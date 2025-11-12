Скидки
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ за 12 ноября 2025 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание, календарь

Очередная жуть от «Сибири», Жамнов не доработал матч «Спартака». Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ за 12 ноября 2025 года
«Торпедо» забросило пять шайб за период, «Салават» с минимальным счётом обыграл СКА.

12 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялись пять встреч. Коротко подводим итоги матчей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2025, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
6 : 4
Лада
Тольятти
1:0 Орехов (Барак, Толчинский) – 01:20 (5x5)     2:0 Ткачёв (Пресс, Канцеров) – 03:15 (5x5)     2:1 Чивилёв (Жуков, Кугрышев) – 10:08 (5x5)     2:2 Чивилёв – 14:02 (5x5)     2:3 Бурдасов (Савчук, Холлоуэлл) – 33:51 (5x4)     2:4 Грошев (Сетдиков) – 38:48 (4x5)     3:4 Вовченко (Пресс, Михайлис) – 39:15 (5x4)     4:4 Пресс (Исхаков) – 40:34 (5x4)     5:4 Ткачёв (Кузнецов, Яковлев) – 45:40 (5x4)     6:4 Канцеров (Ткачёв) – 59:38 (en)    

В составе победителей шайбы на свой счёт записали Валерий Орехов, Владимир Ткачёв (дубль), Даниил Вовченко, Робин Пресс и в самой концовке поразивший пустые ворота Роман Канцеров. У «Лады» голы забили Андрей Чивилёв (дубль), Антон Бурдасов и Евгений Грошев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2025, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 1
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Гримальди (Мёрфи, Дюбе) – 06:37 (5x4)     1:1 Стюарт (Родевальд, Броссо) – 16:45 (5x5)     2:1 Газимов (Набиев, Сорокин) – 31:02 (5x5)    

На седьмой минуте первого периода Рокко Гримальди с передач Тревора Мёрфи и Пьеррика Дюбе открыл счёт во встрече. Спустя 10 минут Дин Стюарт с передач Джека Родевальда и Девина Броссо восстановил равновесие в счёте. В середине второго периода Ильдан Газимов с передач Артёма Набиева и Евгения Сорокина вывел «Салават Юлаев» вперёд. После этого поражения у СКА прервалась победная серия из трёх матчей.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2025, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 6
Локомотив
Ярославль
1:0 Локхарт (Рябов) – 07:53 (5x5)     1:1 Красковский (Алексеев, Гернат) – 10:59 (5x5)     2:1 Пивчулин (Коростелёв, Беляев) – 17:22 (5x4)     2:2 Гернат (Каюмов, Берёзкин) – 24:15 (5x5)     2:3 Шалунов (Елесин, Береглазов) – 25:43 (5x5)     3:3 Миронов (Мальцев, Ярош) – 27:21 (4x4)     3:4 Кирьянов (Никулин, Фрейз) – 41:26 (5x5)     3:5 Гернат (Красковский) – 56:52 (5x5)     3:6 Сурин (Кирьянов) – 59:31 (en)    

В составе «Локомотива» голы забили Павел Красковский, Мартин Гернат (дубль), Максим Шалунов, Никита Кирьянов и Егор Сурин. У «Спартака» шайбами во встрече отметились Люк Локхарт, Данил Пивчулин и Андрей Миронов. «Локомотив» во второй раз в сезоне обыграл «Спартак».

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов отсутствовал на скамейке запасных красно-белых в третьем периоде игры с «Локомотивом». Отметим, данный отрезок московский клуб проиграл со счётом 0:3.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
7 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Энас (Пинчук, Смит) – 02:57 (5x5)     2:0 Усов (Галиев, Мелош) – 18:52 (5x5)     3:0 Бориков (Пышкайло) – 23:50 (5x5)     4:0 Усов (Мороз) – 24:39 (5x5)     5:0 Мороз (Галиев, Брук) – 37:04 (5x5)     6:0 Пинчук (Энас, Хэмилтон) – 51:26 (5x5)     7:0 Бориков (Липский, Лайл) – 52:48 (5x5)    

В составе победителей шайбы на свой счёт записали Сэм Энас, Илья Усов (дубль), Егор Бориков (дубль), Вадим Мороз и Виталий Пинчук. Вратарь минского «Динамо» Зак Фукале провёл свой четвёртый матч «на ноль» в нынешнем сезоне КХЛ. Для новосибирского клуба данное поражение стало 11-м подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2025, среда. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
5 : 3
ХК Сочи
Сочи
0:1 Аврамов (Хёфенмайер, Уткин) – 10:52 (5x5)     0:2 Николаев – 18:23 (5x5)     1:2 Летунов (Виноградов, Нарделла) – 41:25 (5x4)     2:2 Принс (Соколов, Alexei Kruchinin) – 42:38 (5x4)     3:2 Фирстов (Виноградов, Нарделла) – 44:18 (5x4)     4:2 Конюшков (Alexei Kruchinin, Соколов) – 45:05 (5x5)     4:3 Попов (Тянулин) – 52:43 (5x5)     5:3 Alexei Kruchinin (Соколов, Журавлёв) – 55:36 (5x5)    

На 11-й минуте первого периода Фёдор Аврамов открыл счёт во встрече. На 19-й минуте периода Илья Николаев удвоил преимущество гостей в матче. На второй минуте третьего периода Максим Летунов забросил первую шайбу «Торпедо» в игре. Спустя минуту Шейн Принс сделал счёт 2:2. На пятой минуте периода Владислав Фирстов вывел «Торпедо» вперёд. На шестой минуте игрового отрезка Богдан Конюшков сделал счёт 4:2. На 13-й минуте периода Сергей Попов сократил отставание «Сочи» до минимума. На 16-й минуте Алексей Кручинин забросил пятую шайбу хозяев в игре.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Турнирная таблица КХЛ

Матчи 13 ноября

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2025, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Трактор
Челябинск
