Ярослав Аскаров феноменально начал ноябрь, и надежды «Сан-Хосе» на попадание в плей-офф уже не кажутся безумными.

Одна из лучших команд НХЛ 2010-х поднимается со дна. А помогает ей в этом русский вратарь

Нападающий «Сан-Хосе» – в лидерах гонки бомбардиров НХЛ. Сами «Шаркс» борются за попадание в плей-офф, при этом отстают они от кубковой восьмёрки всего на одно очко. Не подскажете, какой сейчас год?

Как ни странно, 2025-й.

От «акул», которые в 2010-х были завсегдатаями розыгрышей Кубка Стэнли, в этом сезоне немногие ждали конкурентной игры – по крайней мере, если судить по общим настроениям до начала регулярки. Многие коллеги ставили крест на калифорнийцах, не давая им абсолютно никаких шансов на подъём со дна, где они находились на протяжении последних шести лет.

Отчасти вполне резонно – «Сан-Хосе» после поражения в финале Запада в 2019 году не завершил ни один чемпионат выше шестого места в Тихоокеанском дивизионе, преимущественно занимая последнюю строчку. Так было и по итогам двух последних регулярок, при этом номинально «Шаркс» заканчивали сезон задолго до его фактического финала, даже не обозначая борьбу хотя бы за уайлд-кард.

Начало нового 82-матчевого марафона тоже не сулило для подопечных самого молодого тренера НХЛ Райана Варсофски ничего хорошего – «акулы» потерпели поражения в каждом из шести первых матчей сезона, а сам наставник после одного из них признался, что отдал бы одного из своих детей ради «чёртовой победы».

Расставаться с детьми Райану не пришлось – седьмая игра регулярки принесла его команде долгожданные два очка, а последние полторы недели для неё и вовсе складываются великолепно: пять побед в шести матчах, включая серию из трёх игр без поражений, и всего два очка от четвёртого места на Западе, пусть у соперников и есть матчи в запасе.

Одна из главных причин такого ренессанса не только магия разыгравшегося Маклина Селебрини или же кого-либо ещё из плеяды молодых талантов «Шаркс», но и вдохновенная игра на последнем рубеже. Ярко выраженного первого номера у «акул» нет, однако небольшой перевес по количеству матчей всё-таки присутствует – и больше игрового времени под себя забрал Ярослав Аскаров.

В активе российского голкипера девять матчей в этом сезоне, в то время как его напарник Алекс Неделькович провёл на две игры меньше. И хотя статистика у американца прямо сейчас чуть лучше, чем у Аскарова – если мы говорим обо всём сезоне – кажется, сам Варсофски чуть больше ставит на россиянина.

Хотя начинал сезон Ярослав далеко не лучшим образом (впрочем, как и весь «Сан-Хосе») – в своих первых шести матчах 23-летний вратарь лишь однажды отразил более 90% бросков, при этом по всем основным статистическим показателям находился в числе худших голкиперов во всей НХЛ.

Помимо того, что Аскаров не выручал свою команду на этом отрезке, он ещё и «привозил» голы в свои ворота. Как, например, это было в игре с «Ютой».

Октябрь Ярослав закончил матчем с «Лос-Анджелесом», в котором пропустил четыре гола после 14 бросков в створ. И это было его худшее выступление в сезоне. А в ноябре на лёд вышел уже совершенно другой вратарь.

Расцвет Аскарова начался в игре с «Колорадо», на минуточку, лидером НХЛ. Там россиянин пропустил уже вторым броском, однако затем выдал лучшую игру в сезоне – в общей сложности совершил 36 сейвов, стал первой звездой матча и помог «Сан-Хосе» победить в овертайме.

И это несмотря на все те проблемы, которые Ярослав снова создал себе сам.

Дальше – больше: если во встрече с «Эвеланш» Аскаров пропустил дважды, то в следующих двух играх соперники смогли пробить его только по одному разу. «Сиэтл» сделал это за 30 попыток, а «Флорида» – за 39!

Три матча – довольно-таки маленький отрезок, но на нём у Ярослава 97,2% отражённых бросков и КН 1.32. Напоминаем, что играет он в «Сан-Хосе» – команде, в перспективах которой, несмотря на довольно талантливый пул проспектов, сомневались если не все, то многие.

Однако теперь «Шаркс» уже не кажутся теми, кто без вариантов закончит сезон на последнем месте. Среди «скальпов» «акул» – действующие лидеры НХЛ «Колорадо», обладатели Кубка Стэнли из «Флориды», победители прошлой регулярки из «Виннипега», одна из лучших команд Востока прямо сейчас «Нью-Джерси» и «Сиэтл», который до встречи с «Сан-Хосе» многие хвалили за очень хороший старт.

Если Аскарову – а также Селебрини, Смиту и остальным – удастся сохранить нынешнюю форму, долгожданное возвращение в число 16 лучших клубов лиги уже не будет казаться чем-то невероятным.