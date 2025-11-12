Противостояние Овечкина с Кросби — в прошлом. В НХЛ появляется новое крутое соперничество

Бедард и Селебрини готовы сменить Ови и Сида, а попутно ещё и вернуть свои бедовые клубы в плей-офф.

Конкуренция — неотъемлемая часть спорта. Команды соревнуются друг с другом, борясь за кубки и медали, а игроки — за место в составе и личные награды.

Однако в спорте существуют и иные виды противостояний — те, что даже важнее кубков и медалей.

Это противостояния, которые позволяют тому или иному виду спорта цвести и становиться популярнее.

Ещё совсем недавно футбольный мир оказался поделён на два конкретных лагеря — за Лео Месси и за Криштиану Роналду. Их противостояние тянуло вверх не только Ла Лигу, но и весь футбол. То же самое можно сказать и о «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы и «Ливерпуле» Юргена Клоппа.

В хоккее такие противостояния тоже есть, и здесь они, возможно, даже важнее.

В последние несколько десятилетий главная хоккейная битва разворачивалась между Александром Овечкиным и Сидни Кросби — двумя главными талантами поколения, которые росли в совершенно разных условиях, в совершенно разных системах, однако пришли в лигу в одно время и взяли на себя крайне важную миссию.

Им пришлось спасать НХЛ.

20 лет назад, в сезоне-2005/2006, Национальная хоккейная лига возвращалась в игру после года простоя из-за локаута. Многие звёзды уже покинули НХЛ, а новые ещё не зажглись в полной мере. Лиге нужно было как-то вернуть внимание зрителей. Нужно было вернуть людей на трибуны.

И лига нашла своё спасение в лице Ови и Сида. Битва двух первых номеров последних драфтов, двух безгранично талантливых юнцов, на чьи плечи легла непростая участь — поднять свои команды со дна, двух безусловных звёзд клубов-соперников по конференции и дивизиону — и двух представителей главных хоккейных систем в мире.

НХЛ заполучила противостояние, в котором сплелось так много смыслов, что проигнорировать его было просто невозможно. Эта битва многие годы — нет, даже не так — более двух десятилетий завлекала болельщиков на стадионы, заставляла включать телевизоры не только фанатов «Кэпиталз» и «Пингвинз» — и не только в Америке.

Матчи «Вашингтона» и «Питтсбурга» и по сей собирают аншлаги, хотя Овечкину уже 40, а Кросби — 38.

Это противостояние, вышедшее за пределы двух городов и распространившееся на весь спортивный мир, спасло сразу два хоккейных центра — и даже больше: оно спасло всю лигу.

Сколько за эти 20 лет было личных битв Ови и Сида! Матчи, в которых оба оформляли хет-трики, гонки за индивидуальными наградами — от «Колдера» до «Харта» и «Конн Смайта», частые попадания друг на друга в плей-офф и решающий фактор каждого из капитанов в тот или иной момент. А ведь были ещё и международные турниры, которые добавляли перчинки в их противостояние…

Александр Овечкин и Сидни Кросби Фото: Nick Wass/AP/ТАСС

Многое было. И на первых порах Овечкин и Кросби действительно воспринимали друг друга как главных соперников и конкурентов.

Сейчас, спустя 20 лет, их отношения потеплели. Может быть, теперь они даже могут назвать друг друга друзьями. Время не стоит на месте — хоть это противостояние и сохраняется, но оно уже не настолько яростное, как раньше. А скоро и вовсе подойдёт к концу.

Тем не менее только сейчас НХЛ находит новых спасителей.

Конечно, в последнее время лига видела разные противостояния. Чего только стоят регулярные «забеги» Коннора Макдэвида, Никиты Кучерова и Натана Маккиннона за очередным «Арт Россом». Тем не менее, несмотря на их регулярную конкуренцию в гонке лучших бомбардиров, эти противостояния лишены чего-то большего — того, что так объединяло и противопоставляло Овечкина и Кросби. Да, в рамках личных битв это всегда вызывало интерес, но никогда матчи «Эдмонтона» с «Тампой», или «Колорадо» с «Эдмонтоном», или «Тампы» с «Колорадо» не сопровождались таким же уровнем волнения и напряжения, какое царило во встречах между «Питтсбургом» и «Вашингтоном», Овечкина с Кросби.

