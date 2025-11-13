«Авангард» прорвало! Дожали «Трактор» и прервали серию неудач

Празднование 75-летия у «Авангарда» не задалось. День рождения команда встретила на Дальнем Востоке, с которого уехала с двумя поражениями. Серия неудач продолжилась и в домашней серии, причём СКА омичи вообще не смогли забить ни одного гола, впервые в сезоне проиграв три матча подряд, а сухая серия команды насчитывала почти 102 минуты.

Перед игрой с «Трактором» хозяева понесли дополнительные потери к уже имеющимся – в составе неожиданно не оказалось Волкова и Прохоркина. «Мы ещё ни разу не выходили на лёд полным составом. Прохоркин и Волков приболели, надеемся, уже к следующему матчу они будут в полной боевой готовности. Пономарёв и Якупов, возможно, также восстановятся к следующему матчу», — обнадежил болельщиков перед игрой главный тренер Ги Буше.

Болеют сейчас игроки во всех командах, так что ничего необычного. Но Буше пришлось пойти на выдумки, и в атаке сегодня были заявлены защитники Михаил Гуляев и Вячеслав Войнов.

Проблему сухой серии «Авангард» решил уже на исходе четвёртой минуты, открыв счёт во встрече. Константин Окулов перехватил шайбу в средней зоне и убежал с Джованни Фьоре «два в одного», сделав тому идеальную подкидку под бросок в касание.

У «Трактора» на это нашёлся быстрый ответ – Виталий Кравцов завершил быструю атаку гостей, забив второй гол за два матча после возвращения из Северной Америки! В этом году он предпринял очередную попытку закрепиться в НХЛ, уехал в «Ванкувер», однако в основу не пробился, провёл 10 встреч в АХЛ, после чего вернулся домой, в Россию. И сразу же начал решать – гол и передача в матче с «Адмиралом», ещё один гол сегодня. Идеальное возвращение!

У «Авангарда» тоже есть вернувшийся из НХЛ – Клим Костин после четырёх лет в лиге не дождался нового контракта и в итоге приехал в Омск, за который уже играл в сезоне-2020/2021. Нападающий пока продолжает набирать форму – он сидел без игровой практики больше полугода, и в первых четырёх матчах на его счету не было очков. Но Клим – честный игрок, который прекрасно понимает, что результат приходит только через работу, и время на раскачку у него точно есть. Тем более главные встречи будут весной.

Во втором периоде инициатива «Трактора» была подавляющей, и забивать они могли гола три как минимум. Забили только один – в большинстве Михаил Григоренко из круга вбрасывания сквозь трафик лазерным броском пробил Серебрякова в ближний угол.

Этот счёт продержался на табло чуть больше минуты – Фёдор Крощинский схватил две минуты, и «Авангард» нанёс мгновенный ответ – Дамир Шарипзянов бросил от синей линии, а Майкл Маклауд «доел» отскок на пятачке. Это был один из трёх бросков омичей в створ за период, но именно он позволил уйти на перерыв при равном счёте.

В третьем периоде «Авангард» стал действовать гораздо активнее и перехватил инициативу. Но, несмотря на это, пробить Дриджера не получалось. Развязка произошла за четыре с половиной минуты до сирены, когда «Трактор» второй раз в матче остался в меньшинстве. Эндрю Потуральски на дальней штанге затолкал шайбу в ворота после броска Максима Лажуа.

«Трактор» практически сразу же снял голкипера, и Костин каким-то чудом не забил свой первый гол в сезоне, однако промахнулся по пустым воротам, угодив в штангу. Но и без этого «Авангард» сумел довести дело до победы, прервав свою серию неудач.