Фанат — не преступник. Российскому хоккею не нужен Fan ID

Отечественному футболу эта инициатива принесла значительно больше ущерба, а в КХЛ она не требуется даже номинально.

В начале ноября министр спорт РФ Михаил Дегтярёв, отчитываясь об успехах такой дискуссионной инициативы, как Fan ID, в российском футболе, высказал идею, которая всполошила значительную часть российских болельщиков.

Дегтярёв сообщил, что в будущем планирует расширить рамки этой инициативы и ввести Fan ID и в других видах спорта.

«Конечно, расширять будем [внедрение Fan ID]. В первую очередь в футболе, но и вообще во все спортивные соревнования с большим числом зрителей, с высокой посещаемостью, они как раз таки в сфере, так сказать, будущего расширения Fan ID. Вопрос технической подготовки, потому что требуются специальное оборудование, специальная информационная система, поэтому будем с экспертами по безопасности в первую очередь это обсуждать.

Начнём с того, что этот инструмент себя зарекомендовал хорошо. Он работает, он позволил фактически чемпионат России по футболу превратить — точнее, вернуть — в формат семейного мероприятия, где меньше хулиганят, меньше драк, меньше мата на трибунах.

То, что посещаемость снизилась, логично. Всегда, когда есть ограничительные меры, она на время снижается. Сейчас начала расти. Я сам лично зарегистрировался, всех детей зарегистрировал, скачал приложения болельщиков, всем советую. Это занимает ровно одну минуту. А если есть ещё загранпаспорт с чипом, вообще 30 секунд», — сказал Дегтярёв.

Пустые трибуны на домашнем матче ЦСКА в РПЛ Фото: РИА Новости

Естественно, это выступление заставило тревожиться многих фанатов — и не только их. В том числе в хоккейной среде, поскольку КХЛ — самая крупная спортивная лига России наравне с РПЛ.

А главное – у этого волнения есть веские причины. Какие?

Что такое Fan ID?

Давайте сначала разберёмся, что такое Fan ID, как и когда он был введён.

Fan ID — это электронный документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, с фотографией, фамилией и именем её обладателя и созданный для посещения футбольных матчей. Основной причиной для создания «паспорта болельщика» называлось стремление к обеспечению безопасности на стадионах, на данный момент он действует в основном только в РПЛ.

Что примечательно, Fan ID был введён на законодательном уровне. Соответствующий закон был принят в конце 2021 года, его положения вступили в силу с 1 июня 2022 года. Теперь каждый человек, желающий посетить матч РПЛ, должен оформить «паспорт болельщика». В противном случае его просто не пустят на стадион.

Ещё примечательнее, что этот закон был принят Государственной думой в ускоренном порядке. Инициатива даже не обсуждалась с футбольными клубами.

Болельщики с негативом встретили эту идею и стали выражать протест. Так, уже в начале 2022 года фанатские движения практически всех клубов РПЛ, кроме «Ахмата», объявили бойкот до момента, пока Fan ID не отменят. Часть группировок пошла дальше: они отказались посещать матчи даже тех турниров, где «паспорт болельщика» не требуется. Более того, некоторые клубы поддержали своих фанатов.

Футбольная аудитория выступила против Fan ID настолько решительно, потому что, по мнению болельщиков, его ввели не для того, чтобы обеспечить безопасность на стадионах, а для того, чтобы получить больше контроля за жизнями людей.

Вероятно, самым ярким стало заявление «Фратрии» — фанатского объединения фанатов «Спартака».

«<…> Система не остановится: избавившись от фанатов, расчистив активные сектора от «неугодных», её механизм безжалостно запустится в новом направлении. Закон, направленный на обеспечение «комфортной и безопасной среды на футболе», не только уничтожит всю суть фанатизма и его эмоции, но и цинично без объяснений и в нарушение презумпции невиновности расправится с любыми, кто не впишется в диктуемые им правила — рядовыми болельщиками, посетителями «семейных секторов» и VIP-лож», — отметили во «Фратрии».

Материалы по теме Фанаты «Спартака» объявили о бойкоте матчей до отмены закона о введении Fan ID

Недоумевали не только фанаты, но и журналисты. Известный комментатор Геннадий Орлов, по совместительству ещё и поддерживающий «Зенит», сделал сильное предположение относительно реальных причин введения Fan ID.

«Зачем вводить этот ещё один паспорт? Электронный. Одно дело — чемпионат Европы или мира, там масса иностранных болельщиков. А свои, родные и так предъявляют общегражданский паспорт, когда покупают абонемент на сезон — и у клуба все эти данные есть. На самом деле, это решение силовиков, так они хотят обезопасить себя — не дай бог что произойдёт на футболе», — отмечал Орлов.