Только сейчас в лиге появляются новые топ-конкуренты, которых можно столкнуть друг с другом и за счёт этого привлечь дополнительный интерес к хоккею.

А зовут этих будущих спасителей Коннор Бедард и Маклин Селебрини.

Их противостояние также отличается от того, что мы видели у Сида и Ови. Но и сходств в нём значительно больше, чем у иных конкурентов.

Оба — первые номера драфтов, прошедших один за другим.

Оба попали в команды, находившиеся в глубоком кризисе и нуждавшиеся в звезде, которая поведёт франшизу за собой, станет её лицом.

Причём, что удивительно, и уровень клубов довольно сопоставим.

Так, «Чикаго», как и «Питтсбург», ещё совсем недавно, буквально десятилетие назад, брал несколько Кубков Стэнли, а команду тащили два топовейших форварда, две звезды лиги — Патрик Кейн и Джонатан Тэйвз — по аналогии с Марио Лемье и Яромиром Ягром. И теперь задача вернуть клуб на вершину ложится на плечи юной звезды.

А вот «Сан-Хосе» будто бы повторяет судьбу «Вашингтона». Высшее достижение клуба — финал Кубка Стэнли, который случился чуть менее чем за 10 лет до прихода главного таланта. У франшизы были свои звёзды, но те так и не сумели помочь ей познать вкус чемпионства и выйти на новый уровень. Яркие вспышки не сделали из неё топ-команду.

Кроме того, есть и небольшое клубное противостояние — и «акулы», и «чёрные ястребы» играют в Западной конференции, что создаёт дополнительную почву для соперничества. Сейчас уже сложно представить, но до появления Овечкина и Кросби «Вашингтон» и «Питтсбург» не считались настолько непримиримыми соперниками, хотя определённое «райвалри» между ними существовало.

В то же время ситуация Бедарда и Селебрини имеет важные отличия.

Прямо сейчас ни первый, ни второй не являются звёздами и лицами лиги. Они главные лишь в своих клубах. Так что им только предстоит выйти на новый уровень.

А ещё, пока Овечкин и Кросби в дебютном сезоне выбивали больше 100 очков — 106 (52+54) и 102 (39+63) соответственно, Бедард ограничился 61 (22+39) результативным действием в 68 матчах; Селебрини — 63 (25+38) в 70 встречах.

Первые сезоны для молодых звёзд современности вышли довольно смазанными. От них ждали совсем иных результатов.

Кроме этого, молодые канадцы дебютировали в лиге в разное время, что, возможно, отчасти и сказалось на их противостоянии — пока о нём говорят маловато. По крайней мере, в разы меньше, чем о соперничестве Ови и Сида, которых удалось противопоставить друг другу едва ли не в первый игровой день.

Коннор Бедард и Маклин Селебрини Фото: Getty Images

Коннор успел провести в лиге на год больше, но и тот вышел скомканным. Лидер «Чикаго» после 61 очка в сезоне-2023/2024 набрал всего лишь 67 (23+44) очков в 82 матчах в прошлой регулярке.

Ови и Сид, только выйдя на лёд, сразу начали разрывать НХЛ — а вот адаптация Бедарда и Селебрини затянулась.

Тем не менее в этом году парни, похоже, готовы сделать качественный рывок. Оба уже входят в топ-4 лучших бомбардиров чемпионата! Селебрини в 17 матчах набрал 26 (10+16) очков, Бедард — 25 (9+16) баллов в 16 встречах. Если они сохранят такой темп, то уже в этой регулярке выбьют свою первую сотню в карьере.

А ведь их результативные действия ещё и помогают командам. «Чикаго» уже забрался на шестое место на Западе, а «Сан-Хосе» ворвался в топ-8.

Этим парням понадобилось немного времени, чтобы привыкнуть к новым условиям, однако они уже начали доказывать, что их команды не ошиблись, сделав ставку на них.

Так что, вероятно, в ближайшие годы нас ждёт новое топовое противостояние в НХЛ. Оно не будет похоже на битву Овечкина и Кросби — талантов поколения, чья история во многом уникальна. Но соперничество Бедарда и Селебрини наверняка подарит лиге нечто, чего она ещё не видела.

