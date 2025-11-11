Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ за 10 ноября 2025 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание, календарь

«Торпедо» набрало сумасшедший ход, «Сибирь» тонет на дне таблицы. Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ за 10 ноября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Голкипер СКА выдал представление в Омске, а «Динамо» провалилось в игре с «Шанхаем».

10 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялись восемь встреч. Коротко подводим итоги матчей.

СКА с минимальным счётом обыграл «Авангард» в гостях, Иванов отразил 43 броска

В Омске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал СКА из Санкт-Петербурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «Джи-Драйв-Арена», одержали гости со счётом 1:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
0 : 1
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Лутфуллин (Недопёкин) – 18:06 (5x5)    

Единственную шайбу в матче на 19-й минуте забросил нападающий СКА Игнат Лутфуллин с передачи Никиты Недопёкина. Главным героем встречи стал голкипер армейского клуба Сергей Иванов, отразивший 43 броска и оформивший шат-аут.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Авангард» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 24 матча, в которых набрал 31 очко, занимая третье место в турнирной таблице Восточной конференции. СКА с 26 очками после 24 встреч располагается на седьмой строчке Западной конференции.

Материалы по теме
Дебютант КХЛ испортил юбилей «Авангарду»! Гол Лутфуллина принёс СКА третью победу подряд
Видео
Дебютант КХЛ испортил юбилей «Авангарду»! Гол Лутфуллина принёс СКА третью победу подряд

«Лада» вырвала победу у «Салавата Юлаева», забросив две шайбы в концовке

В Уфе завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал тольяттинскую «Ладу». Победу в игре, проходившей на стадионе «Уфа-Арена», одержали гости со счётом 5:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2025, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 5
Лада
Тольятти
0:1 Обидин (Сёмин, Бочаров) – 08:54 (4x5)     0:2 Михайлов (Бурдасов, Холлоуэлл) – 19:01 (5x4)     1:2 Родевальд (Броссо, Ремпал) – 19:37 (5x5)     2:2 Панин (Хохлачёв, Цулыгин) – 28:50 (5x5)     2:3 Холлоуэлл (Сетдиков, Грошев) – 30:14 (5x5)     3:3 Сучков (Василевский) – 49:07 (5x5)     3:4 Михайлов (Чивилёв, Савчук) – 59:38 (5x5)     3:5 Жуков (Алтыбармакян) – 59:50 (en)    

На девятой минуте нападающий «Лады» Андрей Обидин забил первый гол. На 20-й минуте форвард Никита Михайлов удвоил преимущество гостей. В течение минуты нападающий «Салавата» Джек Родевальд сократил отставание. На 29-й минуте защитник хозяев Григорий Панин сравнял счёт.

На 31-й минуте защитник Мак Холлоуэлл вывел «Ладу» вперёд. На 50-й минуте форвард уфимцев Егор Сучков восстановил равенство в счёте. В концовке встречи тольяттинцы забросили две шайбы в ворота «Салавата», отличились Михайлов и Кирилл Жуков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Как сообщила пресс-служба КХЛ, для тольяттинцев эта победа стала первой в Уфе за последние 16 лет.

«Торпедо» одержало шестую победу подряд в КХЛ, одолев «Локомотив»

В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимало ярославский «Локомотив». Победу в игре, проходившей на стадионе «Нагорный», одержали хозяева со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 1
Локомотив
Ярославль
0:1 Иванов (Сурин) – 00:30 (5x5)     1:1 Гончарук (Alexei Kruchinin, Нарделла) – 07:22 (5x5)     2:1 Фирстов (Конюшков) – 42:54 (5x5)    

На первой минуте нападающий «Локомотива» Георгий Иванов забил первый гол. На восьмой минуте форвард «Торпедо» Сергей Гончарук сравнял счёт. На 43-й минуте нападающий Владислав Фирстов вывел хозяев вперёд и установил окончательный счёт — 2:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Торпедо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло 27 матчей, в которых набрало 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» с 36 очками после 25 встреч располагается на первой строчке Запада.

Минское «Динамо» уверенно обыграло «Сочи» в домашнем матче

В Минске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало «Сочи». Победу в игре, проходившей на стадионе «Минск-Арена», одержали хозяева со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2025, понедельник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
5 : 2
ХК Сочи
Сочи
1:0 Энас (Мороз) – 06:51 (5x5)     1:1 Бикмуллин (Эллис) – 27:58 (5x5)     2:1 Пышкайло – 29:22 (5x5)     3:1 Брук (Липский, Бориков) – 38:54 (5x5)     3:2 Эллис (Хёфенмайер, Бикмуллин) – 49:17 (5x5)     4:2 Лимож (Пинчук, Энас) – 53:55 (5x5)     5:2 Усов (Липский, Брук) – 59:06 (en)    

На седьмой минуте нападающий «Динамо» Сэм Энас забил первый гол. На 28-й минуте форвард «Сочи» Рафаэль Бикмуллин сравнял счёт. На 30-й минуте нападающий Никита Пышкайло вывел минчан вперёд. На 39-й минуте защитник Джош Брук забросил третью шайбу в ворота гостей.

