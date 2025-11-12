«Лада» довела Набокова до истерики. А Разин публично извинился перед Самсоновым

Лидер Восточной конференции КХЛ магнитогорский «Металлург» вернулся домой после впечатляющей выездной серии. Команда Андрея Разина набрала максимально возможные шесть очков на маршруте Владивосток – Хабаровск – Астана, пропустив в общей сложности лишь три шайбы в трёх матчах. Общая победная серия уральцев перед домашним матчем с «Ладой» составляла четыре встречи, а сегодня она получила закономерное продолжение. Однако сам ход матча с автозаводцами получился поистине валидольным для номинального фаворита.

В последнее время осуществляющая перестройку прямо в ходе регулярного чемпионата «Лада» заметно преобразилась. Тольяттинцы смогли прервать 11-матчевую победную серию «Ак Барса», затем едва не обыграли московское «Динамо», после чего добыли четыре очка во встречах с минским «Динамо» и «Салаватом Юлаевым». Примечательно, что все успехи «Лады» были зафиксированы в ходе её беспрецедентной семиматчевой гостевой серии.

Сегодняшний матч начался для «Лады» из рук вон плохо. Уже спустя 195 секунд после стартового вбрасывания хозяева захватили преимущество в две шайбы – отличились Валерий Орехов и Владимир Ткачёв. В этот момент могло показаться, что «Металлург» организует «Ладе» форменный разгром, однако к концу периода гости сумели выравнять положение – 2:2. С интервалом в четыре минуты две шайбы кряду забросил оформивший дубль Андрей Чивилёв.

В середине второго отрезка «Лада» и вовсе вырвалась вперёд: при игре в большинстве отличился Антон Бурдасов. Пополнивший состав тольяттинцев в ходе сезона 34-летний форвард отличился в КХЛ впервые с 24 декабря 2024 года. Тогда нападающий выступал за «Барыс» и забросил во встрече с «Трактором» (3:5).

После третьей пропущенной шайбы вратаря «Металлурга» Илью Набокова заменили на Александра Смолина. После замены Набоков был в ярости и клюшкой ударил по столу в подтрибунном помещении «Арены-Металлург». По решению тренерского штаба Илья не смог доиграть матч до конца второй раз за последние три недели.

Понять эмоции Набокова было довольно легко. Ещё год назад Илья выдал феерический сезон и привёл «Металлург» к победе в Кубке Гагарина. По итогам чемпионского плей-офф он был признан самым ценным игроком турнира. На следующий сезон российский голкипер должен отправляться за океан в расположение «Колорадо Эвеланш», однако нынешняя регулярка складывается для вратаря очень плохо. 22-летний голкипер фактически уступает конкуренцию Смолину, играя хуже своего партнёра по команде.

Переломный момент матча произошёл за две минуты до конца второго периода, когда арбитры выписали большой штраф защитнику «Лады» Кириллу Жукову. Оставшиеся на пять минут в меньшинстве гости сначала даже смогли увеличить преимущество в счёте, но по итогам уральского большинства счёт на табло сравнялся – 4:4.

Следом форвард гостей Андрей Обидин получил ещё одно удаление, которым «Металлург» снова воспользовался. Ткачёв оформил дубль и вывел свою команду вперёд – 5:4. Окончательный счёт во встрече установил Роман Канцеров, поразивший пустые ворота в самой концовке – 6:4. «Металлург» продлил победную серию до пяти матчей, а интересные события в Магнитогорске на этом не закончились.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Металлурга» публично принёс извинения вратарю «Сочи» Илье Самсонову за неудачную шутку о голкипере. «Хочу публично извиниться перед Ильёй Самсоновым. Я очень неудачно пошутил, мало кто понял эту шутку. Илюха, сорри. Никогда не считал, что ты плохой вратарь, не имел это в виду. Желаю тебе успехов и удачи и надеюсь, что мы ещё вместе поработаем», — заявил Разин на пресс-конференции.

В этих словах Андрея Владимировича тоже нет ровным счётом ничего удивительного. Мало кто сомневается, что в скором (и тут весь вопрос заключается в том, насколько скором) будущем специалист и голкипер наверняка ещё поработают в одной команде. И этой командой должен стать «Металлург», являющийся родным клубом для Самсонова. В такой ситуации портить отношения с Ильёй уж точно не входит в планы уральской организации, так что градус на ровном месте возникшего напряжения необходимо было оперативно снижать до нуля.