебют Мурашова за «Питтсбург»

В НХЛ состоялся долгожданный дебют ещё одного русского вратаря. Уроженец Ярославля Сергей Мурашов ещё в прошлом сезоне отправился в систему «Питтсбурга», который задрафтовал его в 2022 году в четвёртом раунде под общим 118-м номером.

За год он успел пройти школу выживания ECHL, поиграть в АХЛ. Этот сезон начал в «Уилкс-Бэрри» с пяти побед подряд и звания лучшего вратаря месяца в АХЛ. В основу «Питтсбурга» его вызвали после травмы Тристана Джарри, и в матче с «Лос-Анджелесом» россиянин впервые сыграл в лучшей лиге мира.

Болельщики встретили Сергея с распростёртыми объятиями, громко поддерживая его и на традиционном круге новичка, и каждый раз, когда он делал сейв. «Я ощущал их поддержку. Это классная арена, классный город, классные люди, и я это ценю», — отметил после игры Мурашов.

Дебют получился неоднозначным. С одной стороны, россиянин пропустил не самый обязательный гол уже в первом периоде от Анже Копитара с нулевого угла. Впрочем, из колеи вратаря это не выбило – он держался уверенно и в дальнейшем не раз сумел выручить команду, делая впечатляющие сейвы, как этот на Куинтоне Байфилде, когда «Питтсбург», играя в большинстве, прозевал контратаку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Пингвины» вели 2:1 в третьем периоде, но два гола «Лос-Анджелеса» перевернули игру. Вины Мурашова в них не было – Кори Перри забивал из-под защитника, а Кевин Фиала «раздел» перед воротами Эрика Карлссона.

Сергей закончил встречу с 24 сейвами после 27 бросков и, несмотря на поражение, получил заслуженную похвалу от партнёров. «Он невероятный вратарь, делал впечатляющие сейвы для нас. Думаю, нам бы хотелось сыграть чуть лучше перед ним, не давать сопернику тех стопроцентных шансов, которые мы давали», — заявил нападающий Брайан Раст.

«Сергей сыграл хорошо, ему приходилось делать важные спасения. В первом голе был странный отскок, но он играл хорошо. Дал нам шанс на победу, именно это нам и нужно от вратаря», — сказал главный тренер Дэн Мьюз.

«Естественно, не такого результата я хотел, мы хотели. Да, это особенный вечер для меня, но в конечном итоге всё, что я хочу, это взять два очка для команды. Но это хороший урок. Мы его выучим и будем становиться сильнее, включая меня лично.

В целом мне понравилось своё самочувствие во время матча, я наслаждался игрой. Хочу поблагодарить команду, для неё это был третий матч за четыре дня, но ребята бились и старались», — добавил Мурашов.