Овечкин начал погоню за 1000 голов в НХЛ? Вколотил в пустые, поставив победную точку

Диспозиция «Вашингтона» перед матчем с «Каролиной» была не самой радужной. Пьер-Люк Дюбуа перенёс операцию и вылетел на несколько месяцев, столичные» проиграли шесть из последних семи матчей, да и последние воспоминания от Роли у них не самые приятные – там они потерпели два поражения во втором раунде плей-офф этой весной (отдав в итоге серию в пяти матчах), и вообще не выигрывали с 2023 года.

И даже Александр Овечкин – вечный мотор команды – испытывает трудности на бомбардирском поприще. Но когда он набирает очки, «Вашингтон» практически всегда выигрывает в этом сезоне. Так получилось и сегодня.

В первом периоде «кэпс» уверенно контролировали игру, а четвёртое звено довольно быстро открыло счёт в матче. Ник Дауд выиграл борьбу за шайбу у борта, отдал передачу на Этана Франка, а тот нашёл Брэндона Дьюхейма на дальней штанге.

Ближе к перерыву всё тот же вездесущий Дауд снёс Фредерика Андерсена, спровоцировав массовую заварушку. Разбираться с обидчиком поехал и вратарь «Каролины». И даже Логан Томпсон не остался в стороне – он подкатил к синей линии, снял шлем, ловушку и блин и вступил в переговоры с Андерсеном.

Не первый раз в этом сезоне вратари «столичных» готовы пойти в рукопашную – в конце октября Чарли Линдгрен чуть не подрался с голкипером «Оттавы» Линусом Улльмарком. Но, как и тогда, до боя сегодня дело не дошло.

По итогам потасовки «столичные» остались в меньшинстве, а затем удалились ещё раз, и ещё, уже во втором периоде – но выстояли, после чего Овечкин вывел Дилана Строума один на один с Андерсеном, и тот сделал счёт 2:0.

«Каролина» вскоре отыграла одну шайбу, когда гости пропустили контратаку, да ещё их защитники запутались друг в друге, но в третьем периоде «Вашингтон» не только смог удержать победный счёт, но и забил ещё парочку.

Сначала Джейбоб Чикран реализовал большинство, от чего у игроков «кэпс», наверное, упала гора с плеч – игра «пять на четыре» в этом сезоне у них откровенно не идёт. А на последних секундах Овечкин оформил свой 901-й гол в НХЛ, поставив точку в пустые ворота.

Начал погоню за 1000? Если так, то символично, что он сделал это на арене, на которой 20 лет назад его задрафтовали под общим первым номером. Никаких решений по своему будущему он ещё не принял, но почему бы не помечтать о ещё одной эпохальной отметке? По крайней мере, первый шаг к ней уже сделан!