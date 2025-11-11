У «Авангарда» проблемы, а Ги Буше мощно критикуют. Нужны ли Омску глобальные перемены?

Вчера «Авангард» впервые за время работы в омском клубе Ги Буше не смог забросить ни одной шайбы в домашнем матче. И надо сказать, к этому шло. Проблемы с реализацией впервые дали о себе знать в недавних играх с «Автомобилистом», а сейчас полноценно проявляется уже вне зависимости от соперника. Много бросков – мало голов, и вот как апогей — домашняя встреча с командой, которая решила нетипично для себя сыграть откровенным вторым номером со всеми вытекающими, но преуспела в этом максимально.

Игорь Ларионов признал, что победил не по своим правилам: Ларионов — о победе СКА 1:0: порой ты действуешь вопреки тому, для чего играют в хоккей

Последние поражения и сильно просевшая результативность обрушивают волны критики на Ги Буше, что логично. Очень много вопросов к самим хоккеистам, умудряющимся порой запарывать действительно 100-процентные моменты и превращающим в Третьяков не самых выдающихся вратарей, однако за игроков и раскрытие их потенциала всегда отвечает главный тренер. Особенно в нынешнем «Авангарде», чей состав летом Буше определял лично. Александр Волков, Дмитрий Рашевский, Ансель Галимов, Михаил Котляревский демонстрируют чудовищную реализацию, но никто из них не появился в Омске без совета, а где-то и пожелания канадского специалиста. Впрочем, вопросы в плане качества действий в завершении атак есть и к омским нападающим более высокого уровня, и когда вся команда почему-то разучилась забивать, то, разумеется, за это несёт ответственность тренер.

Что же Буше делает не так? Сложно судить, не зная реальную картину на внутренней кухне «Авангарда». При этом осуждать канадца за тот стиль, который он проповедует, называть его тупым и прямолинейным – глупость. Буше – канадец, агрессивный навал, форчек, высокая бросковая активность и вертикальный хоккей у этой нации в крови. В Омске прекрасно осознавали, во что будет играть команда при Ги, более того, революцию с составом затевали именно под такую модель.

Ги Буше Фото: hawk.ru

Но и в целом, а что значит «тупой» хоккей? Вообще-то, это в принципе довольно простая игра, в которой так или иначе всё зависит от бросков и работы под воротами. Другие команды не забивают голы как-то иначе, посмотрите хайлайты любого матча – броски, подставления, рикошеты, добивания. Да, есть в КХЛ адепты комбинационной игры, но это больше про движение шайбы, а не про завершающую часть атак. При этом та же «Северсталь», где на горизонтальном хоккее стоит строгий акцент, стабильно заканчивает сезон в первом раунде плей-офф, а вот «Металлург», тоже радующий красивой игрой в регулярке, в главных матчах сезона перестраивается и действует от простого. Буше в «Авангарде» пытается ставить тот хоккей, который будет нужен в плей-офф, и не намерен делать отступления, лишь бы только его не называли примитивным и прямолинейным. Просто такой стиль, когда работает плохо или не лучшим образом, приводит к тому, что хоккей в исполнении команды смотрится тяжело, она как будто мучится, а соперник делает простые вещи для нейтрализации. В Омске, кстати, такое проходили с Бобом Хартли – нынешнему главному «Локомотива» предъявляли претензии и за упрямство, и за прямолинейность, и за излишнюю простоту. Но он стоял на своём и в итоге оказался прав.

При этом не хочется сравнивать Хартли с Буше, а уж тем более утверждать, что раз получилось у одного, то срастётся и у другого. Нет, таких гарантий нет. Речь скорее о том, что требовать от Ги изменений в тактическом плане наивно. Да и не нужно этого делать. Проблема «Авангарда» не в том, что команда играет в какой-то неправильный хоккей. Проблема в том, что в рамках стиля Буше омичам на текущем отрезке сезона не удаётся раскрывать свой потенциал.

И дело тут не только в реализации. Точнее, её резкое снижение – это следствие, а причины в другом. Тут и пошатнувшаяся психологическая уверенность хоккеистов, у которых резко перестали работать вещи, работавшие ещё месяц назад. И физическая просадка. Да, «Авангард» стал двигаться значительно хуже, чем в сентябре — первой половине октября, стало меньше силовой борьбы и высокого прессинга. Омичи не так сильно напрягают соперников в их зоне, не вынуждают их совершать ошибки, медленнее двигают шайбу, затягивают с бросками, часто попадая в блоки. «Авангарду» отчётливо не хватает энергии и динамики, чтобы его стиль работал, и оттого кажется, что соперники подстроились под «ястребов» и полностью изучили их стиль. Однако я уверен, что, когда/если Буше удастся вернуть эти компоненты, Омск снова превратится в одну из самых забивающих команд КХЛ.

Игроки «Авангарда» Фото: hawk.ru

Вернуть физику и вместе с ней нужную энергию и страсть «Авангард» может несколькими способами. Во-первых, вернутся травмированные, и если все будут здоровы, то появится ротация, Буше сможет рассчитывать на 15 нападающих (если считать Павла Леуку игроком основы). Во-вторых, как ни банально, помогут победы, особенно если удастся повыигрывать с хорошим количеством голов. Уверенность и «горячность» клюшек как быстро исчезают, так и быстро возвращаются.

Если же кризис затянется, то тогда, конечно, нужны будут какие-то хирургические меры, а зная решительный характер босса «Авангарда» Евгения Кожевникова, за ними дело не постоит. Думаю, позиции самого Буше вряд ли пошатнутся, в любом случае смена тренера – крайняя мера. До неё обычно пробуют что-то поменять в тренерском штабе и/или поработать над обменами. В Омске уже сейчас наверняка появляются вопросы к некоторым хоккеистам, на которых сделали ставку летом, и если ничего не изменится на льду, то могут начаться движения в кабинетах менеджеров.

Алексей Сопин, генеральный менеджер «Авангарда» Фото: hawk.ru

Наконец, если говорить глобально, то прямо сейчас никакого кризиса у «Авангарда» и нет. Спад, игровые шероховатости, не более того. Через такое в нынешнем сезоне уже проходили многие команды, хоть каждая и со своими нюансами. Самое же важное для «ястребов», чтобы в такой ситуации команда продолжала верить в идеи тренера. Потому что проблемы с реализацией преодолеть легко, а вот потенциальная потеря Буше коллектива – совсем другое дело. Впрочем, вероятность этого, как мне кажется, невысокая, так как все хоккеисты нынешнего состава «Авангарда» либо подбирались под Ги, либо были оставлены с его согласия, а летом получили конкретные инструкции, как и во что будет играть омский клуб.