«Всё ждали-ждали чего-то с НХЛ – только время потеряли». Интервью с Климом Костиным

История с переходом Клима Костина в «Авангард» длилась всё межсезонье, а завершилась только в начале ноября. Хоккеист сам почти всё это время хранил публичное молчание, при этом дважды за короткий срок сменил агента и в конце концов подписал контракт с омским клубом до конца сезона. Возвращение Клима в клуб, с которым он в 2021 году стал обладателем Кубка Гагарина, совпало с не очень удачным отрезком сезона — пока «Авангард» проиграл все три матча с Костиным в составе. Об этом, а также об истинном положении вещей летом, когда форвард метался между КХЛ и НХЛ, Клим рассказал в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата».

А ещё Костин вспомнил чемпионский сезон и гол в финальной серии, который «спас ему жизнь», порассуждал о методах Боба Хартли и Ги Буше, а также подробно объяснил, почему хоккей «Авангарда» сейчас нельзя считать прямолинейным.

«Дедунов мне, грубо говоря, жизнь спас. Страшно было на Хартли смотреть, а после гола чуть сердце не выпрыгнуло»

— Клим, ты не был в Омске с конца апреля 2021-го, когда проходил чемпионский парад. С какими чувствами вернулся в город?

— Я примерно представлял, что это за город, насколько здесь важен хоккей, насколько болельщики разбираются в игре, что не просто приходят пивка попить. Ребята здесь выкладываются по полной программе, даже если что-то не получается, потому что люди на трибунах хотят, чтобы за них бились. Так что был готов к высоким ожиданиям.

— Тогда арена находилась в стадии строительства, сейчас ей уже три года. Впечатляет сооружение?

— Конечно, впечатляет. Я даже скажу, что лучше, чем «G-Drive Арена», в своей жизни стадиона не видел. Даже учитывая арены в НХЛ. Это если брать комплексно: шикарный внешний облик, внутри всё по последнему писку моды, потрясающий спортивный и восстановительный блок. Есть даже вещи, которые я никогда не видел: например, некоторые аппараты для восстановления.

— Тот сезон, когда взяли Кубок Гагарина, особенный?

— Да, конечно, это моё самое яркое впечатление за всю карьеру. Состав у нас тогда был какой! Один Илья Валерьевич Ковальчук чего стоит, Алексей Емелин – у нас были настоящие отцы в раздевалке. Вообще, тогда у меня было, скажем так, переходное время из молодёжного хоккея во взрослый, хотя до этого уже немного играл в НХЛ. Но тот опыт, который я получил в «Авангарде» тогда, неоценим.

— У меня перед глазами картина, как Дедунов забивает ЦСКА в овертайме четвёртого матча финала, и ты буквально вылетаешь из штрафного бокса. Мощное воспоминание для тебя?

— О, конечно! Я тогда весь спектр эмоций пережил, пока сидел на скамейке штрафников. Мне тогда дали такое спорное для овертайма матча финала удаление, если честно, был немного шокирован. Соответственно, было страшно смотреть на Боба Хартли, сидя на скамейке. Дедунов мне тогда, грубо говоря, спас жизнь (смеётся). Когда он забил, у меня чуть сердце не выпрыгнуло. Конкретных деталей того эпизода не вспомню, но точно был выход «два в один», и Дед тогда бросил в ближний угол под самую перекладину. Настоящая минута славы для него.

Форварды «Авангарда» Клим Костин, Павел Дедунов и Кирилл Готовец после гола в ворота ЦСКА Фото: hawk.ru

— Кое с кем из той команды сейчас пересёкся в «Авангарде». Якупов, Шарипзянов, Чистяков – поддерживали общение в эти годы?

— Да как и всегда, с некоторыми ребятами более близко общались. С Чистяковым и Егором Чинаховым у нас такая крепкая дружба образовалась, с ребятами на связи постоянно. С Ильёй Валерьевичем общаемся, с тем же Хартли после моего отъезда в НХЛ был периодически диалог, он мне много подсказывал, постоянно подбадривал. Даже сейчас, когда он тренер «Локомотива», нашёл минутку, чтобы поздравить с возвращением в Омск.

— Ты уже дважды назвал Ковальчука по имени-отчеству. В раздевалке тоже тогда его так называли?

— Это очень значимая для российского хоккея фигура. Впечатляла его работа на тренировках, заводила ребят, он был этаким наставником в раздевалке, наполовину как будто в тренерском штабе находился. Так что первое время мы к нему обращались Илья Валерьевич, но потом он нам втык сделал за это (смеётся).

— Если бы Ковальчук не пришёл в «Авангард», то Кубка Гагарина бы не было?

— Очевидно, что он привнёс в команду спокойствие, баланс, крепкую связь между всеми игроками. Не знаю, взяли бы мы кубок без него или нет, однако, по ощущениям, он сыграл ключевую роль в той победе.

