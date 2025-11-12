10 заметных форвардов НХЛ, которые ещё не забивали в этом сезоне

В их числе связка из молодёжной сборной России, человек, которого меняли на Панарина, и духовный лидер «Монреаля».

Процент отражённых бросков в НХЛ в очередной раз за последние годы упал, статистика многих голкиперов вызывает в памяти 80-е годы. Параллельно растёт еще и доля голов в пустые ворота, которая резко скакнула за последнее время. В общем, может показаться, что забивать голы в НХЛ сейчас стало проще — однако на самом деле в последнее время результативность даже упала.

Уже прошёл месяц сезона, а многие форварды так до сих пор и не отпраздновали момент, когда за воротами зажигался красный свет. Кто выделяется сильнее всего?

Гарнет Хэтэуэй и Родриго Аболс («Филадельфия»)

Статистика Хэтэуэя: 15 игр, 0 очков, «-7», 9.52 за матч

Статистика Аболса: 10 игр, 0 очков, «-4», 9.09 за матч

Пара из «Филадельфии» интересна не только тем, что у них нет голов — у них вообще нет очков. В НХЛ лишь три таких форварда из числа тех, кто провёл больше 10 матчей (третий — Джо Велено из «Монреаля»), и двое играют не только за один клуб, но и в одной тройке.

И если от Хэтэуэя с его профилем чистого ролевика никто особо ничего не ждал, то сын популяризатора латвийского языка в КХЛ приезжал в Америку в роли одного из лидеров клуба шведской лиги. Впрочем, эта ситуация хорошо иллюстрирует хоккей Рика Токкета: его команда идёт на дне по заброшенным шайбам и в топе по пропущенным и предпочитает работать, а не играть. Пока это помогает идти в зоне плей-офф.

Фёдор Свечков («Нэшвилл») и Никита Чибриков («Виннипег»)

Статистика Свечкова: 16 игр, 1 очко, «-7», 12.15 за матч

Статистика Чибрикова: 8 игр, 0 очков, «0», 9.12 за матч

На последнем на данный момент международном турнире, на который сборная России поехала под своим флагом, эта связка из СКА составляла основу первого звена молодёжки. Оба спустя полгода стали частью большого обмена Александра Никишина из «Спартака», однако в Москве не заиграли и отправились в задрафтовавшие их клубы НХЛ — и вот они уже были разными.

Фёдор Свечков Фото: Rich Lam/Getty Images

Сложно сказать, у кого были лучше стартовые позиции. Чибриков на старте сезона пробовался во втором звене с Джонатаном Тэйвзом, но тренеры быстро прекратили этот эксперимент: сейчас Никита либо играет в четвёртом звене, либо остаётся вне состава. Свечков — третий центр «Предаторз» — в какие-то моменты пробовался даже в звене с Маршессо и Стэмкосом. Однако стоит отметить общий кризис атаки клуба, где тот же Стэмкос со своим огромным контрактом идёт на 20-очковый сезон, а Райан О’Райлли публично разносит самого себя.

Маркус Фолиньо («Миннесота») и Ник Фолиньо («Чикаго»)

Статистика Маркуса: 17 игр, 1 очко, «-10», 13.08 за матч

Статистика Ника: 13 игр, 4 очка, «-1», 14.21 за матч

Братья Фолиньо пошли в своего отца: игравший в 1980-х Майк успел нахватать за карьеру более 2000 штрафных минут, при этом ещё и стабильно набирал очки. Оба брата тоже любят играть жёстко и на двоих набили уже 6000 силовых приёмов. Впрочем, из этой пары в игровом плане смотрелся Ник: в сезоне-2014/2015 он пробил 30 шайб и 70 очков в составе «Коламбуса». Более молодой Маркус явным игроком топ-6, в отличие от старшего брата, не воспринимался.

И хотя сейчас у обоих братьев голов нет, давление в этом плане куда меньше на Ника. Его подписывали в первую очередь ради лидерства, менторства и прочих нематериальных качеств, который были важны для «Чикаго» с его толпой молодёжи. А вот «Миннесота» явно рассчитывала на другую продуктивность, когда выписывала Маркусу контракт с полным запретом на обмен и перемещение (то есть ссылку в АХЛ).

