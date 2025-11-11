Яркое 12 ноября: Дёмин в НБА, «СЮ» — СКА и «Миннесота» — «Сан-Хосе» в хоккее, а ещё Единая лига, Евролига и волейбол! Не пропустите!

Топ-события среды: Россия против Перу, Овечкин в НХЛ, «Спартак» — «Локо» в КХЛ и баскетбол

🏒 3:00: «Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: сможет ли Овечкин забить четвёртый гол в сезоне?

«Вашингтон» за последние семь матчей одержал лишь одну победу и выпал за пределы зоны плей-офф. У капитана «столичных» дела также идут не лучшим образом. Александр Овечкин за 15 матчей забил всего три гола, а за эти семь встреч отличился лишь однажды. Впереди важный матч с «Каролиной», которая одержала четыре победы подряд и поднялась на второе место на Востоке. Смогут ли Овечкин и компания что-то противопоставить такому сопернику?

🏀 3:30: «Бруклин Нетс» — «Торонто Рэпторс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: хороший шанс для второй победы Дёмина

«Бруклин» находится в числе худших команд Восточной конференции. Команда Егора Дёмина выиграла лишь один матч из 10 после старта сезона. Правда, дела у «Индианы» и «Вашингтона» ненамного лучше. «Сети» с россиянином в составе имеют не самые плохие шансы победить «Торонто», но удастся ли?

🏀 4:00: «Оклахома-Сити Тандер» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: как Карри проявит себя против чемпионов?

Времена, когда Карри, Грин и другие игроки «Голден Стэйт» брали чемпионства, уже давно позади. Теперь настало время «Оклахомы», которая после победы в чемпионате стала выглядеть ещё убедительнее в новом сезоне. Есть ли ещё порох в пороховницах у Стефена и компании?

🏒 4:00: «Миннесота Уайлд» — «Сан-Хосе Шаркс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: поможет ли Капризов «дикарям» вернуться в зону плей-офф?

«Миннесота» слабо начала сезон, сейчас команда занимает 12-е место на Западе. В последнее время дела «Уайлд» налаживаются: в последних пяти матчах они одержали четыре победы. Да и у Кирилла Капризова уже 22 (10+12) очка на счету. Просто, однако, «Миннесоте» не будет. В этом сезоне «Сан-Хосе» начинает постепенно выкарабкиваться со дна, команда имеет равное количество очков с «дикарями»! Так что это будет встреча за четыре очка.

🏐 15:00: «Локомотив» — «Белогорье», мужская Суперлига, 6-й тур

Интрига: что покажут белгородцы без диагонального?

Матч двух команд, которые претендуют на медали. Новосибирцы идут без поражений, но реальная проверка была только одна, и то во встрече с командой, которая всё же пока не входит в число топ-клубов. Белгородцы же уже успели потерять тренера Георге Крецу и диагонального Мохамеда Аль Хачдади, который пропустит три недели из-за повреждения. Смогут ли они дать бой хозяевам?

🏐 15:30: «Енисей» — «Зенит» Санкт-Петербург, мужская Суперлига, 6-й тур

Интрига: каким составом сыграет Алекно?

Петербуржцы идут без поражений, но пока Владимир Алекно не может дать передышку основным игрокам. Как только выпускает резервистов, начинаются проблемы и приходится возвращать основу. Красноярцы на старте выглядят солидно, дают бой лидерам и берут свои очки в матчах с себе равными и теми, кто слабее. Смогут ли зацепиться в игре с клубом из Северной столицы?

🏒 17:00: «Салават Юлаев» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто вернётся в зону плей-офф?

Обе команды столкнулись с большими проблемами на старте сезона, однако у каждой были свои нюансы. Тем не менее на данный момент и «Салават», и СКА занимают девятые места в своих конференциях. Армейцы уступают ЦСКА по дополнительным показателям, а уфимцы отстают от «Барыса» на одно очко. Каждая из команд в случае победы имеет хорошие шансы вернуться в топ-8, так что никто не будет отпускать нужный результат так легко.

🏒 17:00: «Металлург» Магнитогорск — «Лада», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: совершат ли тольяттинцы сенсацию?

