В СКА активно занимаются трансферами. Помогут ли они команде Ларионова?

Девятое место СКА в Западной конференции заставляет руководство армейцев активничать на трансферном рынке. Команда не так много забивает, как хотелось бы (65 шайб в 23 встречах), есть молодые форварды, а вот опыта явно не хватает. Да и мастерство в подобных ситуациях никогда не помешает.

В итоге в клубе с берегов Невы выменяли французского нападающего Пьеррика Дюбе из «Трактора», отдав за него молодого защитника Никиту Смирнова и заплатив 25 млн рублей. Челябинцы, в свою очередь, разгрузили платёжку под Виталия Кравцова.

«Вы знаете, об обмене Дюбе я узнал перед матчем. Пока у меня мало информации, потому что видел его только в одной игре с нами. Меня беспокоит то, что он игрок сборной Франции, а она играет на Олимпиаде. Я свою озабоченность озвучил руководству, потому что Олимпиада скоро начинается. Но тем не менее обмен сделан. И это факт. Не скажу, где его вижу, пока для меня это неизвестный игрок», — неожиданно заявил Игорь Ларионов.

Интересно, как получилось, что о сделке главный тренер команды узнал едва ли не самым последним, но оставим эти внутренние вопросы клуба на усмотрение самого Ларионова и его боссов, а сами разберёмся в хоккеисте. Несмотря на то что в Континентальной лиге этот нападающий выступает лишь первый сезон, Пьеррик уже успел освоиться в новой для себя среде, а жить в Санкт-Петербурге ему будет лучше и проще, что тоже однозначно скажется на игре. В «Тракторе» Дюбе набрал 14 (7+7) очков в 21 матче при показателе полезности «-2». Цифры в целом солидные, а забивной крайний форвард в топ-6 точно не станет лишним для армейцев. Озабоченность Ларионова по поводу Олимпиады можно понять, но здесь, как говорится, дело случая. Что же, теперь, не подписывать спортсменов, участвующих в Олимпийских играх?

Однако одним обменом Дюбе в СКА не ограничились. На скромную сумму в 20 млн рублей до конца нынешнего сезона подписан контракт с ещё одним крайним нападающим — Бренданом Лайпсиком. Уж он-то на Олимпиаду точно не поедет, так как является гражданином России. Зато легионерское место канадец с российским гражданством не занимает.

Лайпсик пришёл в СКА в качестве неограниченно свободного агента. Брендан активно искал себе команду в КХЛ, а когда поступило предложение вернуться в Санкт-Петербург — с радостью согласился. Армейским болельщикам этот нападающий прекрасно известен по выступлениям за СКА в сезоне-2023/2024.

Вряд ли стоит ожидать от Лайпсика большой результативности и каких-то подвигов на льду. Человека берут в третье звено для решения определённых задач и усиления глубины состава, что необходимо в условиях плотного календаря и постоянных травм, от которых никуда не деяться. Так что логика подписания, в принципе, прослеживается. Главное, чтобы сам Лайпсик активно себя проявлял. Иногда к Брендану возникают вопросы по самоотдаче.

Не удивимся, если в ближайшее время в СКА произойдут и другие изменения в составе. Команду нужно хорошенько встряхнуть и взбодрить, дать понять игрокам, что спрос с них как был, так и остаётся большим. Пора просыпаться и решать поставленные задачи.