Клим Костин и Илья Ковальчук Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Когда был шанс подписать контракт в НХЛ, мы ждали непонятно чего. Я был занят личной жизнью, доверился агенту, упустил момент, чтобы лично включиться»

— Ты ведь впервые забрался жить так далеко на Восток. Как тебе Омск?

— Всё отлично, мне нравятся спокойные города. Омск – комфортный город для жизни, у меня тут всё здорово, быт обустроен. В принципе, я за это и не переживал, да и ребята в команде приняли великолепно. Точно не было какого-то долгого периода адаптации. Единственное – от ветра здесь лицо сильно подсушивает, приходится тонны увлажняющего крема использовать (смеётся).

— Твой переход в «Авангард» стал настоящей эпопеей. Как с твоей стороны всё происходило?

— У меня это лето скомканное получилось, потому что я встретил девушку, этим же летом мы поженились. И пока шёл этот процесс, я немного отстранился от хоккея, доверил всё в руки агента. Получилось, что всё чуть подзатянулось, и я понял, что пахнет жареным, что сезон уже начался и в России, и в Америке. Вот эти обещания, что сейчас-сейчас договоримся – я просто не понимал, что происходит за кулисами. Мне хотелось ясности, и мне пришёл на помощь агент Станислав Романов, и мы в спокойном режиме обо всём договорились с «Авангардом».

Как я понимаю, и я был в неведении, и Омск в неведении, чего хочу я. Наверное, какое-то было недопонимание между моим предыдущим агентом и клубом, какие-то закулисные игры, о которых я не имел понятия. Слава богу, получилось в итоге так, как получилось.

— Но ты сам до последнего хотел цепляться за шансы в НХЛ?

— Да, просто когда были предложения и был шанс подписать контракт в НХЛ, мы всё равно чего-то ждали, непонятно чего. Я был немного занят личной жизнью, поэтому где-то упустил момент, когда надо было включаться самому и вносить ясность. Всё оставил в руках других людей, сейчас понимаю, что это была только моя вина. Под конец лета уже понял, что лучше остаться в России, играть здесь, получить шанс состояться, как хоккеисту. Всё-таки уже 26 лет, невозможно постоянно цепляться за эти минимальные возможности в НХЛ, когда игрового времени дают совсем немного. Можно просто себя потерять как игрока. Понял, что нужно перезагрузиться, почувствовать себя важной частью команды, и «Авангард» идеально подходил для этой цели.

— Но ещё в сентябре ты говорил: я хочу играть только в НХЛ ещё несколько лет, там есть предложения, тема с возвращением в Россию закрыта. И в ноябре подписываешься с «Авангардом».

— На тот момент ещё были предложения, но они были очень невзрачные, меня видели в какой-то непонятной роли. Мол, приезжай, а там видно будет. Однако я много лет ездил туда под таким предлогом, и всегда было мало игрового времени и роль такого драчуна, скажем так. Я же хотел получить шанс именно поиграть в хоккей, влиять на результат команды. Всё ждали-ждали, от «Эдмонтона» ждали предложения, но только потеряли время.

Клим Костин в форме «Сан-Хосе» в матче НХЛ с «Вашингтоном» Фото: Patrick Smith/Getty Images

— Ты прилетел в Омск со всеми вещами, но действительно не было гарантий, что подпишешь контракт?

— Конечно, была ещё предусмотрена беседа с Ги Буше, однако я понимал, что лечу в один конец и чтобы подписать контракт. У меня не было сомнений в моём трудолюбии, моей трудоспособности, я приехал сюда не просто номер отбывать, и это как раз то, что хотел от меня услышать Ги. Он строит здесь команду из бойцов, которые выкладываются в каждом матче по полной программе, у меня были такие же цели и задачи, так что финальный разговор с ним можно назвать просто формальностью.

«Сначала считал Хартли слегка маразматиком, только потом понял, как работает хоккей»

— В Америке тебя не устраивало, что требуют только драться и втыкаться в силовой борьбе. Какие требования в «Авангарде»?

— Нужно просто придерживаться тренерской системы, отдавать все силы на площадке. В зоне атаки у нас руки развязаны, делайте что хотите, но, если потеряна шайба, будьте добры отработать назад, а не просто на прямых ногах поехать меняться. Считаю, что это разумное требование от тренера, который понимает, какой результат хотят видеть от его команды.

— Какая именно твоя игра?

— Лезть, давить, выигрывать шайбу в борьбе у борта. Никто не хочет бежать 50 метров назад и пытаться шайбу отобрать, лучше же за неё побороться в зоне атаки.

— Это схоже с тем, что было в чемпионском сезоне?

— Максимально похоже. У Боба были такие же амбиции и задачи, он тоже требовал, чтобы люди бились за каждую шайбу, отдавали себе отчёт в мелких деталях и действиях.

— Как вообще тогда, в 2021 году, сложилась твоя тройка с Корбаном Найтом и Ридом Буше? Это ведь не сразу произошло.