«Металлург» по-прежнему выглядит мощной машиной, которую практически невозможно остановить. Магнитогорцы с отрывом лидируют в КХЛ и намерены продолжить свою победную серию, которая насчитывает уже четыре матча. «Лада» же выиграла три из последних четырёх встреч и, кажется, постепенно находит свет в конце тоннеля. Тольяттинцы явно не намерены сбавлять ход.

🏒 19:30: «Спартак» — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: возьмёт ли «Спартак» реванш за недавнее поражение?

Команды уже встречались неделей ранее, и тогда победа осталась за «Локомотивом». Ярославцы, лидирующие на Западе, к началу третьего периода громили «Спартак», но москвичи собрались и немного скрасили неудачный результат. Тем не менее они наверняка хотят взять реванш за то поражение. Тем более сейчас красно-белые занимают лишь шестое место в конференции и только на три очка опережают идущий восьмым ЦСКА. Победа для «Спартака» крайне необходима.

🏀 19:30: «Зенит» — МБА-МАИ, регулярный чемпионат Единой лиги

Интрига: сине-бело-голубые вернутся на победную тропу?

«Зенит» сперва очень неожиданно проиграл «Енисею», а затем уступил «Локомотиву-Кубань» в принципиальном матче. МБА-МАИ тоже не порадовала своих болельщиков — неудача настигла московский клуб в игре с «Пари НН». Обеим командам необходимо исправляться за последние результаты, кому удастся показать характер?

🏀 20:00: «Локомотив-Кубань» — «Бетсити Парма», регулярный чемпионат Единой лиги

Интрига: «Локо» помнит результаты прошлого сезона?

Команды разделяет одно очко в турнирной таблице — «Локо» занимает четвёртое место, а «Парма» — пятое. Краснодарцы в последнее время на ходу, а пермяки сдали по сравнению с началом сезона. В прошлом чемпионате представитель «большой четвёрки» лишь раз обыграл своего визави в регулярке. Удастся ли начать новую главу с победы?

⚽️ 20:00: Россия — Перу, товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: победная серия команды Карпина продлится?

Сборную России ждёт ещё одна товарищеская игра. На этот раз команда Валерия Карпина примет Перу. Ранее сборные ни разу не встречались. Тем интереснее открыть ещё одного соперника для себя! Сборная России сейчас идёт на потрясающем стрике из 22 матчей без поражений. Увеличится ли серия на ещё одну игру? Всё зависит только от нашей команды. Именно Россия — фаворит предстоящей встречи в Санкт-Петербурге.

🎦 🏀 22:30: «Бавария» — «Барселона», регулярный чемпионат Евролиги, 10-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: испанцы поквитаются с соперником?

«Барселона» и «Бавария» имеют одинаковое количество очков в нынешнем сезоне Евролиги — 14. Каталонцы за счёт дополнительных показателей занимают шестое место в таблице, а немцы — девятое. При этом клуб из Испании в прошлом сезоне дважды проиграл своему визави. Наверное, необходимо делать выводы. Ожидаем очень красочного атакующего баскетбола.

🎾 22:30*: Янник Синнер (Италия, 2) — Александр Зверев (Германия, 3), Итоговый чемпионат ATP, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сохранит ли Синнер интригу в битве за первое место по итогам года?

Карлос Алькарас выиграл уже два поединка на групповой стадии Итогового чемпионата ATP и находится в одной победе от гарантированного первого места в рейтинге по завершении всего сезона-2025. Это означает, что и у Янника Синнера больше не осталось права на ошибку. Он просто обязан теперь побеждать во всех поединках турнира, включая финал. Его следующим соперником будет Александр Зверев. Теннисисты провели уже девять поединков, и поначалу немец лидировал — 4-1, но последние четыре встречи остались за итальянцем, который уже вышел вперёд. В частности, Янник выиграл их недавний матч в полуфинале «Мастерса» в Париже с разгромным счётом — 6:0, 6:1. Победитель их 10-го поединка единолично возглавит группу на предварительном этапе Итогового-2025. У уступившего тоже сохранятся шансы на выход в плей-офф.