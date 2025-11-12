«Торпедо» забросило пять шайб за период, «Салават» с минимальным счётом обыграл СКА.

Очередная жуть от «Сибири», Жамнов не доработал матч «Спартака». Итоги дня в КХЛ

12 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялись пять встреч. Коротко подводим итоги матчей.

В составе победителей шайбы на свой счёт записали Валерий Орехов, Владимир Ткачёв (дубль), Даниил Вовченко, Робин Пресс и в самой концовке поразивший пустые ворота Роман Канцеров. У «Лады» голы забили Андрей Чивилёв (дубль), Антон Бурдасов и Евгений Грошев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На седьмой минуте первого периода Рокко Гримальди с передач Тревора Мёрфи и Пьеррика Дюбе открыл счёт во встрече. Спустя 10 минут Дин Стюарт с передач Джека Родевальда и Девина Броссо восстановил равновесие в счёте. В середине второго периода Ильдан Газимов с передач Артёма Набиева и Евгения Сорокина вывел «Салават Юлаев» вперёд. После этого поражения у СКА прервалась победная серия из трёх матчей.

В составе «Локомотива» голы забили Павел Красковский, Мартин Гернат (дубль), Максим Шалунов, Никита Кирьянов и Егор Сурин. У «Спартака» шайбами во встрече отметились Люк Локхарт, Данил Пивчулин и Андрей Миронов. «Локомотив» во второй раз в сезоне обыграл «Спартак».

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов отсутствовал на скамейке запасных красно-белых в третьем периоде игры с «Локомотивом». Отметим, данный отрезок московский клуб проиграл со счётом 0:3.

В составе победителей шайбы на свой счёт записали Сэм Энас, Илья Усов (дубль), Егор Бориков (дубль), Вадим Мороз и Виталий Пинчук. Вратарь минского «Динамо» Зак Фукале провёл свой четвёртый матч «на ноль» в нынешнем сезоне КХЛ. Для новосибирского клуба данное поражение стало 11-м подряд.

На 11-й минуте первого периода Фёдор Аврамов открыл счёт во встрече. На 19-й минуте периода Илья Николаев удвоил преимущество гостей в матче. На второй минуте третьего периода Максим Летунов забросил первую шайбу «Торпедо» в игре. Спустя минуту Шейн Принс сделал счёт 2:2. На пятой минуте периода Владислав Фирстов вывел «Торпедо» вперёд. На шестой минуте игрового отрезка Богдан Конюшков сделал счёт 4:2. На 13-й минуте периода Сергей Попов сократил отставание «Сочи» до минимума. На 16-й минуте Алексей Кручинин забросил пятую шайбу хозяев в игре.

Матчи 13 ноября