Яков Тренин («Миннесота»)

Статистика: 18 игр, 3 очка, «0», 12.39 за матч

Яков Тренин (справа) Фото: Seth Wenig/AP/ТАСС

Прямо сейчас в НХЛ больше силовых, чем Тренин, делает только ванкуверская молотилка Кифер Шервуд, год назад побивший рекорд лиги по хитам. Разница есть: Шервуд играет в топ-6 и параллельно успел забросить 11 шайб. Яков же играет в утилитарном звене с упомянутым выше Фолиньо и выполняет роль классического форварда нижних звеньев. Более того, летом Тренин активно занимался и скидывал вес, чтобы быть лучше готовым физически.

С другой стороны, получается, что «дикари» совокупно платят $ 7,5 млн двум форвардам, которые не забросили ни одной шайбы на старте сезона. Подумайте об этом в следующий раз, когда прочитаете, что «Миннесота» будет страдать от контракта Капризова.

Брэндон Саад («Вегас»)

Статистика: 15 игр, 2 очка, «+1», 14.11 за матч

В прошлом сезоне Саад доигрался до драфта отказов и пошёл на редкий, но возможный для НХЛ шаг: добровольное расторжение контракта с «Сент-Луисом» без выплаты компенсации клубом и штрафа под потолок. Брэндон рискнул и моментально нашёл работу, подписал контракт с «Вегасом» и удачно провёл концовку регулярного сезона.

Однако форвард, которого трижды меняли на русских хоккеистов, снова резко ушёл в тень на старте этого сезона, хотя получал игровое время со всеми лидерами команды — даже игра в звене с Джеком Айкелом не помогла. Местная пресса уже предлагала отправить Саада на какое-то время в запас, но пока Брюс Кэссиди не торопится.

Филлип Дано («Лос-Анджелес»)

Статистика: 17 игр, 4 очка, «+1», 16.51 за матч

Филлип Дано Фото: Mark J. Terrill/Ap/ТАСС

Несколько лет назад «короли» получили в свои руки финалиста Кубка Стэнли, одного из лучших центров третьего звена в лиге и классного персональщика, который стабильно попадал в десятку голосования за «Селке». Линейка Копитар — Байфилд — Дано обещала светлое будущее, все последние годы Филипп стабильно находился в одном и том же очковом диапазоне (40-50 очков).

В этом году Дано всё так же хорош на точке, чаще других выходит на вбрасывания в зоне обороны, чаще всех играет против звёзд соперников, однако атакующая продуктивность рухнула. При этом Филлип получает много игрового времени, причём часто появляется в большинстве. Более того, ещё один центр команды, №5 драфта-2019 Алекс Тюркотт тоже остаётся без голов.

Брендан Галлахер («Монреаль»)

Статистика: 16 игр, 7 очков, «+2», 13.15 за матч

Осенью 2020-го Галлахер подписал шестилетний контракт на $ 39 млн с полным запретом на обмен и перемещение. Во время действия этого соглашения форвард набирал в среднем 0,42 очка за игру и не вышел на отметку в 30 шайб за сезон, при этом пропустил по половине двух сезонов из-за травм. В этом списке Галлахер — самый дорогой игрок из всех. Однако «Монреаль» никуда его не обменяет и вряд ли даже думает о таком.

«Он делает много обычных вещей, которые позволяют игрокам вокруг принимать необычные решения. Брендан делает это всю жизнь, всю карьеру, и ты всегда знаешь, что от него получишь — постоянство, стабильность, которые сопряжены со смелостью и трудоспособностью», — говорил прессе главный тренер Мартен Сен-Луи. Болельщики «Монреаля» любят поворчать на своих игроков, но уважают Галлахера, который даёт молодой команде важный опыт и показывает пример — да и передачами он во многом отбивает отсутствие шайб.

Другие заметные игроки без голов: Густав Нюквист («Виннипег»), Колтон Сиссонс («Вегас»), Конор Шири («Рейнджерс»), Брэндон Танев («Юта»), Пейтон Кребс («Баффало»), Хендрикс Лапьер («Вашингтон»).