Тем не менее, несмотря на массовые недовольства, «паспорт болельщика» всё же был введён.

Что стало с российским футболом после введения Fan ID?

Эта инициатива ожидаемо привела к падению посещаемости. На первых порах стадионы были пустыми и погруженными в полнейшую тишину. Часть фанатских группировок до сих пор не отменила бойкот.

Только в последнее время посещаемость стала чуть выправляться — но не так сильно и исключительно за счёт обычных людей, которые, как правило, не выражают свою поддержку так же активно, как фанатские движения. Стоит также отметить, что само получение «паспорта болельщика» делают всё более удобным, однако спонтанно пойти на футбол уже не получится. Это также несколько влияет на посещаемость.

Если сравнивать современные данные о заполняемости стадионов с теми, что были ещё до пандемии коронавируса, когда пришлось играть при пустых трибунах, то разница будет заметна невооружённым глазом.

По итогам сезона-2018/2019 сразу на девяти аренах (технически на 10, но на «ВТБ Арене» был проведён всего один матч, поэтому мы не будем его учитывать) средняя заполняемость достигла хотя бы 50%, а самым посещаемым стал стадион в Краснодаре с показателем в 71,9%. Сразу после введения Fan ID, в сезоне-2022/2023, только два стадиона достигли среднего показателя в 50%, причём максимум составил всего 54,8% (тоже у «Краснодара»). В следующем году средней заполняемости хотя бы в 50% и вовсе достигли лишь в Краснодаре.

В прошедшем сезоне-2024/2025 результаты немного улучшились: сразу четыре арены в среднем заполнялись более чем на половину. Тем не менее разница с показателями эпохи до введения «паспорта болельщика» колоссальна.

Пустые трибуны на домашнем матче московского «Динамо» в РПЛ Фото: РИА Новости

Что касается безопасности, то нельзя сказать наверняка, есть ли положительные изменения в этом плане. Люди из футбольной сферы предполагали, что с помощью Fan ID «выкосили» всех, кто в теории мог представлять какую-либо угрозу, но это также невозможно проверить: фанаты не совершали правонарушений — ни до введения этого документа, ни после. Тем более, как отмечают некоторые коллеги, для обеспечения безопасности инициатива с «паспортом болельщика» не была мерой настолько необходимой, поскольку ещё до его введения любого правонарушителя можно было вычислить по камерам.

Такое дополнительное отслеживание привело к тому, что болельщики выступали против Fan ID под лозунгом, что фанаты — не преступники и что домой по паспорту не ходят.

«Фанат — не преступник» Фото: РИА Новости

Так что введение такого «паспорта» в российском футболе привело к ряду видимых минусов при слабо находимым и доказываемым плюсам.

Ждать ли Fan ID в КХЛ?

Если о такой инициативе заявил министр спорта, то, вероятнее всего, в скором времени её так или иначе начнут продвигать.

А пока президент КХЛ Алексей Морозов успокоил фанатов: «На текущий момент есть решение, что мы играем без Fan ID, нас это устраивает, другой информации нет. У нас другая публика, более семейная, другое поведение. Мы давно к этому шли. Дворцы у нас меньше, за ними комфортнее следить. Везде есть камеры, которые отслеживают тех, кто ведёт себя неподобающе. В хоккее не было каких-то глобальных эксцессов. Наша аудитория поменялась, теперь мы видим семейный праздник и досуг».

Кроме того, как правильно отметил коллега Родион Власов, есть один важный фактор, который отличает КХЛ от РПЛ.

КХЛ — международная лига. Здесь до сих пор играет несколько команд из других стран — белорусское «Динамо» и казахстанский «Барыс». Помимо этого, «Шанхайские Драконы», пока что базирующиеся в Санкт-Петербурге, заявляли о своём желании вернуться в Китай. В каждой из этих стран правовые нормы отличаются от российских, поэтому введение «паспорта болельщика» может создать огромную и серьёзную брешь.

Кроме того, отличается и контекст, в котором пребывают наш хоккей и футбол. В футбольном сообществе в том или ином виде всё равно сохранялись околофутбольные движения (хоть их опасность и влияние довольно сильно преувеличивались, когда принимался Fan ID). В хоккее же противоправные инциденты толком и не происходят, пиротехнические шоу не устраиваются, а какие-либо мелкие проступки попадают под прицелы камер, поэтому нарушители неизменно вычисляются.

Так что во введении Fan ID в КХЛ даже номинального смысла нет.

Тем не менее с учётом заявлений отечественных политиков вскоре хоккейным болельщикам, видимо, придётся выбирать, последовать ли по пути футбольных фанатов, отстаивая свои права, или же согласиться с тем, что даже домой можно заходить только по паспорту.