Авангард — СКА — 0:1 — видео, голы, обзор матча регулярного чемпионата КХЛ сезона-2025/2026

Дебютант КХЛ испортил юбилей «Авангарду»! Гол Лутфуллина принёс СКА третью победу подряд
Дмитрий Сторожев
Отчёт «Авангард» — СКА — 0:1 — видео, голы
Аудио-версия:
Омичи бились о стену по имени Сергей Иванов три периода, но так и не смогли её пробить.

Несмотря на два недавних трансфера, сегодняшний СКА испытывает большие кадровые проблемы – из-за травм последние матчи армейцев и так пропускал ряд хоккеистов, а в составе на сегодняшнюю игру с «Авангардом» не оказалось ещё и Михаила Воробьёва с Амиром Нугмановым, которые два дня назад выходили на лёд в Москве.

На двух отсутствующих нападающих нашёлся только один доступный для выбора – и это новичок петербуржцев Пьеррик Дюбе, который спустя несколько дней после обмена из «Трактора» официально дебютировал в составе новой команды. А вот возвращения на лёд Брендана Лайпсика ещё стоит подождать.

Ввиду тяжёлой кадровой ситуации Игорь Ларионов выставил на встречу с «ястребами» восемь защитников, используя ту же схему, что так часто практикует сегодняшний визави Ларионова Ги Буше.

Канадский специалист во втором матче подряд выставил 12 форвардов. В игре с «Адмиралом» это не очень-то и помогло – тогда омичи проиграли в дополнительное время. Но сегодня, когда на «Джи-Драйв-Арене» отмечали 75-летие омского хоккея, поражение было бы ещё более неприятным.

Поначалу хозяева делали всё, чтобы не допустить очередного неудачного матча и порадовать своих болельщиков – «Авангард» стартовал мощнее, острее, вынудил соперника удалиться и даже реализовал это удаление. Но не по правилам – Николай Прохоркин отправил шайбу в ворота Сергея Иванова рукой, поэтому гол не был засчитан.

Следующий гол, который увидели зрители в Омске, арбитры уже не отменили. И, к несчастью для местной публики, эту шайбу забросили хоккеисты гостевой команды. Молодёжный дуэт армейцев Никита Недопёкин и Игнат Лутфуллин стали его соавторами – первый перехватил пас капитана «ястребов» Дамира Шарипзянова, а второй открылся на пятаке и своевременно среагировал на передачу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Для 20-летнего форварда этот гол стал первым в КХЛ в пятой встрече – благодаря ему петербуржцы отправились в раздевалку в отличном настроении, а вот омичи едва ли могли быть довольны.

По итогам второго периода удовлетворённости точно не прибавилось – игроки «Авангарда» продолжили штурмовать ворота Иванова с той же интенсивностью, что и в первые 20 минут, однако голкипер армейцев наотрез отказывался пропускать. По итогам двух игровых отрезков он совершил 33 сейва, подойдя к решающей трети с идеальным показателем.

При этом гости могли как минимум удваивать преимущество – но сначала Матвей Поляков не смог реализовать выход «один в ноль», а затем после мощнейшего броска Андрея Педана в большинстве «ястребов» и Никиту Серебрякова выручила штанга.

Навал «Авангарда» не прекратился и после второго перерыва – подопечные Ги Буше делали всё, чтобы сравнять счёт, однако их останавливал не только Иванов, но и полевые игроки СКА.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
0 : 1
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Лутфуллин (Недопёкин) – 18:06 (5x5)    

43 сейва вратаря, 28 блокированных бросков – команда Игоря Ларионова испортила праздник Омску и одержала третью победу подряд.

Комментарии