На 50-й минуте форвард «Сочи» Макс Эллис сократил отставание. На 54-й минуте форвард Алекс Лимож забил четвёртый гол хозяев. В концовке встречи нападающий минчан Илья Усов установил окончательный счёт — 5:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Спартак» уверенно обыграл «Сибирь» в матче с девятью шайбами

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный «Спартак» принимал «Сибирь» из Новосибирска. Победу в игре, проходившей на стадионе «Мегаспорт», одержали хозяева со счётом 6:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
6 : 3
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Лещенко (Кара, Фэрренс) – 09:04 (5x4)     1:1 Тодд (Ярош, Пашин) – 12:54 (5x5)     2:1 Мальцев (Беляев, Миронов) – 25:46 (5x5)     2:2 Уилсон – 28:03 (5x5)     2:3 Кара (Яковлев, Аланов) – 29:11 (5x5)     3:3 Филин (Пивчулин, Кин) – 31:19 (5x5)     4:3 Мальцев (Беляев, Коростелёв) – 31:40 (5x5)     5:3 Филин (Орлов, Пивчулин) – 39:10 (5x5)     6:3 Коростелёв (Мальцев) – 59:51 (en)    

В составе «Спартака» отличились Нэйтан Тодд, Михаил Мальцев (дважды), Егор Филин (дважды) и Никита Коростелёв. За «Сибирь» заброшенными шайбами отметились Вячеслав Лещенко, Скотт Уилсон и Владислав Кара.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В следующем матче «Спартак» примет ярославский «Локомотив», а «Сибирь» сыграет с минским «Динамо» на выезде. Обе встречи состоятся 12 ноября.

«Спартак» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 24 матча, в которых набрал 29 очков, и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» с 17 очками после 24 встреч располагается на 11-й строчке Восточной конференции.

Материалы по теме
«Он раскаивается и хочет вернуться в хоккей». Президент КХЛ — о допинге Ивана Морозова

Дубль Яшкина помог «Ак Барсу» победить «Нефтехимик»

В Нижнекамске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Нефтехимик» принимал казанский «Ак Барс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Нефтехим-Арена», одержали гости со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Фисенко (Марченко, Билялов) – 10:50 (5x5)     0:2 Денисенко (Лямкин, Хмелевски) – 12:42 (5x5)     0:3 Яшкин (Семёнов, Барабанов) – 16:37 (5x5)     0:4 Яшкин (Барабанов, Семёнов) – 35:27 (5x5)     1:4 Профака (Решетников, Надворный) – 47:53 (5x4)    

В составе победителей отличились Михаил Фисенко, Григорий Денисенко и Дмитрий Яшкин (дважды). Единственную шайбу «Нефтехимика» на свой счёт записал Лука Профака.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В следующем матче «Нефтехимик» примет ЦСКА 14 ноября, а днём ранее «Ак Барс» дома сыграет с московским «Динамо».

«Нефтехимик» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 26 матчей, в которых набрал 29 очков, и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» с 34 очками после 25 встреч располагается на второй строчке Востока.

ЦСКА одержал сухую победу над «Северсталью», Гамзин оформил второй шат-аут кряду

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный ЦСКА принимал «Северсталь» из Череповца. Победу в игре, проходившей на стадионе «ЦСКА-Арена», одержали хозяева со счётом 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Северсталь
Череповец
1:0 Карнаухов (Спронг) – 18:39 (5x5)     2:0 Мингачёв (Полтапов, Чуркин) – 51:46 (5x5)    

На 19-й минуте нападающий Павел Карнаухов забил первый гол и вывел ЦСКА вперёд. На 52-й минуте форвард Тахир Мингачёв удвоил преимущество армейцев и установил окончательный счёт — 2:0. Голкипер хозяев Дмитрий Гамзин оформил второй шат-аут подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет с «Нефтехимиком», а «Северсталь» встретится со «Спартаком» в Москве. Обе игры состоятся 14 ноября.

ЦСКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 24 матчей, в которых набрал 24 очка, и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» с 32 очками после 24 встреч располагается на четвёртой строчке Запада.

«Шанхайские Драконы» победили московское «Динамо» и прервали серию из трёх поражений

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало «Шанхайских Драконов». Победу в игре, проходившей на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва», одержали гости со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 4
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Попугаев (Спунер, Райлли) – 04:45 (5x5)     0:2 Лабанк (Куинни) – 14:41 (5x5)     0:3 Меркли (Рендулич, Куинни) – 24:26 (5x5)     1:3 Паталаха (Слепышев) – 49:06 (5x5)     1:4 Сюсиз (Фу) – 58:11 (en)    

На пятой минуте нападающий Никита Попугаев забил первый гол и вывел «драконов» вперёд. На 15-й минуте форвард Кевин Лабанк удвоил преимущество гостей. На 25-й минуте нападающий китайского клуба Ник Меркли забросил третью шайбу в ворота «Динамо». На 50-й минуте защитник бело-голубых Марио Паталаха сократил отставание. На 59-й минуте форвард Нейт Сюсиз забил четвёртый гол «драконов».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В следующем матче «Динамо» сыграет на выезде с казанским «Ак Барсом» 13 ноября, а «Шанхайские Драконы» встретятся с «Сочи» в гостях 15 ноября.

Материалы по теме
Алексей Кудашов объяснил причины поражения «Динамо» в матче с «Шанхаем»

Матчи на 11 ноября:

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 ноября 2025, вторник. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 ноября 2025, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android