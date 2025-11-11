Новый имидж работает! Панарин оформил дубль, а «Рейнджерс» наконец-то победили дома

«Копы» испытывали проблемы, но у «Нэшвилла» всё ещё хуже.

Нынешний сезон для Артемия Панарина складывается крайне непросто: российскому нападающему «Рейнджерс» не удаётся стабильно демонстрировать прежнюю результативность, при этом вокруг него постоянно ходят слухи о возможном скором переезде из Нью-Йорка – летом следующего года или даже раньше.

Ситуацию для Артемия усугубляет общее положение «синерубашечников» – в контрактный год форварда «копы» под руководством двукратного обладателя Кубка Стэнли Майка Салливана совсем не радуют собственных болельщиков.

Если в гостевых матчах нью-йоркцам каким-нибудь образом удавалось одерживать победы, то в «Мэдисон Сквер Гарден» они не то что выиграть не могли – забивали с огромным трудом.

Касается это, естественно, и Панарина, который перед игрой с «Детройтом» пошёл на изменения в образе и постригся налысо. Меры сработали – в том матче Хлебушек оформил 1+2, а сами «рейнджеры» победили со счётом 4:1. Но то была гостевая игра – а вот через сутки команда Салливана при родных трибунах без шансов была разбита ближайшими соседями.

На счастье парней с Бродвея, у «Нэшвилла» дела ещё хуже – «хищники» провалили прошлый сезон, да и в этом начали не лучше. Всего 14 очков после 17 матчей и 14-е место на Западе с запасом в четыре очка от идущего последним «Калгари» – явно не то, на что рассчитывали в Теннесси.

Ещё и до визита в «Большое яблоко» «Предаторз» проиграли четыре матча подряд. А единственная победа за последние восемь игр была добыта как раз во встрече с «Флэймз». Если бы и такого соперника «Рейнджерс» не обыграли дома, вопросы к тренеру и команде были бы ещё серьёзнее. Хотя и без этого на Манхэттене явно не до шуток.

На первую попытку сегодняшних хозяев вырваться вперёд «Нэшвилл» отреагировал – после гола Мики Зибанеджада в середине первого периода команде Брюнетта потребовалось чуть меньше шести минут, чтобы отыграться в большинстве. Но гол Владислава Гаврикова в раздевалку, кажется, прибил «хищников».

Сразу же после перерыва Филип Форсберг совершил нарушение, за которое «Предаторз» наказал Алекси Лафреньер, а ещё через несколько минут своё слово сказал и Артемий Панарин – с передачи всё того же канадца.

«Нэшвилл» посыпался окончательно и за 10 секунд до второго перерыва пропустил и пятую шайбу. Это, очевидно, был не день Юусе Сароса, который с 12 бросков в створ умудрился совершить всего семь сейвов – поэтому на третий период команду вывел его соотечественник Юстус Аннунен.

Панарин позаботился, чтобы и он не ушёл с площадки «сухим» – во второй половине периода Мэттью Вуд оформил дубль, снова отличившись в большинстве, однако Артемий моментально вернул «Рейнджерс» преимущество в четыре шайбы, также забросив во второй раз в матче.

Вуд разошёлся и под занавес встречи оформил хет-трик, что сделало первый гол российского нападающего победным.

6:3 – «Рейнджерс» с восьмой попытки одержали первую победу дома под руководством Майка Салливана, а Панарин прокомментировал её вот так: «Теперь мы наконец-то обрели уверенность. Как будто с плеч свалился груз. Приятно видеть, что наши болельщики счастливы. Приятно наконец-то не слышать освистывания. Это хорошее чувство».