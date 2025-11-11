Кого уволят первым в НХЛ? 3 главных кандидата на тренерскую отставку

Их команды застряли в полупозиции и пока не могут выбраться из неё.

Срок жизни главного тренера в НХЛ сейчас упал до рекордно низких значений. Только немногие заслуженные ветераны типа Джона Купера и Джареда Беднара могут чувствовать себя в полной безопасности. Впрочем, большинство тренеров пока могут не беспокоиться об отставке по одной простой причине: их назначили совсем недавно, и вряд ли отставка случится спустя год-полтора после их прихода.

Впрочем, под кем-то место уже подгорает. В этом списке не будет Линди Раффа, который работает в условиях эпидемии травм, не будет любителя нейросетей Райана Хаски: всё-таки «Калгари» уже фактически декларирует перестройку. А вот какие тренеры прямо сейчас могут чувствовать себя очень неуютно:

Джим Хиллер, «Лос-Анджелес» (7-5-4)

Джим Хиллер Фото: Gene J. Puskar/AP Photo/ТАСС

Хиллер к своим 54 никогда не работал главным тренером команды НХЛ, однако считался топовым по меркам лиги ассистентом. Хиллер пришёл работать в «Детройт» при Майке Бэбкоке, ушёл вместе с ним в «Торонто», и трижды спецбригада большинства под его руководством становилась второй в НХЛ. Приход опытного помощника в «Лос-Анджелес» в 2022-м тоже помог изменить ситуацию: реализация лишнего у «королей» за год поднялась с 27-го на четвёртое место в лиге.

Главным тренером Хиллер стал внезапно: в феврале 2024-го клуб уволил его шефа Тодда Маклеллана на фоне игрового кризиса и явных трений в раздевалке, когда Дрю Даути открыто критиковал партнёров. С новым-старым тренером команда дошла до плей-офф, где в третий раз подряд уступила «Эдмонтону», а помощник избавился от приставки «и. о.». И в прошлом сезоне «короли» набрали 105 очков в сезоне: сложно поверить, но это лучший (наряду с чемпионатом-1974/1975) регулярный чемпионат в истории клуба.

Правда, в плей-офф все опять было знакомым до скрежета зубовного: снова «Эдмонтон», снова вылет в первом раунде. Множество ругательств досталось именно на долю Хиллера, и логично. Всю серию повторялся один и тот же сценарий: «Лос-Анджелес» лучше в первые 40 минут, а потом «Эдмонтон» пробуждается и побеждает. Критики справедливо связывали это с узкой ротацией: Хиллер фактически играл в три звена и в две пары защитников, четвёртое звено получало четыре-пять минут за матч, что для НХЛ образца 2025-го неслыханно.

Ну а летом в команде сменился менеджмент, генеральным менеджером стал Кен Холланд. Ему не удалось сохранить в команде Владислава Гаврикова, выиграть борьбу за Митча Марнера, зато деньги были потрачены на множество средних ветеранов. Клуб, который и так засасывало в пучину посредственности, стал ещё более средним — хотя менеджмент явно уверен, что команду усилил.

«Кингз» прямо сейчас почти по всем показателям идут ниже среднего в НХЛ. Пока это помогает держаться недалеко от зоны плей-офф (в том числе и благодаря очкам за поражения в овертайме). Однако в случае чего первым на выход отправится именно Хиллер — хотя бы из-за того, что это назначенец прежнего генерального менеджера, обычно этот факт сильно влияет на безопасность позиции.

Эндрю Брюнетт, «Нэшвилл» (5-8-4)

Эндрю Брюнетт Фото: Jeff Chiu/AP Photo/ТАСС

«Нэшвилл», казалось бы, шёл к аккуратной перестройке состава. Однако Барри Тротц, который сменил тренерскую скамейку на менеджерскую ложу с напитками, решил банковать по крупному, пока в строю находятся Роман Йози, Филип Форсберг и Юусе Сарос. Это сейчас можно говорить, что «Нэшвилл» подписал «пенсионеров», а на момент подписания болельщики «молний» бушевали из-за отказа от Стивена Стэмкоса, а Джонатан Маршессо за год до трансфера в «Предаторз» стал лучшим игроком плей-офф.

