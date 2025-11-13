Отвечать за провал «Сибири» должны все. Одного виноватого в клубе нет

За последние сутки только ленивый не высказался о катастрофической турнирной, игровой и психологической ситуации в «Сибири». Накануне команда Вячеслава Буцаева «сгорела» 0:7 в Минске, потерпев 11-е поражение подряд. До легендарного антирекорда образца сезона-2018/2019 (12 подряд поражений прямо на старте регулярного чемпионата) остался всего один шаг.

Поговаривают, что сам Буцаев во всём винит хоккеистов, снимая с себя ответственность. В свою очередь, общественность накинулась на самого́ пока ещё главного тренера новосибирцев, бросая уже не просто камни, а целые булыжники в его огород. Прилично достаётся и отвечающему за селекцию генеральному менеджеру Виктору Меркулову.

Сразу скажу, что Буцаев изначально выглядел сомнительным вариантом для назначения в «Сибирь». Хотя бы потому, что в прошлом сезоне специалист не справился с работой в «Барысе», откуда был оперативно уволен. Поспособствовал ли назначению Вячеслава Геннадьевича руководитель селекционной службы сибирского клуба Юрий Буцаев (родной брат), можно только гадать. Но факт остаётся фактом: с задачами нынешний тренерский штаб не справляется.

Вчерашний яркий спич Буцаева перед журналистами говорит о нервозном состоянии тренера.

— А какой выход? Всех менять? Всех выгонять?

— Нет, каждый должен начать работать, а не искать оправдания. Тренируемся не так, воду не дают, ещё что-то. Где поддержка? Вы раскольники!

— Мы раскольники? Быть может, вы не находите контакт с командой?

— Подливаете всякого дерьма!

— Возможно, вы просто подход не находите, может, ваши методы не работают уже?

— Откуда вы знаете, какой у меня подход?

— У меня есть контакт, у меня есть связи.

— Контакт у вас есть. Вот вы раскольники! Вот вы этим и пользуетесь, вносите смуту!

Однако лично я никогда не придерживался позиции назначать виновным в неудачах кого-то одного. Это проще простого, а вот детально разобраться в причинах случившегося гораздо сложнее.

Безусловно, уходить по собственному желанию и пафосно подавать в отставку Буцаев не хочет — ведь это отсутствие денежной компенсации. Но и оставлять всё как есть, разумеется, нельзя.

Однако спрашивать нужно не только с Буцаева, но и, скажем, с руководства, чем уже наверняка занимается губернатор Новосибирской области. Необходимо тщательно разобрать селекцию, найти слабые места, постараться взбодрить коллектив расторжениями контрактов и обменами. «Сибирь» — далеко не первый клуб, попадающий в непростое положение. Просто внимания к сибирякам приковано гораздо больше.

Пора принимать дисциплинарные меры и по отношению к самим игрокам. Зарплаты в Континентальной лиге давно стали секретом Полишинеля. Для простого обывателя эти цифры с огромным количеством нулей выглядят космическими. Особенно в нынешние трудные для нашей страны времена.

Так вот посмотрите (это легко найти в интернете), сколько получают лидеры и опытные хоккеисты «Сибири». Именно получают, потому что при их нынешней игре заработком это назвать сложно. Зарабатывают деньги потом и кровью, а не вальяжным катанием на льду и цифрами 0:7 на табло. Да, нового тренера после отставки Вадима Епанчинцева в коллективе не приняли, нужного контакта у Буцаева с игроками нет, но ведь должно быть какое-то чувство собственного достоинства, ответственности перед болельщиками, родными. Перед всеми теми, кто поддерживает команду на стадионе и у экранов телевизора.

Вся «Сибирь» в нынешнем сезоне выглядит какой-то однородной массой, амёбой. Каждый должен спросить сам у себя: а что он сделал для того, чтобы чёрная полоса прекратилась? Катить бочки друг на друга — дело нехитрое, вот только решению проблемы это не поспособствует, а лишь её усугубит.