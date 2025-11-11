Новый шедевр Макдэвида! Положил крутейший гол и поднял «Эдмонтон» на мощный камбэк

Несколько дней назад «Эдмонтон Ойлерз» на домашнем льду потерпел одно из самых унизительных поражений за всю историю канадского клуба. Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль и Ко «сгорели» Натану Маккиннону и его партнёрам из «Колорадо Эвеланш» – 1:9. Поражение на своей арене с разницей в восемь шайб стало для «нефтяников» первым с января 2009 года (тогда они были разгромлены «Баффало Сэйбрз» – 2:10).

«Мы все выглядели вялыми, и я как лидер в том числе. Возможно, не хватило энергии и эмоций. Нам нужно найти способ вернуть их в нашу игру. Мы говорим о том, что каждый должен внести свой вклад. Даже если кому-то несвойственно действовать в агрессивном стиле, всё равно нужно стараться», – говорил Макдэвид после поражения от «лавин».

Спустя двое суток команда Криса Ноблоха должна была реабилитироваться за унижение от «Эвеланш» в ещё одном домашнем матче. На сей раз в гости к «нефтяникам» приехал «Коламбус Блю Джекетс». За несколько часов до начала встречи из стана американского клуба пришла информация, что некоторые хоккеисты «Блю Джекетс» столкнулись с вирусным заболеванием. Несколько форвардов «Коламбуса» не приняли участие в утренней раскатке, а главный тренер команды Дин Эвасон ушёл от ответа на вопрос, каким будет состав на игру.

Однако по первым двум периодам матча было решительно непонятно, кому из команд необходимо отмазываться за 1:9, а кто здесь испытывает проблемы со здоровьем. После 40 минут встречи «Эдмонтон» уступал в две шайбы (1:3) и находился в одном периоде от четвёртого поражения подряд. В такой ситуации на первый план обязаны выходить главные звёзды клуба. И именно Макдэвид на самом старте третьего периода своим примером и показал, как это нужно делать.

97-й номер «Ойлерз» получил передачу от Маттиаса Экхольма и пошёл за одним из самых красивых голов нынешнего сезона НХЛ. Канадский форвард в соло затащил шайбу в чужую зону, вертушкой убрал со своего пути защитника гостей Дентона Матейчука, который не даже сумел удержаться на ногах и упал на лёд, после чего броском с неудобной руки поразил цель, застав врасплох Джета Гривза.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Спустя несколько минут «Коламбус» сумел восстановить преимущество в две шайбы. Голевой передачей отметился Кирилл Марченко. Кстати, в общей сложности российские игроки «Блю Джекетс» сегодня набрали два очка, ведь автором первого гола гостей стал защитник Иван Проворов.

Но Макдэвида сегодня было уже не остановить. В середине периода Коннор оформил дубль, второй раз в нынешнем сезоне сумев забросить две шайбы в одной встрече. Следом защитник хозяев Джейк Уолман перевёл встречу в овертайм, также оформив дубль. Упустить победу для «Коламбуса» было особенно обидно, ведь в этот момент они играли в большинстве. В штрафном боксе находился Джейк Рословик, но вместо того, чтобы спокойно довести игру до нужного результата, «мундиры» пропустили.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Уолман стал первым игроком в истории «нефтяников», кто сравнял счёт на заключительной минуте третьего периода в меньшинстве. Последним игроком в НХЛ с таким достижением был Владимир Тарасенко, который в 2022 году, играя за «Сент-Луис Блюз», сравнял счёт в меньшинстве в концовке игры с «Эдмонтон Ойлерз» (3:4 ОТ).

В овертайме сам Рословик как раз и принёс победу «Эдмонтону», но после матча все в первую очередь говорили о Макдэвиде. «Коннор не дал проиграть нам сегодня вечером. Он был настолько сосредоточен на выполнении своей работы. Я видел, как он оказался на высоте и выдал несколько потрясающих моментов. Не скажу, что это была лучшая игра в его исполнении, что я видел. Но в сложившихся обстоятельствах он сделал то, что нужно. Просто потому, что он был полон решимости выполнить свою работу», – прокомментировал главный тренер «Ойлерз» влияние Коннора на камбэк его команды.

В итоге Макдэвид (2+0), Уолмэн (2+1) и Рословик (1+1), стали главными звёздами матча. «Эдмонтон» отыгрался с 2:4 и одержал действительно волевую победу, прервав трёхматчевую серию поражений. Впрочем, эта победа всё равно не помогла «нефтяникам» вернуться в зону плей-офф. С 18 очками в 17 играх команда Ноблоха идёт на 10-м месте в Западной конференции