Упорная битва лидеров Запада КХЛ! «Торпедо» закончило победную серию «Локомотива»

В Нижнем Новгороде встречались два лидера Запада. Можно было сказать, что второе место «Торпедо» обусловлено большим, чем у соперников, количеством матчей, однако в последних встречах дела у команды Алексея Исакова снова поправились. После серии болезненных поражений и нервной победы над «Автомобилистом», где уральцы чуть не камбэкнули, нижегородцы стали куда ответственнее играть в обороне.

За четыре последних матча торпедовцы пропустили лишь четыре шайбы — и это была заслуга не только вратарей Дениса Костина и Ивана Кульбакова, но и всей линии защиты в целом. Перестройка стиля проходила не без проблем — чего стоили только провалы на предсезонке — однако к началу ноября вырисовывается рисунок командной игры, похожий на чемпионский фарм нижегородцев в ВХЛ. Кроме того, помогают и трансферы, сделанные по ходу сезона: Шейн Принс добавил команде скорости, а Александр Яремчук, ушедший в тень во время игры в «Сочи», раскрылся на позиции центра.

«Локомотив» же приехал в Нижний, находясь в даже более мощной форме. Из девяти последних встреч «Локо» выиграл восемь, избавившись от тех проблем, которые преследовали команду на старте сезона во время гостевых матчей. Почти все соперники были очень серьёзными, но даже крайне ограниченная ротация от Боба Хартли не влияла на ход команды. Александр Радулов словно вдохновляется примером ренессанса Кросби и Малкина на старте сезона НХЛ и уверенно продолжает набирать очки. Конечно, никуда не делась структурная защита.

Ведущая тройка «Локомотива» Радулов — Иванов — Сурин забила уже в первой смене. Хотя лучший бомбардир ярославцев не получил передачу в протокол, атаку во многом разогнал именно он. Перемещения «Локомотива» по зоне как будто запутали хозяев, и они пропустили, как Сурин отдал пас Иванову на идеальную позицию в слоте. Забегая вперёд: больше таких провалов хозяева почти не допускали — по крайней мере, в равных составах.

«Торпедо» очень быстро сравняло: Сергей Гончарук пролетел на фланге со скоростью японского «Синкансена», убрал нескольких защитников и прошил Даниила Исаева мощным броском. После этого инициатива по большей части была у нижегородцев: они больше бросали, больше времени проводили в зоне и старались играть в привычный по последним месяцам вертикальный хоккей.

В целом игра была наполнена стычками и столкновениями: и «Локомотив» пытался идти до конца, когда атаковал пятак, и торпедовцы в каких-то моментах пихали Исаева. Атаки на неприкасаемых фигур вели к столкновениям: работавшие по ходу трансляции микрофоны позволяли слышать, как игроки обменивались изысканными выражениями, которые запрещено публиковать в СМИ без решёточек.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

После первого периода чаще атаковал уже «Локомотив», однако защита «Торпедо» работала чётко. Нижегородцам пока не мешает даже отсутствие защитника первой пары Михаила Науменкова, который часто забирал самые сложные минуты. Игроков «Локомотива» редко пускали на пятак, хотя Никита Кирьянов в одном из моментов отметился попаданием в штангу.

А вот на старте третьего периода «Торпедо» ответило вполне американским голом: Владислав Фирстов на пятаке грамотно подправил коньком наброс от Богдана Конюшкова. В очередной раз в Ярославле могли вспомнить легендарный уже обмен Ивана Чеховича из 2022-го, который принёс «Торпедо» множество разнообразных активов.

После этого нижегородцы свернулись и стали играть скорее на удержание, однако «Локомотив» за это время опять же почти ничего не создал. Умение сушить матчи — неожиданная сила команды Исакова, которая проявилась в последних играх.

«Локомотив» не смог одержать шестую победу подряд — зато смогло «Торпедо», которое сравнялось с ярославцами по очкам. Более важно для торпедовцев то, что преимущество других команд Запада по потерянным очкам стало уменьшаться.