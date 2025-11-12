Скидки
Хоккей Статьи

Бостон – Торонто – 5:3, видео, голы, хит Задорова на Мэттьюсе и драка с Доми, обзор матча НХЛ

Задоров продолжает крушить! Отправил звезду НХЛ в раздевалку и подрался с тафгаем
Елена Кузнецова
Задоров продолжает крушить!
Аудио-версия:
Комментарии
«Бостон» снова обыграл «Торонто».

«Бостон» — это кошмар для «Торонто», давно известный факт. Никита Задоров добавляет этому образу ещё больше ужаса. В первой очной встрече этого сезона российский защитник хитом уложил на лёд Скотта Лотона, а затем навалял Бобби Макманну. Всего несколько дней спустя он продолжил крушить «листьев», но уже на «Ти-Ди Гарден».

Уже в первом периоде «Торонто» загнал себя в яму удалениями, два из которых реализовали Павел Заха и Хампус Линдхольм. Между ними случился гол Стивена Лоренца, который в меньшинстве отобрал шайбу в чужой зоне и нанёс точный бросок по воротам Джереми Свеймана, но ближе к перерыву хозяева забили третью, обеспечив себе вполне комфортное преимущество, а на старте второго периода повели 4:1 после гола Давида Пастрняка. Для чеха эта шайба стала 400-й в карьере!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В середине периода Задоров радушно встретил главную звезду «Торонто» у борта. Хит получился несильным, но Остон Мэттьюс улетел в борт. Впрочем, тут же поднялся и поехал отвечать россиянину. Доиграл смену, вернулся на скамейку, но сразу после этого отправился в раздевалку и больше на лёд не выходил. «Торонто» позже объявил, что у нападающего травма нижней части тела.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Лично я думаю, что там было удаление. Но я не рефери. Но мне это не понравилось, не понравился этот силовой. Мэттьюс был в уязвимом положении. Не знаю точно, сколько он пропустит, не могу пока сказать, насколько серьёзно повреждение. Если честно, я не знаю, когда именно он получил травму», — заявил после матча главный тренер «Торонто» Крэйг Берюбе.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
5 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Заха (Пастрняк, Макэвой) – 04:27 (pp)     1:1 Лоренц – 06:41 (sh)     2:1 Линдхольм (Лорей, Эйссимонт) – 09:32 (pp)     3:1 Стивз (Линдхольм) – 17:23     4:1 Пастрняк (Гики, Макэвой) – 20:49     4:2 Макманн (Доми, Райлли) – 38:58 (pp)     4:3 Экман-Ларссон (Робертсон, Нюландер) – 43:32     5:3 Пастрняк – 49:48 (pp)    

«Это был игровой момент, я его по сути и не бил, я ударил правым плечом, 99% моих силовых в НХЛ – правым плечом. Не уверен, где именно он получил травму, может, когда поехал отвечать мне, там тоже был контакт, или когда я выбрасывал шайбу и попал в него. Это был рутинный момент, у меня не было намерений его травмировать. Я действую жёстко против топ-игроков соперника, это моя работа», — объяснил Никита.

В концовке второго периода «Торонто» обозначил борьбу, отыграв одну шайбу, в начале третьего забил ещё, но вскоре пропустил пятую. А Задоров на этом не закончил и успел ещё подраться с тафгаем Максом Доми. Но силы были неравны – канадец продержался всего пару секунд, после чего россиянин уложил его на лёд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

5:3 – «Бостон» выигрывает с идентичным счётом, что и три дня назад. Для «Бостона» эта победа стала седьмой

Новости. Хоккей
