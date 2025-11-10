Топ-матчи вторника: Панарин и Бобровский в НХЛ, Итоговый турнир ATP и баскетбол

За чем следить 11 ноября: «Амур» — «Трактор» в КХЛ, «Чикаго Буллз» — «Сан-Антонио Спёрс» в НБА и «Валенсия» — «Реал» в Евролиге!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 11 ноября в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нэшвилл Предаторз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: прервёт ли «Нэшвилл» серию поражений?

Команда Эндрю Брюнетта провалила прошлый сезон и ужасно начала нынешний – после 17 встреч в активе «хищников» всего 14 очков и 14-е место Западной конференции. У «Рейнджерс» дела не сильно лучше – 16 очков в 16 матчах и 12-е место на Востоке. При этом «Предаторз» проиграли четыре последних матча – увеличится ли это количество до пяти?

🏀 4.00: «Чикаго Буллз» — «Сан-Антонио Спёрс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: встреча клубов с третьих мест своих конференций

Вообще, мало кто мог представить перед началом сезона, что «Сан-Антонио» и «Чикаго» так хорошо себя проявят на старте чемпионата. Если в «Спёрс» ещё можно было поверить, то в «Буллз» — вообще нет. Но команды показывают отличную игру и удивляют. Кому достанется победа?

🏒 6:00: «Вегас Голден Найтс» — Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 11 ноября 2025, вторник. 06:00 МСК Вегас Голден Найтс Парадайс Не начался Флорида Пантерз Санрайз Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Флорида» продолжит необычную серию?

На протяжении последних девяти матчей действующие обладатели Кубка Стэнли чередуют поражения с победами – за это время «пантеры» уступили пять раз и выиграли четыре. Если верить последовательности, то в Парадайсе «Флорида» должна забирать все два очка. Но «Вегас», который потерпел два поражения подряд, может эту последовательность нарушить.

🏒 12:15: «Амур» — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 ноября 2025, вторник. 12:15 МСК Амур Хабаровск Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Амур» подберётся к «Трактору» в таблице?

Прямо сейчас хабаровчане отстают от «медведей» на шесть очков, при этом имея игру в запасе. Очная встреча – отличный шанс сократить это отставание, которое в потенциале может стать ещё меньше в будущем. Три из последних четырёх матчей дома «тигры» выиграли – получится ли забрать четыре из пяти?

Где располагаются тренеры команд в новом рейтинге: Рейтинг тренеров КХЛ: Ги Буше и Галлан падают вниз, Ларионов поднимается со дна

🏒 12:30: «Адмирал» — «Автомобилист», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 ноября 2025, вторник. 12:30 МСК Адмирал Владивосток Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прервёт ли команда Николая Заварухина серию поражений?

«Автомобилист» слегка сбавил ход и проиграл три матча подряд, отстав от лидирующего на Востоке «Металлурга» на девять очков. Возвращаться в правильное русло нужно, и почему бы не сделать этого в игре с «Адмиралом», который сейчас находится в кризисе? Впрочем, на Дальнем Востоке никому не бывает просто – и екатеринбуржцы, которые в прошлом матче не смогли забить «Амуру», знают это лучше остальных.

Что сказал Заварухин после поражения: Главный тренер «Автомобилиста» Заварухин высказался о поражении от «Амура»

🎾 16:00*: Карлос Алькарас (Испания, 1) — Тейлор Фриц (США, 6), Итоговый чемпионат ATP, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кто станет единоличным лидером группы?

Карлос Алькарас и Тейлор Фриц с побед стартовали на Итоговом чемпионате ATP в Турине. Причём к очному матчу в группе они подошли не только с одинаковой разницей сетов «+2», но ещё и геймов «+5». Тот, кто окажется сильнее и в этом поединке, сделает серьёзную заявку на досрочный выход в плей-офф. Теннисисты ранее играли в официальных матчах пять раз, и счёт пока 4-1 в пользу испанца. В частности, в этом году Карлос оказался сильнее в полуфинале Уимблдона, финале «пятисотника» в Токио и даже в последнем их матче — на показательном турнире Six Kings Slam в Эр-Рияде. А вот во время Кубка Лэйвера — 2025 верх одержал уже Тейлор. Отметим, что и проигравший в ближайшем матче сохранит шансы на выход в полуфинал Итогового.

🏀🎦 22:30: «Валенсия» — «Реал» Мадрид, Евролига, 10-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: «сливочные» встали на правильный путь?

В этом сезоне мадридский «Реал» не обладает той самой стабильностью, которую мы все привыкли видеть от этого клуба. На данный момент команда занимает седьмое место в таблице Евролиги, а «Валенсия» — 10-я. Правда, у команд одинаковое количество очков и разница лишь в дополнительных показателях. В последнее время «сливочные» показывают хорошую игру как в Евролиге, так и в чемпионате Испании. Удастся ли им закрепить результат на выезде во встрече с неуступчивой «Валенсией»?