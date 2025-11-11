Голкипер СКА выдал представление в Омске, а «Динамо» провалилось в игре с «Шанхаем».

«Торпедо» набрало сумасшедший ход, «Сибирь» тонет на дне таблицы. Итоги дня в КХЛ

10 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялись восемь встреч. Коротко подводим итоги матчей.

СКА с минимальным счётом обыграл «Авангард» в гостях, Иванов отразил 43 броска

В Омске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал СКА из Санкт-Петербурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «Джи-Драйв-Арена», одержали гости со счётом 1:0.

Единственную шайбу в матче на 19-й минуте забросил нападающий СКА Игнат Лутфуллин с передачи Никиты Недопёкина. Главным героем встречи стал голкипер армейского клуба Сергей Иванов, отразивший 43 броска и оформивший шат-аут.

«Авангард» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 24 матча, в которых набрал 31 очко, занимая третье место в турнирной таблице Восточной конференции. СКА с 26 очками после 24 встреч располагается на седьмой строчке Западной конференции.

«Лада» вырвала победу у «Салавата Юлаева», забросив две шайбы в концовке

В Уфе завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал тольяттинскую «Ладу». Победу в игре, проходившей на стадионе «Уфа-Арена», одержали гости со счётом 5:3.

На девятой минуте нападающий «Лады» Андрей Обидин забил первый гол. На 20-й минуте форвард Никита Михайлов удвоил преимущество гостей. В течение минуты нападающий «Салавата» Джек Родевальд сократил отставание. На 29-й минуте защитник хозяев Григорий Панин сравнял счёт.

На 31-й минуте защитник Мак Холлоуэлл вывел «Ладу» вперёд. На 50-й минуте форвард уфимцев Егор Сучков восстановил равенство в счёте. В концовке встречи тольяттинцы забросили две шайбы в ворота «Салавата», отличились Михайлов и Кирилл Жуков.

Как сообщила пресс-служба КХЛ, для тольяттинцев эта победа стала первой в Уфе за последние 16 лет.

«Торпедо» одержало шестую победу подряд в КХЛ, одолев «Локомотив»

В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимало ярославский «Локомотив». Победу в игре, проходившей на стадионе «Нагорный», одержали хозяева со счётом 2:1.

На первой минуте нападающий «Локомотива» Георгий Иванов забил первый гол. На восьмой минуте форвард «Торпедо» Сергей Гончарук сравнял счёт. На 43-й минуте нападающий Владислав Фирстов вывел хозяев вперёд и установил окончательный счёт — 2:1.

«Торпедо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло 27 матчей, в которых набрало 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» с 36 очками после 25 встреч располагается на первой строчке Запада.

Минское «Динамо» уверенно обыграло «Сочи» в домашнем матче

В Минске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало «Сочи». Победу в игре, проходившей на стадионе «Минск-Арена», одержали хозяева со счётом 5:2.

На седьмой минуте нападающий «Динамо» Сэм Энас забил первый гол. На 28-й минуте форвард «Сочи» Рафаэль Бикмуллин сравнял счёт. На 30-й минуте нападающий Никита Пышкайло вывел минчан вперёд. На 39-й минуте защитник Джош Брук забросил третью шайбу в ворота гостей.

На 50-й минуте форвард «Сочи» Макс Эллис сократил отставание. На 54-й минуте форвард Алекс Лимож забил четвёртый гол хозяев. В концовке встречи нападающий минчан Илья Усов установил окончательный счёт — 5:2.

«Спартак» уверенно обыграл «Сибирь» в матче с девятью шайбами

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный «Спартак» принимал «Сибирь» из Новосибирска. Победу в игре, проходившей на стадионе «Мегаспорт», одержали хозяева со счётом 6:3.

В составе «Спартака» отличились Нэйтан Тодд, Михаил Мальцев (дважды), Егор Филин (дважды) и Никита Коростелёв. За «Сибирь» заброшенными шайбами отметились Вячеслав Лещенко, Скотт Уилсон и Владислав Кара.

В следующем матче «Спартак» примет ярославский «Локомотив», а «Сибирь» сыграет с минским «Динамо» на выезде. Обе встречи состоятся 12 ноября.

«Спартак» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 24 матча, в которых набрал 29 очков, и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» с 17 очками после 24 встреч располагается на 11-й строчке Восточной конференции.

Дубль Яшкина помог «Ак Барсу» победить «Нефтехимик»

В Нижнекамске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Нефтехимик» принимал казанский «Ак Барс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Нефтехим-Арена», одержали гости со счётом 4:1.

В составе победителей отличились Михаил Фисенко, Григорий Денисенко и Дмитрий Яшкин (дважды). Единственную шайбу «Нефтехимика» на свой счёт записал Лука Профака.

В следующем матче «Нефтехимик» примет ЦСКА 14 ноября, а днём ранее «Ак Барс» дома сыграет с московским «Динамо».

«Нефтехимик» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 26 матчей, в которых набрал 29 очков, и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» с 34 очками после 25 встреч располагается на второй строчке Востока.

ЦСКА одержал сухую победу над «Северсталью», Гамзин оформил второй шат-аут кряду

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный ЦСКА принимал «Северсталь» из Череповца. Победу в игре, проходившей на стадионе «ЦСКА-Арена», одержали хозяева со счётом 2:0.

На 19-й минуте нападающий Павел Карнаухов забил первый гол и вывел ЦСКА вперёд. На 52-й минуте форвард Тахир Мингачёв удвоил преимущество армейцев и установил окончательный счёт — 2:0. Голкипер хозяев Дмитрий Гамзин оформил второй шат-аут подряд.

В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет с «Нефтехимиком», а «Северсталь» встретится со «Спартаком» в Москве. Обе игры состоятся 14 ноября.

ЦСКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 24 матчей, в которых набрал 24 очка, и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» с 32 очками после 24 встреч располагается на четвёртой строчке Запада.

«Шанхайские Драконы» победили московское «Динамо» и прервали серию из трёх поражений

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало «Шанхайских Драконов». Победу в игре, проходившей на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва», одержали гости со счётом 4:1.

На пятой минуте нападающий Никита Попугаев забил первый гол и вывел «драконов» вперёд. На 15-й минуте форвард Кевин Лабанк удвоил преимущество гостей. На 25-й минуте нападающий китайского клуба Ник Меркли забросил третью шайбу в ворота «Динамо». На 50-й минуте защитник бело-голубых Марио Паталаха сократил отставание. На 59-й минуте форвард Нейт Сюсиз забил четвёртый гол «драконов».

В следующем матче «Динамо» сыграет на выезде с казанским «Ак Барсом» 13 ноября, а «Шанхайские Драконы» встретятся с «Сочи» в гостях 15 ноября.

Матчи на 11 ноября:

