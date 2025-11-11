Могильный — официально в Зале славы, Кравцов мощно вернулся в Россию. Итоги дня в хоккее

ХК ЦСКА расторг контракт с вратарём Спенсером Мартином

ЦСКА расторг контракт с вратарём Спенсером Мартином, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

5 ноября 2025 года ЦСКА отправил 30-летнего Мартина в список отказов, откуда за 48 часов его мог забрать любой клуб лиги.

Отметим, что ЦСКА объявил о подписании контракта с Мартином 2 июля 2025 года. В текущем сезоне голкипер провёл за армейский клуб 14 матчей, в которых одержал пять побед с 90,5% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,69. Отметим, что на счету 30-летнего голкипера 66 матчей в НХЛ в составе «Колорадо Эвеланш», «Ванкувер Кэнакс», «Коламбус Блю Джекетс» и «Каролины Харрикейнз».

Александра Могильного ввели в Зал хоккейной славы в Торонто

Великий российский хоккеист Александр Могильный введён в Зал хоккейной славы в Торонто. Соответствующее мероприятие произошло этой ночью в Канаде.

Александр не смог присутствовать в Торонто лично, однако выступил с речью, которая транслировалась во время церемонии.

«Добрый вечер, дамы и господа. Рад приветствовать вас из прекрасного города Хабаровска, что на востоке России. Участвуя в этом захватывающем событии вместе с другими удостоенными, я переполнен благодарностью — не только за эту честь, но и за невероятный путь, который привёл меня сюда», — сказал Могильный по видеосвязи.

О введении 56-летнего Могильного в Зал хоккейной славы в Торонто стало известно 24 июня 2025 года. Он входил в число номинантов на включение в Зал славы с 2009 года.

Александр Могильный — олимпийский чемпион 1988 года, чемпион мира 1989 года, обладатель Кубка Стэнли 2000 года. На его счету более 1100 матчей и более 1100 очков в НХЛ, включая плей-офф, а также Кубок Стэнли и ряд великих достижений. Ему же принадлежит российский рекорд по количеству голов за сезон (после Могильного и Теэму Селянне никто и близко не подбирался к их результату в 76 шайб в регулярке-1992/1993) и до недавнего времени принадлежал национальный рекорд по количеству очков (127).

«Многовато мне выписали». Дронов — о дисквалификации за толчок линейного арбитра

Защитник «Трактора» Григорий Дронов прокомментировал свою пятиматчевую дисквалификацию за толчок линейного арбитра во встрече с «Автомобилистом» (3:5).

«Побежал за шайбой в стык с игроком, и в этот момент судья смотрел в игру. Конечно, я не шёл убивать судью, я играл по шайбе, хотелось до конца добороться в моменте. Многовато мне выписали за этот момент. Злого умысла у меня точно не было. Приму это к сведению, буду учиться на своих ошибках. Надеюсь, также укажут на ошибки судей. Хотелось бы, чтобы спросили мою точку зрения перед тем, как выставлять большой штраф, дисквалификацию, чтобы мы пришли к общему знаменателю. Я понимаю, что я в виноват, но не в такой степени, в которой мне это выписали», — приводит слова Дронова пресс-служба «Трактора».

Нападающий «Трактора» Кравцов забросил шайбу в дебютной игре за челябинский клуб в сезоне

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов забил в первом матче после возвращения в челябинский клуб. Форвард отличился на третьей минуте первого периода матча с «Амуром».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Кравцов сыграл в двух предсезонных встречах «Ванкувер Кэнакс», где очков не набрал. В прошедшем сезоне 25-летний Кравцов провёл 85 матчей за челябинский «Трактор» (с учётом плей-офф) и набрал 65 (33+32) очков.

Гол и передача Кравцова помогли «Трактору» победить в овертайме «Амур»

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и челябинским «Трактор». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

На третьей минуте первого периода Виталий Кравцов с передач Андрея Светлакова и Григория Дронова открыл счёт во встрече. На 15-й минуте периода Евгений Свечников с передач Олега Ли и Алекса Гальченюка восстановил равенство в счёте. Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб. В овертайме победу гостям принёс Григорий Дронов. Передачу защитнику отдал Виталий Кравцов.

В следующей игре «Амур» встретится «Адмиралом» дома 16 ноября. «Трактор» 13 ноября сыграет с «Авангардом» в Омске.

«Автомобилист» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив в гостях «Адмиралу»

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

На 16-й минуте первого периода Даниил Гутик открыл счёт во встрече. На седьмой минуте третьего периода Никита Тертышный удвоил преимущество «Адмирала» в матче. На 11-й минуте периода Ярослав Бусыгин забросил шайбу в составе гостей. Менее чем через минуту Никита Сошников сделал счёт 3:1 в пользу хозяев. На 17-й минуте периода Максим Денежкин сократил отставание гостей до минимума. В конце игры Кайл Олсон установил окончательный счёт во встрече, поразив пустые ворота.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» встретится «Амуром» в гостях 16 ноября. «Автомобилист» в этот же день сыграет с «Трактором» в Челябинске.

Морозов: Овечкин разойдётся и проведёт такой же результативный сезон, как и предыдущий

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин способен провести нынешний сезон не хуже, чем прошлый. Текущий сезон является для Овечкина 21-м в карьере в Национальной хоккейной лиге. Нападающий на старте нынешнего регулярного чемпионата в 14 матчах забросил три шайбы и сделал семь результативных передач.

«У Александра уже бывали непростые старты — не слишком яркие, но затем он всегда набирал форму и уверенность, заряжался эмоциями и показывал свой уровень. Он работает на команду и приносит ей пользу. Думаю, скоро он разойдётся и проведёт такой же результативный сезон, как и предыдущий», — цитирует Морозова «РИА Новости».

В прошлом сезоне Овечкин забил 44 гола и отдал 29 передач в 65 матчах. Россиянин является рекордсменом лиги по количеству голов в регулярных чемпионатах, в его активе 900 заброшенных шайб в 1504 матчах.

Либор Шулак установил клубный рекорд «Адмирала» по очкам в КХЛ

Чешский защитник «Адмирала» Либор Шулак стал лучшим бомбардиром в истории команды в КХЛ.

В ходе матча регулярного чемпионата с «Автомобилистом» во Владивостоке игрок обороны набрал три очка и побил клубный рекорд. Как сообщает пресс-служба КХЛ, Шулак набрал 126-е, 127-е и 128-е очко в КХЛ и установил новый клубный рекорд «Адмирала». Предыдущим рекордсменом был Александр Горшков, набравший 125 очков в Континентальной хоккейной лиге за дальневосточную команду.