Панарина не остановить! Оформил покер из передач и помог устроить кошмар для Василевского

«Рейнджерс» продолжают потихоньку оживать после неудачного старта сезона под руководством нового главного тренера Майка Салливана. И теперь эта команда забивает и побеждает не только на выезде – в прошлой игре с «Нэшвиллом» «копам» впервые в этой регулярке удалось добыть два очка на родной арене.

Да ещё и шесть шайб забросить – такой роскоши зрители в «Мэдисон Сквер Гарден» от своих любимчиков этой осенью ещё не видели.

Одним из главных героев встречи с «хищниками» стал российский форвард «рейнджеров» Артемий Панарин. К его игре в начале сезона были вопросы прежде всего у него самого – в итоге это вылилось в кардинальную смену имиджа.

Как ни странно, это помогает – после этого без очков Артемий остался лишь в игре с «Айлендерс», где никто из его одноклубников не мог похвастаться большой (да и вообще какой-либо) результативностью.

В выездном матче с «Тампой» Панарин продолжил вносить свой вклад в успехи «Рейнджерс» уже с самого начала. Частично этому поспособствовал Янни Гурд, который отправился в штрафной бокс до истечения первых 60 секунд встречи.

Российский форвард помог канадцу досрочно вернуться на лёд – он стал одним из ассистентов на гол Уилла Кайлли, который распечатал Андрея Василевского первым же броском в створ.

Второй бросок гости нанесли через две с половиной минуты, и он тоже оказался голевым. Результативную атаку спровоцировал неточный пас Никиты Кучерова – его передачу с легкостью перехватил Мика Зибанеджад, который вошёл в зону «Тампы» ии поделился шайбой с капитаном «синерубашечников» Джей Ти Миллером. А тот переправил её в ворота.

Сейва от Андрея Василевского не случилось и после третьего броска «Рейнджерс» в створ. К тому моменту «Лайтнинг» успели отыграть один гол, но практически моментально пропустили ещё раз.

Во второй раз в матче в успешной атаке «копов» принял Панарин – при помощи Винсента Трочека, который отлично отвлёк на себя внимание защиты «молний», Артемий одной передачей отрезал соперников и вывел на рандеву с Василевским Алекси Лафреньера. Первый выбор драфта-2020 не стал медлить и переиграл российского вратаря, отличившись во второй игре подряд.

Ещё до первого перерыва Андрей успел совершить одно спасение, но пятый бросок по его воротам тоже стал голевым. Там в дело вмешался рикошет – после броска от Уилла Боргена шайба попала в ногу защитнику «Тампы» Шарлю-Эдуару Д’Астусу и от неё залетела в сетку.

Несмотря на кошмарные 20 минут для Василевского, Джон Купер не стал менять своего вратаря – к тому моменту отставание «молний» составляло всего одну шайбу, поэтому наставник хозяев не оставлял надежд вернуться в игру.

Вряд ли он догадывался, что гол Джейка Гюнцеля незадолго до первого перерыва был для «Лайтнинг» последним в этом матче – Игорь Шестёркин после выхода из раздевалки наглухо закрыл доступ к своим воротам, а вот его визави во второй трети пропустил ещё раз. И этот эпизод Василевскому наверняка хотелось бы стереть из памяти как можно скорее.

После второго периода Андрей всё-таки уступил место на последнем рубеже Юнасу Юханссону, а бросок Трочека, который он наносил после паса от Панарина, стал для Василевского последним в этом матче.

Шведский голкипер недолго оставался «сухим» – через пять минут после начала третьей двадцатиминутки Трочек оформил дубль и снова сделал это не без помощи Артемия, который оформил ассистентский покер.

Для Юханссона этот пропущенный гол оказался единственным, а под конец матча «Рейнджерс» забросили ещё одну шайбу в пустые ворота. 7:3 – «копы» одержали вторую победу подряд, опередили «Тампу» в таблице и забрались в зону плей-офф.