— Конечно, далеко не сразу. Первые два месяца я вообще мучился, потому что не понимал сначала, какая разница, как ты в зоне обороны поставишь свои коньки или клюшку или почему тренер делает такой акцент на деталях. Даже слегка маразматиком Боба считал (смеётся). Но опыт приходит с годами, и когда ты долго слушаешь такого человека, как Хартли, совершенствуешься, то понимаешь, что на результат матчей влияют именно такие мелкие вещи. Если ты в совокупности их выполняешь правильно, то и счёт на табло всегда в твою пользу. Я должен был это пройти, мне было 20 лет, я ещё многого не понимал, мне просто хотелось побегать с шайбочкой. Так что вот как раз и был такой переломный момент, после этого уже начал понимать, как работает хоккей, как работает плей-офф, как выигрываются кубки.

Клим Костин и Боб Хартли после победы в Кубке Гагарина Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

— Та школа Хартли помогает тебе сейчас быстрее вникнуть в то, что хочет другой североамериканский тренер?

— Разумеется. У них идентичный взгляд на хоккей, на важность мелочей, на уровень самоотдачи подопечных. Так что на пути в Омск я уже понимал, что от меня будет требоваться, просто нужно было вникнуть в мелкие различия в их системах.

— Хартли много работал с молодыми игроками, ведь, помимо тебя, тогда добились прогресса Чистяков, Чинахов, чуть позже Грицюк. Буше как будто бы обращает на молодых меньше внимания. Но нужна ли конкретно тебе сейчас такая индивидуальная прокачка?

— Знаете, нет ничего плохого в том, чтобы молодёжь после игр смотрела по полтора часа видеоразбор, как это было у нас с Чинаховым. Но я-то уже получил такой опыт, было бы странно, если бы и сейчас продолжал учиться североамериканскому хоккею, я ведь уже и с «Эдмонтоном» в плей-офф НХЛ поиграл. Не думаю, что на меня сейчас нужно тратить персонально много времени, чтобы научить системе.

«Буше всегда говорит нам, что собрал в этой команде лучших игроков. Он хочет, чтобы мы были уверены в себе»

— У «Авангарда» три поражения подряд, ещё и голов почти нет. Что происходит?

— Самое главное – у нас позитивный настрой в раздевалке. Он не то чтобы сохраняется, а только лучше становится после каждой тренировки. Понятно, что неудачные результаты, болельщики переживают, однако упрекнуть не в чем любого игрока из состава. Мы все работаем на полную, пашем, просто не хватает удачи, как ни банально. Взять прошлую игру: шайба по ленточке четыре раза прокатилась, но не залетела. Из этого нужно тоже извлекать определённые уроки, такие серии заставляют нас играть в хоккей, близкий к тому, что будет в плей-офф. Такие матчи нужны для того, чтобы мы не расслаблялись, не отходили от того хоккея, который должен быть в плей-офф. Думаю, дело времени, те игроки, что по семь-восемь шайб за матч забрасывали в начале сезона, не могли разучиться это делать.

— Получается, у Буше такой же подход, как и у Хартли? Регулярка – это большая тренировка перед плей-офф.

— Да, и я полностью согласен с этим. Через игры в регулярке ты подходишь к плей-офф, нельзя в регулярке кататься на одном коньке, а потом резко переключиться.

Ги Буше во главе «Авангарда» Фото: hawk.ru

— Объясни как хоккеист, почему у сегодняшнего «Авангарда» не прямолинейный стиль?

— Прямолинейный хоккей – это когда от всех игроков требуют забрасывать шайбу в зону, бежать за ней, просто наваливаться на ворота. Мы же на тренировках отрабатываем разные комбинации в зоне соперника, Буше – тот человек, который требует от нас не отбрасываться от шайбы, искать партнёра, просчитывать ход развития атаки. Вбросы только в том случае, когда ты не видишь дальнейшего продвижения через пас, и только для того, чтобы не обрезаться. У нас так: шайбу глубоко в зону завёз, защитники синюю линию закрыли – всё, пожалуйста, дальше импровизируй, насколько хватит фантазии. Такой хоккей нельзя назвать прямолинейным.

— Поперечные передачи в зоне атаки не под запретом?

— Конечно, нет, мы их отрабатываем на тренировках, все эти подкидки над клюшкой, между коньков. Буше требует от нас быть уверенными в себе, всегда говорит нам, что он в этой команде собрал лучших хоккеистов и верит, что мы можем отдать любую передачу, можем обыграть любого соперника один в один. Запрещены только какие-то поперечные передачи в средней зоне, когда там с неудобной руки и через 10 клюшек. Ну их делать абсурдно, ребята сами это понимают.

— Понятно, что в этом сезоне ты сосредоточен на «Авангарде», а на будущее оставляешь открытой дверь в НХЛ?

— Думаю, всё будет зависеть от того, как сложится этот сезон и насколько сильно я буду нужен «Авангарду» после него. Время покажет.