Однако почти все звёздные подписания «Предз» себя показали грустно. Особенно это проявилось в случае со Стэмкосом: конечно, возраст — это фактор, но он не мог проявиться так резко за одно межсезонье. Показательная статистика: в «Тампе» Стивен стабильно наносил 230-240 бросков за полный сезон, а в «Нэшвилле» показатель упал до 174. После 18 игр этого сезона у Стэмкоса 4 (3+1) очка и худший процент реализации бросков в карьере.

Ещё один показатель фрустрации игроков — слова Райана О’Райлли. РОР начал сезон не так плохо (13 очков в 18 матчах), однако жёстко раскритиковал самого себя. «Я первый центр команды, но постоянно теряю шайбу, не могу сделать точный пас на два метра, даже если это спасло бы мою жизнь. Если я буду играть так слабо, мы не добьёмся успеха. В последних встречах я делал ошибки, которые раньше не допускал, и у меня нет ответа», — сказал О’Райлли, заявив про «фрустрацию».

В общем, план «успеть выиграть с прежними звёздами в составе» пока проваливается. И ладно бы «Нэшвилл» только забивал мало, так ещё и растерял свою защитную идентичность: команда идёт на четвёртом с конца месте по пропущенным шайбам. Чтобы жизнь болельщикам мёдом не казалась, Йози выбыл на несколько недель. «Предаторз» выиграли лишь пять матчей из 17: неудивительно с учётом того, что их состав больше напоминает хаотичную мешанину без особой структуры.

В этом нет вины Брюнетта — но менеджеры редко увольняют самих себя за свои ошибки. Инсайдеры сообщают, что Тротц пока не планирует устраивать распродажу и хочет посмотреть, сможет ли команда исправить ситуацию. До дедлайна ещё достаточно времени, и, если ситуация не выправится, вряд ли генеральный менеджер будет сентиментальным по отношению к первому в истории капитану «Нэшвилла».

Джон Хайнс, «Миннесота» (7-7-3)

Джон Хайнс Фото: LM Otero/AP Photo/ТАСС

«Дикари» в последних играх смотрятся лучше, чем на старте сезона: четыре победы в пяти матчах. Однако даже такой отрезок позволяет команде набирать только 50% очков за 17 игр: для плей-офф этого явно мало даже с учётом большого дисбаланса команд Запада. При этом «Миннесота» ещё и играет в более сильном Центральном дивизионе, календарь у неё сложнее.

Назначение Хайнса в «Миннесоту» изначально казалось спорным. Прямо об этом не говорилось, но можно было прочитать мотив такого решения: Хайнс и генменеджер «Миннесоты» Билл Герин пересекались, когда работали в системе «Питтсбурга». Конечно, вряд ли это было единственной причиной, однако очень часто в НХЛ ценят лояльность и старые знакомства выше профессионализма. Хайнс сменил Дина Эвасона, от вертикального хоккея которого команда как будто устала.

Однако Хайнс никогда в своей карьере не проходил первый раунд и не изобретал красивый хоккей. Конечно, он работал не в самых сильных «Нью-Джерси» (когда Хишир и Хьюз были зелёными) и проходившем свой пик «Нэшвилле», однако и на качественно иной уровень он эти клубы не выводил. А другой уровень как раз был нужен «Миннесоте», которая застряла в полупозиции уже достаточно давно.

И «Миннесота» в первом полном сезона Хайнса вышла в плей-офф — но не стоит недооценивать влияние Кирилла Капризова, который пропустил половину сезона, но даже так успел набрать 56 очков. Простая статистика: если посчитать матчи, которые клуб провёл без Кирилла, то за 41 игру «дикари» набрали 45 очков — для попадания в плей-офф этого явно недостаточно. В плей-офф «Миннесоте» частично не повезло с офсайдом Густава Нюквиста в момент, когда при 2:2 в матче и 2-2 в серии неаккуратная игра шведа отменила потенциально ключевой гол.

Возвращение в состав Матса Цукарелло в состав и возрождение его связки с Капризовым помогло сбалансировать состав и создать три на бумаге хороших тройки. Молодёжь «дикарей» тоже прибавляет — однако в случае нового спада позиции Ханйса выглядят крайне уязвимыми.